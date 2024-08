Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty 14. emerytur. Kto może liczyć na 1780,96 zł, a kto dostanie mniej? Czternastki w tym roku otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów. Kto nie otrzyma dodatkowego świadczenia pieniężnego?

ZUS poinformował, że pierwsze wypłaty tzw. czternastki rozpoczną się jeszcze 30 sierpnia. Ma to związek z tym, że czternasta emerytura wypłacana jest w tym roku we wrześniu, a pierwszy termin wypłaty wypadłby w niedzielę, 1 września. By otrzymać czternastą emeryturę nie trzeba składać żadnych wniosków. Czternastka jest wypłacana z urzędu. Emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne wraz z wypłatą emerytur i rent.

Od 51 zł do 1780,96 zł brutto na kontach emerytów 30 sierpnia 2024 r.

W 2024 r. pełna kwota czternastki wynosi 1780,96 zł brutto. Jest to także obecna wysokość minimalnej emerytury. Emeryci, którzy pobierają podstawowe świadczenie (emeryturę lub rentę) w wysokości do 2900 zł brutto, mogą liczyć na przelewy właśnie w tej wysokości. W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę w wysokości od 2900 zł brutto do 4630,96 zł brutto, będą mieli zmniejszoną czternastkę zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Jako przykład, ZUS podał, że przy emeryturze w wysokości 3500 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie 1180,96 zł brutto. Należy pamiętać, że świadczenie nie zostanie przyznane w przypadku, gdy kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł.

Od 51 zł do 1780,96 zł brutto na kontach emerytów 30 sierpnia 2024 r.: kto nie otrzyma dodatkowego świadczenia

Emeryci i renciści, których świadczenie podstawowe wyniesie powyżej 4 630,96 zł brutto nie otrzymają dodatkowego świadczenia pieniężnego. Czternastki nie otrzymają także osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki, czyli na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że czternastkę w pełnej wysokości 1780,96 zł brutto otrzyma ok. 6,4 mln osób. 2,5 mln emerytów i rencistów otrzyma czternastkę w niższej wysokości. W tym roku dodatkowe świadczenie pieniężne trafi na konta ok. 8,9 mln emerytów i rencistów. Czternastka jest wolna od potrąceń. Z wypłacanego świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.