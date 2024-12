Odwrócone babciowe to szansa dla rodzin seniorów. Ponad 2000 złotych na opiekę na najstarszymi członkami rodzin. Od kiedy?

Przeciętne trwanie życia się wydłuża, a wraz z nim rośnie liczba seniorów. Narastają też problemy związane z koniecznością zapewnienia im niezbędnej opieki. Odpowiedzią na te problemy ma być odwrócone babciowe, czyli bon senioralny.

Problem opieki nad osobami starszymi z roku na rok nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Przeciętne trwanie życia w naszym kraju systematycznie się wydłuża, a społeczeństwo się starzeje. To sprawia, że coraz więcej rodzin boryka się z problemami związanymi z koniecznością zapewnienia seniorom niezbędnej opieki. W odpowiedzi na te potrzeby rząd zapowiedział wdrożenie nowego programu nazywanego roboczo odwróconym babciowym. Chodzi o bon senioralny, który miałby być przeznaczony na pokrycie kosztów usług opiekuńczych. Chodzi o pomoc dla seniorów przy wykonywaniu codziennych czynności, np. związanych z przygotowaniem posiłków, czy dbaniem o higienę osobistą, która miałaby ułatwić rodzinom organizację opieki nad ich najstarszymi członkami i odciążyć osoby aktywne zawodowo.

Ponad 2000 złotych miesięcznie wsparcia

Świadczenie miałoby wynosić 2150 złotych miesięcznie i będzie odpowiadało 50 godzinom opieki. Wsparcie będzie można uzyskać na osoby powyżej 75. roku życia, które pobierają emeryturę lub rentę, a ich dochód – łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym – nie będzie przekraczał:

3500 złotych brutto w 2026 roku,

4000 złotych brutto w 2027 roku,

4500 złotych brutto w 2028 roku,

5000 złotych brutto od 2029 roku.

Dodatkowym warunkiem, który musi zostać spełniony jest osiąganie przez aktywnego zawodowo zstępnego, który w związku z wykonywaną pracą nie może zapewnić wsparcia bliskiej osobie starszej, przychodu nieprzekraczającego:

dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa jednoosobowego lub trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa wieloosobowego (bez względu na liczbę osób w rodzinie).

Odwrócone babciowe w formie elektronicznego bonu

Co istotne, do rąk seniorów nie trafią pieniądze, a odwrócone babciowe będzie miało formę bezgotówkową. Będzie to elektroniczny bon, przy użyciu którego będzie można opłacić certyfikowane usługi opiekuńcze. Taka możliwość ma istnieć już od 2026 roku. Jak wynika z szacunków, z omawianej pomocy skorzysta wówczas około 300 tysięcy seniorów, co znacząco przyczyni się również do rozwoju rynku profesjonalnych usług opiekuńczych.

