Co zrobić, żeby dostać rentę wdowią? ZUS: musisz mieć prawo do obu świadczeń

ZUS wyjaśnia co należy zrobić, aby otrzymać rentę wdowią. Przede wszystkim ZUS musi najpierw ustalić prawo do świadczenia. W może się okazać konieczne złożenie odpowiedniego wniosku.

ZUS dokona weryfikacji prawa do renty wdowiej już od 2025 r. Aby ustalić prawo do wypłaty renty rodzinnej wraz z własnym świadczeniem (np. emeryturą), konieczne jest posiadanie prawa do obu tych świadczeń. Jeśli renta rodzinna lub własne świadczenie nie zostały dotychczas przyznane, a warunki do ich przyznania są spełnione, w pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek.

Jakie warunki do renty wdowiej?

ZUS informuje, że w celu wypłacenia Ci renty rodzinnej wraz z Twoim własnym świadczeniem, musisz spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

mieć co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 60 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Uwaga! Prawo do wypłaty renty wdowiej ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym zawrzesz nowy związek małżeński.

ZUS tłumaczy co zrobić, aby otrzymać rentę wdowią

ZUS wyjaśnia: "Żebyśmy mogli ustalić Ci prawo do wypłaty renty rodzinnej wraz z Twoim własnym świadczeniem (np. emeryturą), musisz mieć prawo do obu tych świadczeń. Jeśli nie masz dotychczas przyznanej renty rodzinnej lub własnego świadczenia, a spełniasz warunki do ich przyznania, w pierwszej kolejności złóż o nie wniosek.

Następnie złóż wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Jeśli spełnisz wszystkie warunki do łącznej wypłaty świadczeń i złożysz wniosek w tej sprawie do 31 lipca 2025 r., połączone świadczenia będziemy Ci wypłacać od 1 lipca 2025 r.

Jeśli chcesz złożyć elektronicznie wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, a nie masz jeszcze konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS i będziesz potrzebować wsparcia, możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Pomocy udzielą Ci:

w Centrum Kontaktu Klientów ZUS: tel. 22 560 16 00,

e-mail: cot@zus.pl,

we wszystkich placówkach ZUS,

podczas e-wizyty w ZUS".

Wniosek do ZUS o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną i niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną ma symbol ERWD. Znajdziesz go po 1 stycznia 2025 r. na naszej stronie internetowej www.zus.pl i w każdej placówce ZUS.

Jeśli masz prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń nie musisz dołączać żadnych dokumentów. Jeśli ZUS uzna, że do załatwienia Twojego wniosku niezbędne są dokumenty, których nie ma, poprosi Cię o ich dostarczenie.

Limit połączonych świadczeń, czyli renty wdowiej

Suma połączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu ZUS wlicza także świadczenia, które wypłacają instytucje zagraniczne. Dolicza tu też inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki, jeśli otrzymujesz je na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.

Co zrobimy ZUS, gdy suma świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury? Jeśli suma wypłacanych świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, ZUS pomniejszy świadczenia o kwotę przekroczenia. ZUS wyda wtedy decyzję, w której poinformuje Cię o pomniejszeniu wypłacanych świadczeń.

Ważne Jeżeli Twoja renta rodzinna lub własne świadczenie będzie wyższe od kwoty limitu, czyli trzykrotności najniższej emerytury, ZUS nadal będzie wypłaca Ci jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierzesz.

Od kiedy ZUS będzie wypłacał rentę wdowią?

Rentę wdowią ZUS będzie mógł wypłacać od 1 lipca 2025 r. Aby jednak mógł wypłacać je Tobie od tego dnia, złóż wniosek o rentę wdowią do 31 lipca 2025 r. Jeśli warunki do łącznej wypłaty świadczeń spełnisz po 31 lipca 2025 r. lub złożysz wniosek w tej sprawie po tej dacie, połączone świadczenia ZUS będzie mógł wypłacać Ci od momentu spełnienia warunków, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożysz wniosek.