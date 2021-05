Emerytury i renty w większości wypłacane na konta [AUDIO]

Program 500+ w 2022 r. czekają ważne zmiany. Formalności związane ze świadczeniami będzie załatwiać ZUS. Co to będzie oznaczało w praktyce?

Co z umową po śmierci abonenta? Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina o jak najszybszym powiadomieniu operatora.

Ustalenie obszaru oddziaływania obiektu to fundamentalny obowiązek organów administracji architektoniczno-budowlanej. Czynność ta następuje na początku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu zgłoszeniowym.

Ograniczenia z powodu pandemii zostały wprowadzone jesienią ubiegłego roku. Zdaniem RPO brak możliwości przeglądania akt w siedzibie sądu oraz osobistego składania pism w sądowym biurze podawczym może ograniczać prawo dostępu do sądu.

25 maja 2021 r. to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Jak można ustrzec dzieci przed takim niebezpieczeństwem?

Aplikacja mObywatel oraz inne aplikacje będą mogły wyświetlać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny. Co jeszcze się zmieni?

500 plus bez konieczności corocznego składania wniosku od 2023 r. to jedna ze zmian, jaką zawiera projekt resortu rodziny. Co jeszcze ma się zmienić?