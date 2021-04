Trzynasta emerytura trafiła do ponad 8 mln osób

Trzynasta emerytura trafiła już do ponad 8,4 mln spośród 9,8 mln uprawnionych

Do środy tzw. trzynasta emerytura została wypłacona 8 424 155 osobom uprawnionym na kwotę 10 476 156 752, 65 zł - przekazał PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Łącznie to świadczenie otrzyma 9,8 mln osób.

Do środy 13. emerytura, według danych ZUS przekazanych PAP, została wypłacona dla 8 424 155 uprawnionych na kwotę 10 476 156 752,65 zł.

Dodatkowe świadczenie dla emerytów bez wniosku

Prezes Zakładu Gertruda Uścińska podkreśliła w rozmowie z PAP, że aby otrzymać to dodatkowe świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku. "Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury, która obowiązujące od 1 marca. Otrzymają ją osoby, które do 31 marca 2021 r. mają ustalone m.in. prawo do emerytury lub renty" - wyjaśniła.

Trzynastka dla emerytów bez potrąceń i egzekucji

Przypomniała też, że od 13. emerytury nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. "Trzynastkę otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych" - wyliczyła Uścińska.

Z kolei minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaznaczyła, że "poczucie bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa finansowego, to kwestia bardzo ważna dla praktycznie wszystkich i seniorzy nie są tu wyjątkiem".

"Trzynasta emerytura – po raz pierwszy wypłacona w 2019 r., a od 2020 r. gwarantowana ustawą – ma być takim pewnym i realnym wsparciem dla domowych budżetów emerytów i rencistów" - zaznaczyła. I zauważyła, że wypłatom nie zagroziła nawet trwająca już od przeszło roku pandemia.

Maląg wskazała również, że w tym roku świadczenie trafi do 9,8 mln osób. "Wypłaty trwają od początku kwietnia, realizowane są sprawnie i bez jakichkolwiek zakłóceń. Nie ma powodu do obaw, świadczenie już trafiło albo wkrótce trafi do wszystkich uprawnionych" - dodała.

Ile wynosi trzynastka dla emerytów w 2021 r.?

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury – od 1 marca br. to 1250,88 zł brutto. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk

