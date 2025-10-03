REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Zdrowie seniora » WZON: 79, 87, 92 punkty. Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych (stopień znaczny). Progi ustawowe [Przykłady]

WZON: 79, 87, 92 punkty. Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych (stopień znaczny). Progi ustawowe [Przykłady]

03 października 2025, 20:05
[Data aktualizacji 03 października 2025, 20:05]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
WZON: 79, 87, 92 punkty. Ile wynosi świadczenie wspierające? Progi ustawowe [Przykłady]
ShutterStock

Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2025 r. i ile wynosi? Jak przyznawane są punkty? Prezentujemy najważniejsze informacje i przykładowe kwoty dla poszczególnych progów.

Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2025 r.?

Świadczenie wspierające jest ważną formą pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Zostało ono wprowadzone w 2024 r. etapami, początkowo tylko dla osób z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia: od 97 do 100 punktów. Wyjątkowo jednak już w 2024 r. świadczenie wspierające mogły uzyskać osoby niepełnosprawne, którym przyznano w decyzji o poziome potrzeby wsparcia 70 punktów, jeżeli opiekunom przysługiwały określone świadczenia opiekuńcze.

Ważne

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające mogą uzyskać osoby z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 punktów.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 r.? [Przykładowe kwoty]

Liczba punktów w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) ma istotne znaczenie dla wysokości przyznanego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota świadczenia wspierającego jest też uzależniona od aktualnej wysokości renty socjalnej.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

• 220% renty socjalnej - od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 180% renty socjalnej – od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 120% renty socjalnej – od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 80% renty socjalnej – od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 60% renty socjalnej – od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 40% renty socjalnej – od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Wysokość świadczenia wspierającego ustalanego w powyższy sposób zaokrągla się do pełnych złotych w górę

Przypomnijmy, iż od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1 878,91 zł. Oznacza to, iż najwyższa kwota świadczenia wspierającego powinna wynosić 4134 zł. Do końca lutego 2025 r. maksymalna wysokość świadczenia wyniosła 3 919 zł. Jak to wpływa na poszczególne progi?

Przykład

Przykładowo dla 79 punktów w decyzji wojewódzkiego zespołu (po marcowej waloryzacji) świadczenie wspierające wynosi 1128 zł. W przypadku uzyskania 87 punktów, świadczenie wyniesie 2255 zł, a gdy przyznano 92 punkty – 3383 zł.

Jak przyznawane są punkty do świadczenia wspierającego?

Sposób ustalania poziomu potrzeby wsparcia jest dość skomplikowany. Szczegóły postępowania określa rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację nr 8216 w sprawie kryterium punktacji stosowanych przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, skład ustalający określa potrzebę wsparcia w 32 czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania osoby składającej wniosek. Zdolność wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania tych czynności jest oceniana przez skład ustalający w odniesieniu do niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. W celu zaś ustalenia wartości punktowej potrzeby wsparcia:

• każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania została przypisana waga o wartości 4 punktów.

• dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, jeśli osoba nie ma zdolności ich samodzielnego wykonania ustalono współczynnik 1, a jeśli wykonuje ona daną czynność samodzielnie, współczynnik 0;

• dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, jeżeli osoba nie ma zdolności do samodzielnego jej wykonania, określa się rodzaj wymaganego wsparcia (wsparcie towarzyszące - 0.80; wsparcie częściowe - 0.90; wsparcie pełne - 0.99; wsparcie szczególne - 1.00).

• częstotliwość wymaganego wsparcia, której przypisana jest określona wartość punktowa (czasami - 0.50; często - 0.75; bardzo często - 0.95; zawsze -1.00).

„Wartość punktową potrzeby wsparcia dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania określa się jako iloczyn współczynnika określającego zdolność do samodzielnego wykonywania czynności, rodzaju wymaganego wsparcia, współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia i wagi przypisanej do danej czynności. Iloczyn zaokrągla się do tysięcznych części w górę. Działanie to można przedstawić na wzorze: WZ x RW x WC x 4 = wartość punktowa potrzeby wsparcia” – podkreśla Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

WZ oznacza współczynnik zdolności osoby do samodzielnego wykonania czynności; RW to rodzaj wymaganego wsparcia, WC- współczynnik częstotliwości wymaganego wsparcia; 4 – waga.

„Jeżeli potrzeba wsparcia występuje w więcej niż jednym rodzaju niepełnosprawności, to wartość punktową potrzeby wsparcia dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania określa się jako iloczyn najwyższej ustalonej wartości współczynnika rodzaju wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności, najwyższej wartości współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności i wagi przypisanej danej czynności. Iloczyn zaokrągla się do tysięcznych części w górę. Poziom wsparcia jest wyrażony wartością punktową stanowiącą sumę 25 najwyższych iloczynów ustalonych dla czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Suma zaokrąglana jest do pełnej wartości punktowej w górę.” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Uzyskanie decyzji WZON umożliwia osobie niepełnosprawnej złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wpierające.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429);

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz. U. z 2023 r., poz. 2581).

Zobacz również:

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Powiązane
Zasiłek okresowy i zasiłek celowy z MOPS 2025 [Przykład]
Zasiłek okresowy i zasiłek celowy z MOPS 2025 [Przykład]
Świadczenie wspierające nawet dla osób sparaliżowanych nadal są wydawane na czas określony. Nowe wytyczne wydawania orzeczeń dla osób niepełnosprawnych tego nie zmieniają
Świadczenie wspierające nawet dla osób sparaliżowanych nadal są wydawane na czas określony. Nowe wytyczne wydawania orzeczeń dla osób niepełnosprawnych tego nie zmieniają
Pobieranie kilku zasiłków i dodatków przez osobę z niepełnosprawnością nie zawsze jest możliwe
Pobieranie kilku zasiłków i dodatków przez osobę z niepełnosprawnością nie zawsze jest możliwe
Źródło: INFOR
