WZON: 79, 87, 92 punkty. Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych (stopień znaczny). Progi ustawowe [Przykłady]

Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2025 r. i ile wynosi? Jak przyznawane są punkty? Prezentujemy najważniejsze informacje i przykładowe kwoty dla poszczególnych progów.

Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2025 r.?

Świadczenie wspierające jest ważną formą pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Zostało ono wprowadzone w 2024 r. etapami, początkowo tylko dla osób z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia: od 97 do 100 punktów. Wyjątkowo jednak już w 2024 r. świadczenie wspierające mogły uzyskać osoby niepełnosprawne, którym przyznano w decyzji o poziome potrzeby wsparcia 70 punktów, jeżeli opiekunom przysługiwały określone świadczenia opiekuńcze.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające mogą uzyskać osoby z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 punktów.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 r.? [Przykładowe kwoty]

Liczba punktów w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) ma istotne znaczenie dla wysokości przyznanego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota świadczenia wspierającego jest też uzależniona od aktualnej wysokości renty socjalnej.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

REKLAMA

• 220% renty socjalnej - od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 180% renty socjalnej – od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 120% renty socjalnej – od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 80% renty socjalnej – od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 60% renty socjalnej – od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia;

• 40% renty socjalnej – od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Wysokość świadczenia wspierającego ustalanego w powyższy sposób zaokrągla się do pełnych złotych w górę

Przypomnijmy, iż od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1 878,91 zł. Oznacza to, iż najwyższa kwota świadczenia wspierającego powinna wynosić 4134 zł. Do końca lutego 2025 r. maksymalna wysokość świadczenia wyniosła 3 919 zł. Jak to wpływa na poszczególne progi?

Przykład Przykładowo dla 79 punktów w decyzji wojewódzkiego zespołu (po marcowej waloryzacji) świadczenie wspierające wynosi 1128 zł. W przypadku uzyskania 87 punktów, świadczenie wyniesie 2255 zł, a gdy przyznano 92 punkty – 3383 zł.

Jak przyznawane są punkty do świadczenia wspierającego?

Sposób ustalania poziomu potrzeby wsparcia jest dość skomplikowany. Szczegóły postępowania określa rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację nr 8216 w sprawie kryterium punktacji stosowanych przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, skład ustalający określa potrzebę wsparcia w 32 czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania osoby składającej wniosek. Zdolność wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania tych czynności jest oceniana przez skład ustalający w odniesieniu do niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. W celu zaś ustalenia wartości punktowej potrzeby wsparcia:

• każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania została przypisana waga o wartości 4 punktów.

• dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, jeśli osoba nie ma zdolności ich samodzielnego wykonania ustalono współczynnik 1, a jeśli wykonuje ona daną czynność samodzielnie, współczynnik 0;

• dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, jeżeli osoba nie ma zdolności do samodzielnego jej wykonania, określa się rodzaj wymaganego wsparcia (wsparcie towarzyszące - 0.80; wsparcie częściowe - 0.90; wsparcie pełne - 0.99; wsparcie szczególne - 1.00).

• częstotliwość wymaganego wsparcia, której przypisana jest określona wartość punktowa (czasami - 0.50; często - 0.75; bardzo często - 0.95; zawsze -1.00).

„Wartość punktową potrzeby wsparcia dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania określa się jako iloczyn współczynnika określającego zdolność do samodzielnego wykonywania czynności, rodzaju wymaganego wsparcia, współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia i wagi przypisanej do danej czynności. Iloczyn zaokrągla się do tysięcznych części w górę. Działanie to można przedstawić na wzorze: WZ x RW x WC x 4 = wartość punktowa potrzeby wsparcia” – podkreśla Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

WZ oznacza współczynnik zdolności osoby do samodzielnego wykonania czynności; RW to rodzaj wymaganego wsparcia, WC- współczynnik częstotliwości wymaganego wsparcia; 4 – waga.

„Jeżeli potrzeba wsparcia występuje w więcej niż jednym rodzaju niepełnosprawności, to wartość punktową potrzeby wsparcia dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania określa się jako iloczyn najwyższej ustalonej wartości współczynnika rodzaju wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności, najwyższej wartości współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności i wagi przypisanej danej czynności. Iloczyn zaokrągla się do tysięcznych części w górę. Poziom wsparcia jest wyrażony wartością punktową stanowiącą sumę 25 najwyższych iloczynów ustalonych dla czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Suma zaokrąglana jest do pełnej wartości punktowej w górę.” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Uzyskanie decyzji WZON umożliwia osobie niepełnosprawnej złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wpierające.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429); Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz. U. z 2023 r., poz. 2581).

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy