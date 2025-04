Nie trzeba być niezdolnym do pracy, żeby otrzymać tę rentę z ZUS

Utrata możliwości pracy w dotychczasowym zawodzie nie musi oznaczać końca kariery zawodowej. Gdy zdrowie nie pozwala kontynuować pracy w wyuczonym fachu – na skutek choroby, urazu czy wypadku – warto wiedzieć, że istnieje forma wsparcia, która może pomóc stanąć na nogi. To renta szkoleniowa – świadczenie przeznaczone dla osób, które nie są całkowicie niezdolne do pracy, ale wymagają przekwalifikowania. Dzięki niej można spokojnie przygotować się do nowej roli zawodowej i zdobyć niezbędne kwalifikacje, by nadal być aktywnym na rynku pracy.

Renta szkoleniowa to świadczenie wypłacane przez ZUS, przeznaczone dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą kontynuować pracy w dotychczasowym zawodzie, ale mają szansę na przekwalifikowanie i podjęcie nowego zatrudnienia. Co ważne – nie trzeba być całkowicie niezdolnym do pracy, aby się o nią ubiegać. Wystarczy, że lekarz orzecznik ZUS uzna, iż dalsza praca w obecnym zawodzie nie jest możliwa, ale istnieją rokowania co do możliwości wykonywania innej pracy po odpowiednim przygotowaniu. To realna szansa na zawodowy restart z finansowym wsparciem.

Czym dokładnie jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to jedno z świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przeznaczona dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą już pracować w swoim dotychczasowym zawodzie, ale istnieje szansa, że po odpowiednim przekwalifikowaniu będą mogły pracować w innym.

Innymi słowy – nie trzeba być trwale niezdolnym do jakiejkolwiek pracy. Wystarczy, że dana osoba nie jest w stanie kontynuować swojej dotychczasowej kariery zawodowej, ale rokowania co do przystosowania się do nowej pracy są pozytywne.

Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową?

Aby uzyskać rentę szkoleniową, należy spełnić określone warunki. Podstawowym z nich jest orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego. Oznacza to, że lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić, że z uwagi na stan zdrowia ubezpieczony nie może pracować w dotychczasowym zawodzie, ale nadaje się do innej pracy po przekwalifikowaniu.

Dodatkowo trzeba spełnić poniższe warunki:

Być niezdolnym do pracy w dotychczasowym zawodzie (orzeczonym przez ZUS).

(orzeczonym przez ZUS). Posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy , zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy:

, zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy: 1 rok – jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat, 2 lata – między 20 a 22 rokiem życia, 3 lata – między 22 a 25 rokiem życia, 4 lata – między 25 a 30 rokiem życia, 5 lat – jeśli niezdolność powstała po 30. roku życia.



Co w przypadku braku odpowiedniego stażu?

ZUS przewiduje wyjątki od powyższej zasady. Jeżeli ubezpieczony:

rozpoczął ubezpieczenie przed ukończeniem 18 lat lub

lub został zgłoszony do ubezpieczenia w ciągu 6 miesięcy od ukończenia nauki (szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna, wyższa),

...i aż do dnia powstania niezdolności do pracy zachował ciągłość ubezpieczenia (lub miał przerwy nie dłuższe niż 6 miesięcy), to wymóg minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony.

Inne ważne zasady dotyczące stażu

Dla osób, które ukończyły 30 lat i ich niezdolność do pracy powstała po tym czasie, wymagane 5 lat składek powinno przypadać w ostatnich 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności. Są jednak wyjątki:

Jeśli kobieta udowodni co najmniej 25 lat składkowych, a mężczyzna 30 lat składkowych i są całkowicie niezdolni do pracy, wymóg ostatnich 10 lat nie obowiązuje.

Wypadek przy pracy, choroba zawodowa – co wtedy?

W niektórych przypadkach renta szkoleniowa może być przyznana bez względu na długość stażu ubezpieczeniowego. Dotyczy to sytuacji, gdy niezdolność do pracy jest:

skutkiem wypadku w drodze do lub z pracy ,

, skutkiem wypadku przy pracy ,

, skutkiem choroby zawodowej.

W takich przypadkach nie obowiązuje także wymóg, by niezdolność do pracy powstała w czasie aktywnego ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po jego ustaniu – co normalnie jest jednym z podstawowych warunków.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Lista dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o rentę szkoleniową jest dość długa, ale większość z nich to standardowe załączniki potwierdzające historię zawodową i zdrowotną. Potrzebne będą:

Wniosek ERN – dostępny na stronie www.zus.pl lub w Platformie Usług Elektronicznych (PUE),

– dostępny na stronie www.zus.pl lub w Platformie Usług Elektronicznych (PUE), informacja o okresach składkowych i nieskładkowych ,

, dokumenty potwierdzające aktywności zawodowe (praca, działalność gospodarcza, służba wojskowa, zasiłki, urlop wychowawczy, nauka),

(praca, działalność gospodarcza, służba wojskowa, zasiłki, urlop wychowawczy, nauka), dokumenty potwierdzające wynagrodzenia ,

, zaświadczenie lekarskie OL-9 , nie starsze niż 1 miesiąc,

, nie starsze niż 1 miesiąc, dokumentacja medyczna ,

, wywiad zawodowy , jeśli osoba nadal pracuje,

, jeśli osoba nadal pracuje, karta wypadku – w przypadku zdarzenia w drodze do/z pracy,

– w przypadku zdarzenia w drodze do/z pracy, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (lub karta wypadku),

(lub karta wypadku), decyzja sanepidu – w przypadku choroby zawodowej.

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć:

przed planowaną datą przejścia na rentę ,

, nie później niż 30 dni przed zakończeniem prawa do świadczeń chorobowych, rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Formy złożenia:

osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym oddziale ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu),

za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego,

elektronicznie – przez PUE ZUS.

Ile czasu ma ZUS na rozpatrzenie wniosku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni od wyjaśnienia ostatniej istotnej okoliczności (np. otrzymania brakujących dokumentów) na wydanie decyzji w sprawie renty szkoleniowej. W praktyce oznacza to, że sprawa może trwać nieco dłużej, jeśli konieczne będzie np. uzupełnienie dokumentacji lub przeprowadzenie dodatkowych badań.

Co, jeśli nie zgadzam się z decyzją?

Każda osoba ma prawo odwołać się od decyzji ZUS. Odwołanie należy złożyć:

pisemnie lub ustnie do protokołu w jednostce ZUS, która wydała decyzję,

w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji ,

, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Jak długo trwa wypłata renty szkoleniowej?

Renta szkoleniowa przyznawana jest na 6 miesięcy, ale może zostać przedłużona na czas potrzebny do przekwalifikowania zawodowego – maksymalnie do 30 miesięcy.

Okres ten może jednak zostać skrócony, jeśli:

starosta poinformuje ZUS o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego,

ubezpieczony nie współpracuje i nie podejmuje działań w kierunku zmiany zawodu.

Dodatkowe zasady

Renta szkoleniowa nie przysługuje osobie osiągającej przychód – niezależnie od jego wysokości.

– niezależnie od jego wysokości. Wnioski można wycofać , ale nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji ZUS.

, ale nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji ZUS. Okresy nieskładkowe uwzględnia się tylko w 1/3 wartości udowodnionych okresów składkowych.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Źródło: Na podstawie informacji ZUS