Alkoholizm - nieważny ślub kościelny?

Alkoholizm jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Alkoholizm to choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, i nie podlega jego woli.

Do objawów uzależnienia od alkoholu należą m.in.





Silna natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy)

Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu).

Objawy abstynencyjne ( zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk).

Zagadnienia istotne z punktu widzenia prawa kanonicznego

Osoby, które popadły w nałóg w okresie przedmałżeńskim zasadniczo nie mają dojrzałości potrzebnej do zrozumienia i wypełnia istotnych obowiązków małżeńskich. Nie potrafią w sposób prawidłowy nawiązać relacji interpersonalnej, bardzo często funkcjonują w sposób niespójny i chaotyczny, nie są zdolne np. do utrzymania stałej pracy. Zdarza się również, że osoby uzależnione składają przysięgę małżeńską po uprzednim spożyciu alkoholu.

Alkoholizm jednego z małżonków nie pozwala na stworzenie prawidłowo funkcjonującej wspólnoty małżeńskiej, a w ślad za tym więzi rodzinnych. Uzależnienie czyni osobę niezdolną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, gdyż powoduje dezintegrację osobowości i uniemożliwia jednostce odpowiedzialne zarządzanie samą sobą. Fakt ten powoduje, że nie jest ona w stanie zbudować prawidłowych, dojrzałych, a zarazem stabilnych więzi z drugą osobą. Należy przeanalizować konkretny przypadek i po uzyskaniu pewnej wiedzy, co do danego małżeństwa, można stwierdzić, czy zostało nieważnie zawarte.

W sytuacji, gdy przypuszczają Państwo, że małżeństwo przez Was zawarte może być nieważne z powodu alkoholizmu, zapraszam do kontaktu.

