REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Służby mundurowe » Wojsko » Żołnierz ma być bez broni - to możliwe w Polsce i tak orzeka sąd

Żołnierz ma być bez broni - to możliwe w Polsce i tak orzeka sąd

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 stycznia 2026, 09:51
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
odmowa pozwolenia, wyrok NSA, mundurowi, żołnierz zawodowy, służba, pozwolenie na broń a tarcie skazania, czy żołnierz może mieć broń prywatną, badania i dokumenty na broń 2026
wojsko żołnierz
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zaufany z karabinem na służbie, ale niebezpieczny z pistoletem w domu? Państwo powierza im życie obywateli oraz swoje losy, ale po godzinach traktuje jak potencjalnych przestępców. Nowy wyrok NSA to szok dla mundurowych. Okazuje się, że czysta kartoteka w KRK w świetle prawa to za mało dla Policji. Czy zatarcie skazania to tylko fikcja, a żołnierz z przeszłością już na zawsze pozostanie na cenzurowanym? Sprawdzamy ten prawny absurd.

rozwiń >

Żołnierz chciał kolekcjonować broń po godzinach. Ale służba państwu to za mało na pozwolenie

Sprawa, która znalazła swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotyczyła żołnierza zawodowego ubiegającego się o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich. Wnioskodawca, jako czynny wojskowy, wydawał się idealnym kandydatem. Przechodzi rygorystyczne szkolenia, jest regularnie weryfikowany pod kątem zdolności do służby i na co dzień obcuje z bronią służbową.

REKLAMA

REKLAMA

Mimo to Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej (KGŻW) wydał decyzję odmowną. Organ uznał, że sam status żołnierza nie jest "przepustką" do prywatnego arsenału. W uzasadnieniu wyciągnięto "trupą z szafy" – przeszłość kryminalną wnioskodawcy. Choć dawne skazanie uległo zatarciu, Żandarmeria uznała, że okoliczności tamtego czynu nadal rzutują na ocenę wiarygodności żołnierza.

Wnioskodawca nie odpuścił. Argumentował logicznie: skoro skazanie uległo zatarciu, w świetle Kodeksu karnego jestem osobą niekaraną. Traktowanie mnie jak przestępcy jest bezprawne. Sprawa trafiła na wokandę.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Batalia sądowa: Od sukcesu w WSA do zimnego prysznica w NSA - nie dla żołnierza broń

Początkowo wydawało się, że żołnierz wygra. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 16 listopada 2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 805/21) przyznał mu rację, uchylając decyzję KGŻW. Sąd pierwszej instancji stanął na stanowisku, że skutki prawne zatarcia skazania muszą być respektowane przez organy administracji.

REKLAMA

Sukces był jednak krótkotrwały. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej zaskarżył ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po kilku latach oczekiwania, NSA wydał ostateczne rozstrzygnięcie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Wyrokiem z 9 września 2025 roku (sygn. akt II GSK 491/22) NSA uchylił korzystny dla żołnierza wyrok i oddalił jego skargę. Decyzja jest prawomocna: żołnierz pozwolenia nie dostanie. Dlaczego sąd najwyższej instancji administracyjnej podjął taką decyzję?

Paradoks żołnierza: karabin służbowy tak, pistolet prywatny już nie?

Sprawa budzi duże emocje w środowisku wojskowym, szczególnie w kontekście trwającej za wschodnią granicą wojny hybrydowej i nacisku na rozbudowę potencjału obronnego. Krytycy obecnej linii orzeczniczej wskazują na jaskrawy dysonans: żołnierz na co dzień obsługuje broń maszynową, bierze udział w misjach i odpowiada za bezpieczeństwo kraju. Jednak gdy ten sam człowiek zdejmuje mundur i wnioskuje o broń do celów sportowych lub kolekcjonerskich, organa Policji (i sądy administracyjne) przypominają mu błędy z przeszłości.

NSA potwierdza wyrokiem, że pojęcie "nienagannej opinii", wymaganej przy pozwoleniu na broń, jest znacznie szersze niż "niekaralność". Oznacza to, że Komendant Wojewódzki Policji ma prawo oceniać całokształt postawy kandydata, a dawne wyroki – nawet te zatarte – są dla niego sygnałem ostrzegawczym. Dla wielu żołnierzy droga do prywatnego uzbrojenia pozostaje więc zamknięta, mimo "czystej karty" w KRK.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z AI

Bezpieczeństwo państwa ważniejsze niż formalnie czysta kartoteka - prześwietlanie przez państwo sięga głębiej niż Krajowy Rejestr Karny

Naczelny Sąd Administracyjny oparł swoje rozstrzygnięcie na fundamentach ustawy o broni i amunicji, a konkretnie na art. 10 ust. 1. Przepis ten stawia jasny wymóg: wnioskodawca nie może stanowić zagrożenia dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego.

To kluczowy punkt tego orzeczenia. Sąd wskazał, że nie wystarczy spełnić wymogów formalnych (mieć ważną przyczynę posiadania broni, np. chęć kolekcjonowania). Trzeba przede wszystkim dawać rękojmię bezpiecznego posługiwania się bronią. NSA podkreślił, że katalog przesłanek negatywnych (sytuacji, gdy broni wydać nie wolno) zawarty w art. 15 ustawy nie jest katalogiem zamkniętym.

Co to oznacza w praktyce dla ubiegających się o pozwolenie na broń?

  • Organ (Policja lub Żandarmeria) może badać nie tylko to, co jest wprost w ustawie.
  • Analizie podlegają wszelkie okoliczności, cechy charakteru i historia życia wnioskodawcy.
  • Jeśli całokształt zachowania wskazuje na lekceważenie prawa – pozwolenia nie będzie.

Fikcja prawna to nie wymazanie pamięci

Najbardziej kontrowersyjnym i zarazem najważniejszym elementem wyroku jest interpretacja instytucji zatarcia skazania. NSA zajął bezkompromisowe stanowisko: zatarcie skazania pozwala uznać osobę za niekaraną, ale nie wymazuje faktu popełnienia czynu z rzeczywistości.

Sąd powołał się na art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego, który pozwala jako dowód dopuścić "wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy".

Ważne

Ważne: NSA stwierdził, że organ wydający pozwolenie ma prawo, a wręcz obowiązek, prześwietlić przeszłość wnioskodawcy – w tym czyny objęte zatarciem skazania. Jeśli w przeszłości ktoś popełnił przestępstwo, które rodzi obawę, że może użyć broni sprzecznie z prawem, "formalna niekaralność" go nie uratuje.

Zdaniem sądu, w sprawach dostępu do broni interes bezpieczeństwa publicznego ma absolutny priorytet przed ochroną wynikającą z instytucji zatarcia skazania.

Koniec marzeń o broni dla wielu mundurowych i nie tylko

Orzeczenie z września 2025 roku to "game changer" nie tylko dla mundurówki, ale dla każdego obywatela. Co musisz wiedzieć, składając wniosek o pozwolenie na broń?

  1. Policja wie więcej, niż myślisz: Organ nie opiera się tylko na zaświadczeniu z KRK. Może prowadzić własne postępowanie dowodowe.
  2. Stare grzechy wracają: Nawet jeśli Twoje skazanie uległo zatarciu, fakt popełnienia przestępstwa w przeszłości może zostać użyty przeciwko Tobie jako dowód na "brak rękojmi".
  3. Ocena jest uznaniowa: Kluczowe jest nie tylko to, czy jesteś karany, ale jaki masz "stosunek do porządku prawnego".

Checklista: Jakie dokumenty są potrzebne do pozwolenia na broń?

Mimo zaostrzenia kursu przez sądy, droga do pozwolenia nie jest zamknięta. Jeśli Twoja przeszłość jest nienaganna, musisz przygotować komplet dokumentów. Zgodnie z informacjami Komendy Stołecznej Policji, obligatoryjnie są to:

  • Orzeczenia lekarskie i psychologiczne – potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania bronią (z upoważnionych placówek).
  • Potwierdzenie opłaty skarbowej – w wysokości 242 zł.
  • Wniosek z uzasadnieniem – musisz wskazać "ważną przyczynę" posiadania broni.
  • Zdjęcia – format 35x45 mm (szczegółowe wytyczne: jednolite jasne tło, dobra ostrość, twarz zajmująca 70-80% fotografii).

Pamiętaj, że "ważna przyczyna" zależy od celu. Ustawa wyróżnia m.in. cele:

  • ochrony osobistej,
  • łowieckie (wymagana przynależność do PZŁ),
  • sportowe (wymagany patent i licencja PZSS),
  • kolekcjonerskie (wymagana przynależność do stowarzyszenia kolekcjonerskiego),
  • szkoleniowe czy pamiątkowe.

Dostałeś odmowę pozwolenia na broń? Masz prawo walczyć, ale to długi maraton

Negatywna decyzja nie kończy sprawy, choć wyrok NSA pokazuje, że walka jest trudna. Procedura wygląda następująco:

  1. Odwołanie: Masz 14 dni na odwołanie do organu wyższego stopnia (np. do Komendanta Głównego Policji).
  2. Skarga do sądu: Jeśli II instancja podtrzyma odmowę, masz 30 dni na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).
  3. Skarga kasacyjna: Ostatecznym krokiem jest NSA.

W opisywanym przypadku proces trwał aż 4 lata. Warto jednak wiedzieć, że po upływie czasu i zmianie okoliczności życiowych można złożyć wniosek ponownie, budując nową historię swojej wiarygodności.

Sąd w Polsce: broń to przywilej, a nie prawo. Dlatego żołnierz nie dostanie broni prywatnie

Wyrok z 2025 roku wpisuje się w stałą i restrykcyjną linię orzeczniczą. Posiadanie broni w Polsce traktowane jest jako reglamentowany przywilej. Status żołnierza zawodowego, choć wiąże się z obyciem z bronią, nie daje automatycznych uprawnień w życiu cywilnym.

Organy państwowe otrzymały od NSA potężny argument: bezpieczeństwo ogółu jest nadrzędne. Każdy incydent z przeszłości, świadczący o lekceważeniu norm społecznych, może być skuteczną blokadą w dostępie do broni palnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 485)

Powiązane
Bezrobocie w Polsce - GUS ogłasza dane za listopad 2025, MRPiPS chwali się wynikiem
Bezrobocie w Polsce - GUS ogłasza dane za listopad 2025, MRPiPS chwali się wynikiem
Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Ile tracisz?
Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Ile tracisz?
Prezydent Nawrocki podpisał postanowienie - 350 żołnierzy Wojska Polskiego w misji za granicą
Prezydent Nawrocki podpisał postanowienie - 350 żołnierzy Wojska Polskiego w misji za granicą
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Publiczny żłobek wyłącznie dla zaszczepionych dzieci. Nowe zasady rekrutacji, które wzbudzają kontrowersje, już obowiązują w tym mieście
07 sty 2026

Chociaż poddawanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnych – co do zasady – nie może nastąpić pod przymusem bezpośrednim, nie oznacza to jednak, że rodzicom, którzy nie wywiązują się z powyższego obowiązku (wobec dziecka, u którego nie występują przeciwwskazania do wykonania szczepienia) – nie grożą żadne konsekwencje. Mogą oni bowiem zostać ukarani grzywnami w łącznej wysokości sięgającej przeszło 50 tys. zł, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a w jednym z miast w Polsce – niezaszczepione dzieci nie będą również przyjmowane do publicznych żłobków.
Ten bezwzględny obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli domów i mieszkań. Kara za jego niedopełnienie to 5 tysięcy złotych. Wskazali konkretny termin
07 sty 2026

Obowiązki, terminy i sankcje wprowadzają nowe przepisy przeciwpożarowe, które w nadchodzących latach obejmą niemal każdego właściciela domu i mieszkania w Polsce. Chodzi o czujniki dymu oraz tlenku węgla, które staną się koniecznym wyposażeniem lokali ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym. Brak dostosowania się do tych wymogów może mieć poważne konsekwencje.
D. Tusk: nie będzie reformy PIP; przesadna władza urzędników byłaby destrukcyjna dla firm
06 sty 2026

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej 6 stycznia 2025 r. poinformował, że podjął decyzję, aby nie kontynuować prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Zaznaczył, że przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi.
Przestępstwo obrazy uczuć religijnych bez kary więzienia. MS chce zmiany w kodeksie karnym z powodu wyroku ETPCz w sprawie „Rabczewska przeciwko Polsce”
06 sty 2026

W dniu 5 stycznia 2026 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt zmian w Kodeksie karnym, dotyczący usunięcia kary pozbawienia wolności z katalogu kar przewidzianych za przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Jak tłumaczy resort sprawiedliwości, to konsekwencja wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Polska zmierza do wywiązania się z obowiązków wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zmiany przepisów mają nie dopuścić do powtórzenia się podobnych naruszeń jakie wykazano w sprawie „Rabczewska przeciwko Polsce”.

REKLAMA

Testament audiowizualny. Czy będzie w 2026 roku?
06 sty 2026

Testament audiowizualny ma ułatwić przekazanie majątku. Nowe rozwiązanie ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Nie brakuje głosów, iż w dobie sztucznej inteligencji łatwo o sfałszowanie ostatniej woli spadkodawcy. Na jakim etapie są obecnie prace nad nowymi przepisami?
Przepisy do zmiany, Jeżeli nie możesz odśnieżyć chodnika (ciąża, choroba, wiek) musisz za to zapłacić
06 sty 2026

Przypominam artykuł z 2023 r. o absurdalnym obowiązku odśnieżania chodników gmin i miast przez prywatne osoby. Mieszkańcy muszą to robić, gdy ich posesja sąsiaduje z chodnikiem publicznym. Nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego ktoś ma za darmo wykonywać tą pracę. Zwłaszcza, że przepisy nie przewidują zwolnienia z tej darmowej pracy na rzecz bogatej Warszawy, Wrocławia czy Poznania osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Osoby te mogą zawiadomić gminę, że nie odśnieżą jej chodnika. Wtedy gmina odśnieża i ... żąda zapłaty (według przepisów) za swoją pracę. Naprawdę tak stanowi prawo.
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 7 stycznia 2026 r. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
07 sty 2026

Ze względu na trudną sytuację pogodową, która ma obecnie miejsce w wielu częściach kraju (co przekłada się również na trudne warunki komunikacyjne) – w 2026 r., pierwsze szkoły, zdecydowały się już na odwołanie z tego powodu zajęć lekcyjnych. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów” – ogłosiła dyrektorka jednej z takich szkół. W jakich okolicznościach – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z powodu niskich temperatur lub intensywnych opadów śniegu?
Sąd nakazał. I ZUS podwyższa emerytury. 5 przykładów. Od 612,63 zł do 2.280,20 zł brutto. Warto iść do sądu
06 sty 2026

Często otrzymuję zapytania, czy prawomocne wyroki sądów powszechnych dotyczące art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydawane po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20 są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do tej pory, we wszystkich prowadzonych przeze mnie sprawach dotyczących osób poszkodowanych przez art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, prawomocne wyroki zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji przez ZUS.

REKLAMA

Tysiące poszkodowanych przez ZUS emerytów nie poszło do sądu. Ci co poszli wygrali. [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20]
07 sty 2026

Przedstawiony w artykule problem przeliczenia emerytur dotyczy około 100 000 - 200 000 poszkodowanych emerytów. Na razie mamy około 246 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 68 prawomocnych. Nic nie wskazuje na zatrzymanie wzrostu liczby tych wyroków. ZUS seryjnie przegrywa sprawy o przeliczenie emerytur. Liczba wygranych spraw w sądach, ma się niestety nijak do masy osób mających prawo do wyższej emerytury. Osoby te wciąż nie odzyskały należnych im pieniędzy.
Wielka rewolucja w telewizji. Sejmowa komisja stawia ultimatum nadawcom: Koniec z dyskryminacją niepełnosprawnych
06 sty 2026

Oglądasz wieczorne wiadomości, ulubiony serial czy debatę publicystyczną i wszystko jest dla Ciebie jasne. To komfort, nad którym rzadko się zastanawiamy. Tymczasem dla setek tysięcy Polaków ten sam ekran pozostaje barierą nie do przebicia. W sejmowych kuluarach właśnie zapadła decyzja, która może wywrócić rynek telewizyjny do góry nogami. Komisja do Spraw Petycji skierowała do Ministerstwa Kultury pismo, które wskazuje, że obecne przepisy są w 50% niewystarczające. Jeśli resort przychyli się do tego postulatu, do 2030 roku polska telewizja zmieni się nie do poznania, a nadawcy będą musieli więcej zainwestować.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA