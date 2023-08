Nawet 30 000 zł dla rodziny zmarłego z ZUS. Spadkobiercy powinni złożyć wniosek jak najszybciej!

Gdy ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym.

Po śmierci osoby, która była członkiem OFE, poinformuj fundusz, do którego należała, o jej śmierci i złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE.

Następnie, w ciągu 14 dni od dokonania tego podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować nas (ZUS) o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE, oraz o ich udziale w tych środkach.

W ten sam sposób podzielimy środki zapisane na subkoncie. Mamy na to 3 miesiące, od kiedy wpłynie do nas zawiadomienie o podziale środków z OFE.

Dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który osiągnął wiek emerytalny

Wobec osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa. Jest to mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS, który ma chronić przed ewentualnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą.

Kiedy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie. W takim przypadku OFE nie inicjuje podziału środków. Wobec środków po tej osobie stosujemy taką samą procedurę jak wobec osób, które nie przystąpiły do OFE.