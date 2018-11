Ukrainiec bez odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

W sytuacji, w której poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego zawinionego przez nieubezpieczonego sprawcę jest Ukrainiec (nie będący podmiotem polskim), nie ma on prawa dochodzić roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ukraina nie jest bowiem sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego. Jedyne co może zrobić, to dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od sprawcy szkody