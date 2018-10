Kiedy poszkodowany w wypadku nie otrzyma odszkodowania z OC?

Umowę ubezpieczenia OC właściciel pojazdu powinien wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń rozpoczyna się wraz z chwilą zapłacenia pierwszej składki, chyba, że w umowie jest to zapisane inaczej. Niewypowiedziana przed końcem obowiązywania umowa ulega przedłużeniu na okres kolejnego roku.

Ogólnie przyjęta w ustawie zasada mówi, że odszkodowanie przysługuje, gdy właściciel lub użytkownik pojazdu jest zobowiązany do zapłaty za szkodę wyrządzoną w związku z jego ruchem, której następstwem była śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata lub zniszczenie mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego; bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego".

W odniesieniu do jednego zdarzenia możemy otrzymać maksymalnie 5 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu. Proszę pamiętać o obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ponieważ za brak ważnego OC można dostać dużą karę finansową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowcy samochodów osobowych za brak ubezpieczenia OC zapłacą w 2018 roku 4 200 zł. Ta stawka wzrośnie do 6 600 zł, jeżeli ubezpieczeniu podlegał samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy. W przypadku innych pojazdów (np. motocykli i motorowerów), podstawowa stawka to 700 zł.

W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu sytuacja jest jasna – OC nie chroni kierowcy, jednak osoby podróżujące z taką osobą, które odniosły szkodę, otrzymają odszkodowanie z OC sprawcy. Ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale później zażąda od sprawcy szkody zwrotu. To samo dotyczy kierującego bez prawa jazdy.

Podobnie kształtuje się sytuacja, gdy kierujący który spowodował szkodę nie posiada ważnego ubezpieczenia OC. Świadczenia w takim wypadku wypłaca poszkodowanym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie UFG wystąpi do sprawcy szkody oraz nieubezpieczonego posiadacza pojazdu o zwrot tej kwoty, czyli o tzw. regres.

Za spowodowaną szkodę zapłaci nie tylko jego właściciel, który nie wykupił OC, ale również osoba, która prowadziła pojazd bez ważnego ubezpieczenia.

Jeśli natomiast w czasie wypadku nie mamy zapiętych pasów ubezpieczyciel bardzo często będzie podnosił bardzo wysokie przyczynienie, które obniża osobom pokrzywdzonym przysługujące im odszkodowanie i zadośćuczynienie. Towarzystwo ubezpieczeniowe zażąda zwrotu środków także w przypadku, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie, wszedł w posiadanie pojazdu na skutek czynności przestępczych lub zbiegł z miejsca zdarzenia.