5 najczęstszych wypadków w Święta - jak się przed nimi uchronić?

9 na 10 wypadków zdarza się… podczas Świąt?

Wyjazdy do rodziny i przyjaciół czy dekorowanie domu choinkami i lampkami z pewnością sprawiają wiele przyjemności w trakcie Świąt, ale mogą także kończyć się nieprzyjemnymi sytuacjami. Oto 5 wypadków, które najczęściej zdarzają się w tym czasie oraz wskazówki, jak się przed nimi uchronić.

Okazja czyni złodzieja

Okres świąteczny to czas radości - niestety także dla złodziei. Kiedy my rozjeżdżamy się, by spędzić Święta z rodziną, opuszczone domy stają się łatwym łupem dla włamywaczy. Warto więc zadbać o to, by mieszkanie nie „zapraszało” przestępców. W tym celu możemy poprosić sąsiadów, aby co jakiś czas wyjmowali pocztę z naszej skrzynki i mieli oko na to, co dzieje się w okolicy domu – czy np. nie kręcą się wokół niego podejrzane osoby. Dobrym sposobem jest także zakup automatycznego włącznika światła. Pojawiające się co jakiś czas światło w oknach może skutecznie zdezorientować włamywacza. Warto też sprawdzić, czy w polisie ubezpieczenia naszego domu mamy ochronę mienia od ewentualnej kradzieży z włamaniem czy też dewastacji oraz czy polisa pokryje np. wymianę uszkodzonych zamków.

Choinka w ogniu

Czas przyczepiania do choinek zapalonych świeczek co prawda przeminął wraz z dymem z nadpalonych gałązek, ale nadal zdarzają się wypadki, podczas których świąteczne drzewko staje w płomieniach. Pozostawione bez nadzoru lampki choinkowe mogą doprowadzić do zwarcia przewodów elektrycznych, dlatego przed snem lub wyjściem z domu warto dla bezpieczeństwa wyjąć wtyczkę w kontaktu.

- Faktycznie szkody z tytułu przepięć to najczęstsze przyczyny wypłat z polis ubezpieczenia domu czy mieszkania. Najczęściej są one w podstawowym zakresie, jednak istotne jest to, czy zakres ubezpieczenia obejmuje zaniedbania, bądź rażące niedbalstwo spowodowane przez domowników. W przypadku braku takiej opcji w polisie towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. Bardzo istotne jest również posiadanie aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej – wymóg taki wynika z przepisów prawa budowlanego, a niedopilnowanie go może stanowić podstawę do obmowy wypłaty odszkodowania – mówi Karolina Trzeciakiewicz z ANG Spółdzielni.

Zepsuty samochód, a na horyzoncie jedynie drzewa

To brzmi jak początek kolejnego horroru, jednak taka sytuacja może nas spotkać także podczas świątecznych wypraw. Jeśli lewarek w żaden sposób nie kojarzy nam się z narzędziem do zmiany opon, to istnieje mała szansa, że samodzielnie poradzimy sobie z jakimkolwiek problemem samochodowym. Warto więc przed wyjazdem pomyśleć o pakiecie assistance, który zapewni nam pomoc w najróżniejszych sytuacjach – od rozładowanego akumulatora, przez brak paliwa po pękniętą oponę.