Przerwa w działalności instalacji OZE bardziej kosztowna od naprawy awarii

Rynek OZE dynamicznie się rozwija

Liczba instalacji OZE funkcjonujących w Polsce nieustannie rośnie, w szczególności w sektorze PV. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku łączna moc instalacji fotowoltaicznych podwoiła się i przekroczyła 1 GW, wynika z danych gromadzonych przez Polskie Sieci Energetyczne. Rosnący potencjał odnawialnych źródeł energii zauważają wszyscy – zarówno właściciele domów, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe czy samorządy, którzy chcą zapewnić sobie niezależność energetyczną, jak i przedsiębiorcy nastawieni na komercyjną produkcję energii. Aktywność tych ostatnich wzrasta systematycznie od momentu wprowadzenia nowego systemu wsparcia państwowego dla producentów zielonej energii w postaci corocznych aukcji organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Niezależnie jednak od przeznaczenia instalacji, każdą z nich warto odpowiednio ubezpieczyć.

Na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczeń dla inwestycji OZE?

Każdy inwestor, a w szczególności ten planujący komercyjne wykorzystanie instalacji, powinien pamiętać o czterech obszarach, które powinien zabezpieczyć ubezpieczeniem. Pierwszym są nieprzewidziane zdarzenia związane z prowadzeniem robót montażowo-budowlanych związanych z jej uruchomieniem. Następnie należy zadbać o ubezpieczenie mienia od skutków działania żywiołów i innych nieprzewidzianych zdarzeń. Warto również posiadać polisę OC, która uchroni od roszczeń osób trzecich, jeżeli awaria spowoduje szkody w cudzym majątku lub osobowe. Ostatnim, niezwykle istotnym obszarem, na który powinni zwrócić uwagę przede wszystkim komercyjni wytwórcy energii i uczestnicy aukcji, jest zabezpieczenie strat powstałych w wyniku przestoju spowodowanego szkodą w mieniu.

Straty z przestoju są wyższe od kosztów naprawy awarii

Ubezpieczając instalację OZE, która ma produkować energię na skalę przemysłową, należy brać pod uwagę wiele czynników. Zazwyczaj przedsiębiorcy dbają o zakup standardowego ubezpieczenia mienia na wypadek działania żywiołów czy nieprzewidzianych zdarzeń. Nie wolno jednak zapominać o tzw. ubezpieczeniu utraty zysku z tytułu przestoju. Jak wynika z naszych doświadczeń, przerwa w działalności w wyniku np. awarii, może spowodować straty kilkukrotnie większe od nakładów potrzebnych na jej naprawę. Co więcej, rosnąca popularność rozwiązań OZE sprawiła, że nawet prosta z pozoru naprawa może spowodować długotrwałe wyłączenie instalacji, ponieważ większość części zamiennych nie jest dostępna „od ręki”. Przykładowo, w wyniku awarii doszło do uszkodzenia silnika jednej z pomp w biogazowni. Zdarzenie to objęte jest ubezpieczeniem, a szkoda jest ewidentna, więc ubezpieczyciel nie przedłuża procesu odszkodowawczego i wypłaca stosowne środki finansowe – kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednak z powodu braku odpowiedniego elementu zastępczego w polskich magazynach, trzeba go sprowadzić z zagranicy. To trwa kilka tygodni. W tym czasie biogazownia jest nieaktywna. W efekcie straty z tytułu przerwy w działalności wyniosły kilkaset tysięcy złotych, wielokrotnie więcej niż koszt naprawy.