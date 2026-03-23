Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Dom » Podatek katastralny - jak to działa w praktyce na przykładzie Hiszpanii

Podatek katastralny - jak to działa w praktyce na przykładzie Hiszpanii

23 marca 2026, 11:53
By-Bright (by-bright.pl)
By-Bright (by-bright.pl)
oprac. Paweł Huczko
Hiszpania, podatki
Podatek katastralny - jak to działa w praktyce. Przewodnik dla Polaków kupujących nieruchomości w Hiszpanii
Coraz więcej Polaków kupuje mieszkania czy domy w Hiszpanii, dlatego rośnie zainteresowanie hiszpańskim systemem podatkowym. Jednym z kluczowych obciążeń w tym państwie jest podatek katastralny, zwany lokalnie IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

Podatek katastralny w Hiszpanii w skrócie

• Zarówno rezydenci, jak i nierezydenci podatkowi płacą identyczny podatek od posiadanych nieruchomości. Mieszkanie średniej wielkości generuje podatek w wysokości kilkaset euro rocznie, w zależności od wartości katastralnej nieruchomości;
• Gminy stosują stawki w przedziale 0,4-1,4 proc. wartości katastralnej. Przykładowo: Marbella 0,64 proc., Benalmadena 0,4 proc., Estepona 0,51 proc. Stawki te są stabilne i nie zmieniają się gwałtownie, co zapewnia przewidywalność kosztów;
• Procedury administracyjne są zwykle realizowane przez kancelarie prawne przy transakcji kupna-sprzedaży. Podatek pobierany jest automatycznie z rachunku bankowego właściciela.

Definicja podatku katastralnego i podstawy prawne

Podatek katastralny (IBI) to lokalny podatek od nieruchomości płacony raz w roku przez wszystkich właścicieli nieruchomości w Hiszpanii. Jego wysokość zależy od wartości katastralnej nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawców z urzędu miasta. Podatek pobierają gminy, które mogą ustalać stawkę w widełkach 0,4-1,4 proc. wartości katastralnej. Obciążenie to dotyczy wszystkich rodzajów nieruchomości.

– To jest podatek lokalny, który płacimy rocznie, pobierany przez urzędy miasta czy gminy. Do zapłaty zobowiązany jest właściciel każdej nieruchomości. Stawki te są stabilne i nie zmieniają się gwałtownie, co zapewnia przewidywalność kosztów – wyjaśnia Klaudia Lipska, adwokatka z kancelarii Martinez Echevarria.

Podatek obejmuje wszystkie rodzaje nieruchomości wpisane do katastru - od mieszkań i domów, przez działki do zabudowy, magazyny, aż po miejsca parkingowe.

Obowiązek płatności dla Polaków

Zarówno polscy rezydenci, jak i nierezydenci podatkowi Hiszpanii mają obowiązek płacenia podatku katastralnego od posiadanych nieruchomości. Podatek płacony jest od każdej nieruchomości osobno, bez możliwości łączenia czy bonifikat za posiadanie większej liczby nieruchomości.

– Od każdej nieruchomości płacimy indywidualnie. Nieważne, czy mamy jedną, czy mamy 20 nieruchomości, nie ma żadnej bonifikacji ze strony urzędów miasta – wyjaśnia Klaudia Lipska.

Podstawą do obliczenia podatku katastralnego jest wartość katastralna nieruchomości, ustalana przez rzeczoznawców z urzędu miasta. Stawka podatku mieści się w widełkach od 0,4 proc. do 1,4 proc. tej wartości, przy czym konkretne oprocentowanie ustala każda gmina w ramach limitów określonych przez państwo. W praktyce oznacza to znaczne różnice między poszczególnymi gminami, jednak stawki te są stabilne i nie podlegają gwałtownym zmianom, co zapewnia przewidywalność kosztów dla właścicieli nieruchomości.

Znaczenie wartości katastralnej

Wartość katastralna nieruchomości ma znaczenie nie tylko przy obliczaniu podatku katastralnego, ale również przy innych procedurach finansowych. Banki uwzględniają ją przy udzielaniu kredytów, a firmy ubezpieczeniowe bazują na niej przy ustalaniu wysokości odszkodowań. Dlatego właściciele mogą wnioskować o aktualizację wartości katastralnej, jeśli uważają, że nie odpowiada ona rzeczywistej wartości nieruchomości.

Przykłady wysokości podatku w różnych regionach

Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright, zwraca uwagę na różnice między sąsiadującymi gminami na Costa del Sol: Marbella ma stawkę 0,64 proc., Benalmadena 0,4 proc., a Estepona 0,51 proc. I tak na przykład w przypadku nieruchomości za 329 tysięcy euro w Marbelli, podatek katastralny wynosi 800 euro rocznie.

– Średnio podatek mieści się między 300 a 1500 euro rocznie, przy czym kwota jest proporcjonalna do wielkości i wartości nieruchomości – dodaje Joanna Ossowska-Rodziewicz.

Najwyższe stawki podatku katastralnego występują w największych hiszpańskich miastach, czyli Madrycie, Barcelonie, Walencji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Procedury płatności i terminy

Podatek katastralny płacony jest raz w roku, choć niektóre gminy oferują możliwość rozłożenia go na raty. System płatności jest w pełni zautomatyzowany. – Całość odbywa się bezobsługowo, najczęściej już przy podpisywaniu aktu notarialnego. Kancelaria przeprowadza wszystkie procedury łącznie ze zleceniem ściągania z konta bankowego – podkreśla Joanna Ossowska-Rodziewicz.

Procedura rejestracji do podatku katastralnego jest automatyczna. Po zakupie nieruchomości notariusz przesyła dane do Urzędu Katastralnego i do gminy, informuje, że ta nieruchomość ma nowego właściciela. Zazwyczaj całą procedurą zajmują się kancelarie prawne.
– Kontaktujemy się z urzędem miasta, informujemy, że to jest nowy właściciel nieruchomości, wysyłamy akt notarialny kupna-sprzedaży i załączamy certyfikat konta bankowego, żeby automatycznie był ściągany podatek – dodaje prawniczka.
Niektóre gminy oferują bonifikaty za wcześniejszą płatność podatku, np. rok z góry. Dostępne są również zwolnienia dla określonych grup: osób starszych, z niepełnosprawnością, rodzin wielodzietnych.

Kwestie praktyczne przy zakupie

W przypadku sprzedaży nieruchomości podatek jest rozliczany proporcjonalnie. W praktyce oznacza to, że jeśli sprzedaż odbywa się w połowie roku, sprzedający płaci podatek za pierwsze półrocze, a kupujący za pozostałą część roku. Kancelarie prawne sprawdzają także czy poprzedni właściciel nie ma zaległości podatkowych.
– Możliwe jest również odwołanie się do urzędu miasta lub gminy od wysokości wartości katastralnej. Przychodzi rzeczoznawca, który na nowo oblicza wartość danej nieruchomości. Jeśli rzeczywiście jest różnica, to aktualizuje się tę wartość katastralną – dodaje prawniczka.

Warto też wiedzieć, że podatek katastralny można odliczyć od innych obciążeń podatkowych w przypadku wynajmowania nieruchomości. Oznacza to, że przy wynajmie krótko- lub długoterminowym podatek katastralny staje się kosztem prowadzenia działalności i można odliczyć 19 proc.
– Podatek katastralny w Hiszpanii, choć obowiązkowy dla wszystkich właścicieli nieruchomości, nie stanowi znaczącego obciążenia finansowego. IBI nigdy w Hiszpanii nie był tematem kontrowersyjnym – podsumowuje Klaudia Lipska.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach
23 mar 2026

Pierwszy kwartał roku to często okres zmian w zakresie gospodarowania odpadami. Dotyczą one nie tylko samej wysokości opłat, ale również wyboru metody ich ustalania i zasad odbioru odpadów. Należy jednak pamiętać, że te zmiany tak samo, jak i same opłaty, mają charakter lokalny.
Świadczenie pielęgnacyjne wliczane do stażu pracy? Zmiana poprawiłaby sytuację opiekunów na rynku pracy
23 mar 2026

Dzięki takiemu rozwiązaniu powracający na rynek pracy opiekunowie zyskaliby dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego czy wyższy dodatek stażowy. Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem nowych przepisów? Czy jest szansa na taką zmianę?
WIBOR nie broni się samą legalnością. Dlaczego teza o „micie abuzywności” upraszcza problem za bardzo
23 mar 2026

Spór o WIBOR nie jest sporem o samą nazwę wskaźnika i jego legalność. Jest sporem o coś znacznie poważniejszego: czy konsument, podpisując wieloletnią umowę kredytową, rzeczywiście otrzymał prawdziwy, pełny i zrozumiały obraz mechanizmu, który miał decydować o cenie jego kredytu. I to pytanie wciąż pozostaje otwarte - pisze Krzysztof Szymański.
Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości blokują najem krótkoterminowy. Nie chcą sąsiadować z apartamentami na wynajem. Co na to prawo?
23 mar 2026

Dochodzi do następujących sytuacji: ktoś kupuje mieszkanie i ma w planach wynajmowanie go. Po kilku miesiącach okazuje się, że wspólnota, a czasem nawet właściciel całego obiektu wydaje uchwałę, która ogranicza możliwość najmu krótkoterminowego. Właściciel mieszkania ma ograniczone pole działania i często jest wręcz zmuszany do sprzedania lokalu. Ale stali mieszkańcy też mają swoje racje. Najem krótkoterminowy bywa źródłem hałasu, zniszczeń i spadku prestiżu nieruchomości.

REKLAMA

Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego
23 mar 2026

Jeśli wyczerpiesz limit dni na chorobowym, możesz złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje, jeśli wykorzystasz cały okres zasiłku chorobowego i nadal jesteś chory, ale dzięki rehabilitacji masz szansę na odzyskanie zdolności do pracy.
Kobiety mogą kończyć pracę godzinę wcześniej lub zaczynać godzinę później, a za odmowę nawet 30 tys. zł grzywny dla pracodawcy. Wystarczy złożenie oświadczenia [WZÓR]
23 mar 2026

Kobiety karmiące swoje dziecko piersią – mają prawo do dwóch dodatkowych 30-minutowych (lub odpowiednio - 45-minutowych) przerw w pracy. Na wniosek pracownicy – przerwy te mogą być wykorzystywane łącznie, co w praktyce oznacza, że kobieta może kończyć pracę godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) wcześniej lub zaczynać ją godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) później. Pracodawca nie ma przy tym prawa wymagać od pracownicy przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia piersią, a za odmowę udzielania jej ww. przerw – grozi mu nawet 30 tys. zł grzywny.
Emerytury zabrali, oddali bo musieli, ale o odsetkach... zapomnieli. Dlatego teraz posłowie domagają się pieniędzy dla tego rocznika
23 mar 2026

Kobiety urodzone w 1953 roku, które przeszły na emeryturę, przez lata otrzymywały świadczenia w za niskiej wysokości. Przepis, który to sprawił, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP. Potem emerytury wprawdzie przeliczono, ale... zapomniano o jednym - odsetkach. Posłowie z komisji sejmowej już podjęli kroki, które mogą niespodziewanie dopełnić portfele seniorek.
Wiata samochodowa (lub drewutnia) sąsiada w niewielkiej odległości od granicy nieruchomości lub okien Twojego domu niezgodna z przepisami – koniec ze spalinami samochodu sąsiada w Twoim domu i cieniem w Twoim ogrodzie
23 mar 2026

Choć zadaszenie miejsca postojowego wydaje się nieskomplikowane od strony technicznej – zdecydowanie nie jest takie w świetle prawa budowlanego i w praktyce – wiele wiat (zarówno tych samochodowych, jak i przeznaczonych do przechowywania drewna) znajdujących się przy polskich domach, posadowionych jest niezgodnie z przepisami i może zostać zakwalifikowanych jako samowola budowlana, która może znacznie uszczuplić portfel właściciela takiej wiaty. Zabronione jest zwłaszcza „stawianie” wiat w zbyt bliskiej odległości od granicy nieruchomości i okien domu sąsiada (co jest częstą praktyką).

REKLAMA

Minął rok i mamy przegląd funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Co do zmiany i co trzeba usprawnić?
21 mar 2026

Po roku obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym przeprowadzono przegląd jej stosowania oraz zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów wskazuje możliwe kierunki zmian, których celem jest m.in. skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i usprawnienie działania systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przy stosowaniu przepisów regulujących przyznawanie świadczenia nadrzędne świadczenie powinno mieć dobro dziecka. Sąd nie poparł literalnej wykładni przepisów, która uzależnia otrzymanie świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego od złożenia wniosku o przysposobienie dziecka.
