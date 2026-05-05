Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Alimenty » Alimenty na dziecko » Alimenty na dziecko w 2026 roku. Ile wynoszą? Kiedy rodzic nie musi płacić?

Alimenty na dziecko w 2026 roku. Ile wynoszą? Kiedy rodzic nie musi płacić?

05 maja 2026, 20:15
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co warto wiedzieć o alimentach na dziecko?
Wokół obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci narosło wiele mitów. Co wpływa na wysokość alimentów? Czy jest granica wieku, do której płaci się alimenty? Co w przypadku tzw. opieki naprzemiennej? Oto przydatny poradnik.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Tak naprawdę nie ma konkretnie określonej wysokości alimentów na dziecko. Przepisy nie przewidują tu nawet minimalnych i maksymalnych kwot. Wprawdzie Ministerstwo Sprawiedliwości pracowało nad wdrożeniem tzw. tablic alimentacyjnych, jednak ostatecznie nie zostały one wprowadzone.

Ważne

Jak zatem ustala się wysokość alimentów? Indywidualnie w oparciu o uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości rodzica.

Co ważne, nie chodzi o to jakie rzeczywiście rodzic osiąga dochody, a o to, jakie mógłby uzyskiwać, gdyby w pełni wykorzystywał swoje możliwości.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż usprawiedliwione potrzeby dziecka to takie, których zaspokojenie zapewni mu prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Jako przykładowe możemy tu wymienić wyżywienie, mieszkanie, odzież, leczenie czy kształcenie.

Wydatki te nie są stałe, ponieważ potrzeby dziecka zmieniają się, najczęściej z wiekiem. Z tego powodu można wnioskować o zmianę wysokości zasądzonych alimentów (np. o ich podwyższenie).

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Co ważne, nie ma granicy wiekowej, do której rodzice powinni płacić alimenty.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Tak stanowi art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przykład

„Zgodnie bowiem z art. 133 § 1 k.r.o. wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego rodzica determinuje nie fakt utrzymywania się przez dziecko samodzielnie, lecz to, że jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Chodzi więc o sytuację, gdy nic nie stoi na przeszkodzie podjęcia pracy zawodowej przez dorosłe dziecko, w szczególności sytuacja zdrowotna, dalsze kształcenie w trybie dziennym lub strukturalne problemy na rynku pracy” – podkreślił przykładowo Sąd Okręgowy w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z 25 kwietnia 2025 r. (II Ca 225/24).

Czy rodzic musi płacić alimenty na pełnoletnie dziecko?

Według art. 133 § 3 k.r.o., rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Każda z tego typu spraw oceniana jest w oparciu o konkretne okoliczności. Sądy często biorą tu pod uwagę to czy dziecko chce kontynuować naukę i zdobywać potrzebne do późniejszej pracy wykształcenie, które wynika z jego zdolności i predyspozycji. Oczywiście ważne są też możliwości materialne rodziców.

Przykład

„W okolicznościach sprawy sam fakt, że pozwana nie zdała matury i rozpoczęła naukę w szkole policealnej, a nie na studiach stacjonarnych nie uzasadnia uchylenia obowiązku alimentacyjnego” – uznał przykładowo Sąd Okręgowy we Włocławku w uzasadnieniu wyroku z 24 lutego 2025 r. (I Ca 301/24).

Czy jeśli rodzice sprawują nad dzieckiem tzw. opiekę naprzemienną, to nie płacą alimentów?

To w praktyce zależy od konkretnych okoliczności. Rzeczywiście możliwa jest sytuacja, gdy rodzice w porównywalnym stopniu utrzymają dziecko w czasie sprawowania nad nim opieki. Nie można jednak wykluczyć, iż jedno z rodziców jest w lepszej sytuacji zawodowej i osiąga wyższy dochód. W takim przypadku sąd może - pomimo tzw. opieki naprzemiennej - zasądzić alimenty płatne do rąk jednego z rodziców np. matki. Co ważne, gdy stan ten się zmieni, to zmianie może ulec również zakres obowiązku alimentacyjnego. Sąd może przykładowo uchylić obowiązek alimentacyjny dotychczas płacącego rodzica ze względu na prawidłowo funkcjonującą opiekę naprzemienną.

Ile wynoszą świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia alimentacyjne można uzyskać w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów od rodzica. Kwota świadczeń wynosi tyle co zasądzone alimenty, maksymalnie 1000 zł miesięcznie. Istotnym warunkiem jest tu próg dochodowy. Jego przekroczenie nie zawsze pozbawi pomocy, ponieważ gminy stosują tu zasadę „złotówka za złotówkę”, czyli odpowiednio zmniejszają kwotę świadczenia.

Aktualnie kryterium dochodowe wynosi 1209 zł (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę). Od 1 października 2026 r. wzrośnie do 1665 zł. W praktyce zatem więcej rodzin będzie miało szansę na uzyskanie pomocy.

