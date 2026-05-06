Macie mieszkania z balkonem? Trzeba słono za to płacić. Litości nie będzie

Dni robią się coraz dłuższe, temperatury wyraźnie rosną. Wiosna nabiera rozpędu, a wraz z nią ożywają miłośnicy roślin ozdobnych i grillowania. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na dom z ogrodem czy choćby niewielką działkę. Dlatego wielu mieszkańców bloków przenosi swoje zielone i kulinarne pasje na balkony. I właśnie tutaj pojawia się problem, który w skrajnych przypadkach może skończyć się dotkliwą karą.

Wiosna na balkonach w pełni

Gdy tylko robi się cieplej, po ozdobne rośliny sięgają nie tylko właściciele ogrodów czy działkowcy. Coraz częściej kupują je także mieszkańcy bloków, którzy zamieniają swoje balkony w niewielkie, zielone oazy.

– Teraz bardziej niż kiedyś ludzie zwracają na to uwagę – mówi w rozmowie z infor.pl zajmująca się projektowaniem ogrodów architekt krajobrazu Maria Dudek. – Jest większy dostęp do roślin, są piękne donice. Wszystko można kupić nie tylko w szkółkach, ale także w supermarketach, gdzie wzrok przyciągają ładne ekspozycje, a przecież kupujemy oczami. Można mówić nawet o tym, że zapanowała moda na zielone balkony, które dla mieszkańców blokowisk stanowią namiastkę ogrodów i to łącznie z grillowaniem – dodaje Maria Dudek.

Problem, który łatwo przeoczyć

To jednak właśnie w tym miejscu zaczynają się schody. Upiększanie balkonu i grillowanie mogą bowiem prowadzić do konsekwencji prawnych. Dlaczego?

W przypadku roślin nie wystarczy sama chęć ich posiadania – trzeba działać zgodnie z przepisami. Jak zwraca uwagę portalsamorzadowy.pl, znaczenie mają nie tylko regulacje prawne, ale również zasady współżycia społecznego. Dlatego zanim zaczniemy sadzić kwiaty, warto zajrzeć do regulaminu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, gdzie mogą znajdować się konkretne wytyczne.

Podstawą jest bezpieczeństwo. Doniczki najlepiej ustawiać po wewnętrznej stronie balustrady, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla przechodniów. Muszą być też solidnie przymocowane – silny wiatr nie może ich strącić. Problematyczne bywa również podlewanie – powinno odbywać się tak, by woda nie kapała na balkony sąsiadów poniżej.

Nie tylko estetyka ma znaczenie

Istotny jest także dobór roślin. – Są gatunki, które nadmiernie się rozrastają i ingerują w przestrzeń sąsiadów. Szczególnie trzeba uważać na dzikie wino. Można mieć na balkonie ścianę zieleni, ale niekoniecznie wszystkim to odpowiada – tłumaczy Maria Dudek. – Trzeba też pamiętać o tym, że niektóre rośliny mają bardzo intensywny zapach albo pylą, co może być uciążliwe dla alergików – dodaje projektantka.

Mandat za brak rozwagi

Jak informuje „Portal Samorządowy”, przepisy przewidują konkretne sankcje. Zgodnie z art. 75 Kodeksu wykroczeń nieprawidłowe ustawienie ciężkich przedmiotów może skutkować mandatem do 500 zł lub naganą. „Również niewłaściwe podlewanie roślin, które zalewa elewację budynku, może skutkować nałożeniem kary” – czytamy.

Grill na balkonie? To też ryzyko

Kłopotów można narobić sobie także grillowaniem. Jak wskazuje portalsamorzadowy.pl, polskie prawo nie zakazuje tego wprost, jednak regulaminy wielu wspólnot i spółdzielni zabraniają używania otwartego ognia na balkonach. Powód jest prosty – ryzyko pożaru. Dodatkowo dym i zapach unoszące się do wyższych mieszkań mogą być uciążliwe dla innych lokatorów.

W sytuacji zakłócania porządku, na przykład przez hałas czy dym, policja może nałożyć mandat do 500 zł na podstawie art. 51 Kodeksu wykroczeń – podaje serwis.

Rozwiązaniem pośrednim może być grill elektryczny, który nie generuje dymu. Nawet wtedy warto jednak sprawdzić regulamin wspólnoty lub spółdzielni, bo i takie urządzenia bywają objęte ograniczeniami.