Świadczenie wspierające. Jak długo się czeka w 2026 roku?

Świadczenie wspierające krok po kroku w 2026 roku

Warto pamiętać, iż o decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) mogą ubiegać się osoby posiadające odpowiednie orzeczenie. Jest to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez powiatowe i miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie innego organu np. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS nie przyzna świadczenia wspierającego bez decyzji WZON ustalającej odpowiednią liczbę punktów w skali potrzeby wsparcia. Decyzja WZON co do zasady ma taki sam okres jak ważność orzeczenia, ale nie dłuższy niż 7 lat.

Dopiero wtedy, gdy decyzja WZON stanie się ostateczna, osoba z niepełnosprawnością może złożyć wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia wspierającego.

Najlepiej zrobić to w ciągu trzech miesięcy, wówczas ZUS wypłaci świadczenie wspierające z wyrównaniem począwszy od dnia, w którym WZON przyznał punkty w swojej decyzji. Jest to niewątpliwie korzystne rozwiązanie dla wielu osób z niepełnosprawnościami. Trzeba jednak pamiętać o konieczności zwrotu przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego za okres przyznanego świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające 2026. Ile czeka się na decyzję WZON?

Przepisy w tym zakresie są jasne. Zgodnie z art. 6b4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Z kolei art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w ustawie o doręczeniach elektronicznych, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Mimo tak określonego terminu osoby z niepełnosprawnościami na decyzję WZON czekają często o wiele dłużej.

„W jaki sposób resort zamierza ukrócić skandaliczną przewlekłość postępowań w WZON, która zmusza osoby w najtrudniejszej sytuacji do wielomiesięcznego oczekiwania na środki do życia i dochodzenia praw w sądach administracyjnych?” – zapytała ministerstwo rodziny posłanka Bożena Lisowska. Zdaniem autorki zapytania obecne praktyki komisji często stają się dla osób niepełnosprawnych murem upokorzenia.

„Nie wyrażam zgody na to, aby proces wsparcia najsłabszych członków naszego społeczeństwa stawał się dla nich źródłem traumy i walki z bezduszną biurokracją” – podkreśla posłanka.

W odpowiedzi udzielonej pod koniec kwietnia, Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowała o podjętych działaniach, które zwiększyły efektywność wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia. Przykładowo, w 2025 r. zatrudniono 192 dodatkowych pracowników do obsługi administracyjnej wojewódzkich zespołów. Oddelegowano też pracowników urzędów wojewódzkich do wykonywania zadań pomocniczych związanych z ustaleniem poziomu potrzeby wsparcia oraz zatrudniono stażystów.

Te i inne działania, zdaniem pełnomocniczki zwiększyły liczbę wydawanych decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia w skali kraju.

Ważne „We wszystkich zespołach odsetek rozpatrzonych wniosków systematycznie rośnie. Z informacji posiadanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynika, że czas oczekiwania na wydanie decyzji jest zróżnicowany regionalnie (w zależności m.in. od liczby wniosków, które wpłynęły do danego WZON) i aktualnie wynosi od 3 do 10 miesięcy” – czytamy w odpowiedzi resortu.

W jakim terminie ZUS przyznaje świadczenie wspierające?

W 2026 r. minimalna liczba punktów w decyzji WZON wynosi 70. ZUS ma co do zasady 30 dni na przyznanie świadczenia wspierającego. Wypłaci je przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, podany we wniosku.