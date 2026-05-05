Ważne świadczenie w 2026 i 2027 roku. 4000 zł miesięcznie z ZUS dla tej grupy

Od 1 stycznia 2026 roku grono uprawnionych do świadczenia wspierającego zostało rozszerzone po raz trzeci i ostatni. Do systemu weszły osoby z poziomem potrzeby wsparcia określonym na 70–77 punktów, co zamknęło trzyletni harmonogram wdrażania jednej z największych reform wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami od lat.

Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jego wysokość zależy od przyznanej liczby punktów i po marcowej waloryzacji renty socjalnej waha się od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Poniżej kompletny przewodnik: komu przysługuje, ile wynosi, jak wnioskować i na co uważać w procedurze.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest świadczenie wspierające i dla kogo?

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ze zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619) i funkcjonuje od 1 stycznia 2024 roku. Jego istota polega na tym, że pieniądze trafiają bezpośrednio do mieszkania osoba z niepełnosprawnością może odliczyć w PIT. Skarbówka wyjaśnia co i w jakim zakresie nadaje się do odliczenia">osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna — co stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do dotychczasowego modelu świadczeń opiekuńczych. Cel jest jasno określony ustawowo: częściowe pokrycie wydatków związanych ze szczególnymi potrzebami życiowymi osób wymagających wsparcia.

Prawo do świadczenia przysługuje osobom pełnoletnim, zamieszkałym w Polsce, będącym obywatelami polskimi albo obywatelami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku cudzoziemców — osobom przebywającym legalnie w Polsce i posiadającym dostęp do krajowego rynku pracy. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) ustalającej poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów w skali stupunktowej. Samo posiadanie ZUS - jak uniknąć błędów. Emeryci, studenci, osoby z niepełnosprawnością i inni zleceniobiorcy">orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy lub miejski zespół orzekający, przez lekarzy ZUS, komisje KRUS czy historyczne komisje ds. inwalidztwa sprzed września 1997 roku, nie jest wystarczające — wymagana jest odrębna decyzja WZON, uzyskiwana w ramach nowej procedury.

Dla kogo świadczenie wspierające? Harmonogram

Ustawa przewidziała trzyetapowe rozszerzanie kręgu uprawnionych. Osoby z liczbą od 87 do 100 punktów mogły ubiegać się o świadczenie od 2024 roku, osoby z wynikiem od 78 do 86 punktów — od 2025 roku, a osoby z wynikiem od 70 do 77 punktów — od 2026 roku. Takie podejście miało na celu stopniowe przygotowanie systemu orzeczniczego i administracyjnego na rosnącą liczbę spraw. ZUS

REKLAMA

Od tej zasady istnieje wyjątek zawarty w art. 64 ustawy o świadczeniu wspierającym. Osoby z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie pobierali co najmniej od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wypłacany przez organ gminy, mogły ubiegać się o świadczenie wspierające już od 2024 roku — pod warunkiem uzyskania decyzji WZON z wynikiem co najmniej 70 punktów, bez względu na obowiązujący wówczas harmonogram.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Istotna jest też kwestia relacji między świadczeniem wspierającym a opiekunem. Gdy osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek o świadczenie wspierające do ZUS, gmina wstrzymuje wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego dla opiekuna. Obie formy wsparcia nie mogą być pobierane jednocześnie.

Niepełnosprawność a punktowa skala potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia jest wyznaczany przez specjalistyczne zespoły WZON w oparciu o ujednolicony kwestionariusz, bazujący na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Ocena nie dotyczy wyłącznie fizycznej sprawności, lecz całościowego funkcjonowania osoby — uwzględnia zdolność do podejmowania decyzji i świadomość skutków własnych działań.

Skala obejmuje zakres od 1 do 100 punktów. Prawo do świadczenia wspierającego otwiera wynik 70 punktów. Ocena przeprowadzana jest zasadniczo w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub, na jej wniosek, w miejscu wskazanym przez WZON. Decyzja jest wydawana na maksymalnie 7 lat, przy czym nie może przekraczać okresu, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia jest dobrowolne i nie wiąże się z weryfikacją ani zmianą posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Wysokość świadczenia jest bezpośrednio powiązana z aktualną kwotą renty socjalnej i przeliczana jako jej procent, uzależniony od przyznanej liczby punktów. Do końca lutego 2026 roku renta socjalna wynosiła 1878,91 zł brutto, zatem świadczenie wspierające mieściło się w widełkach od ok. 751,56 zł do ok. 4133,60 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2026 roku renta socjalna po waloryzacji wynosi 1978,49 zł brutto, co automatycznie podwyższyło kwoty świadczenia wspierającego. Przeliczone stawki wynoszą orientacyjnie: ok. 792 zł dla osób z 70–74 punktami (40% renty socjalnej), ok. 1187 zł dla osób z 75–79 punktami (60%), ok. 1583 zł dla osób z 80–84 punktami (80%), ok. 2374 zł dla osób z 85–89 punktami (120%), ok. 3561 zł dla osób z 90–94 punktami (180%) oraz ok. 4353 zł dla osób z 95–100 punktami (220%).

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3%. Waloryzacja odbywa się automatycznie — ZUS przelicza świadczenie z urzędu i informuje o zmianie drogą elektroniczną. Votum SA

Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego, nie podlega egzekucji komorniczej, nie jest wliczane do dochodu przy obliczaniu innych świadczeń i jest niezależne od dochodów osoby uprawnionej. Może być pobierane łącznie z rentą socjalną.

Kto nie otrzyma świadczenia wspierającego?

Ustawa wyłącza z kręgu uprawnionych osoby przebywające całą dobę w placówkach zapewniających pełną opiekę. Chodzi o domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz inne placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Wykluczenie wynika z założenia, że osoby te mają zaspokojone potrzeby w ramach pobytu instytucjonalnego.

Świadczenie wspierające - ile jest wniosków?

Zainteresowanie świadczeniem wspierającym okazało się bardzo duże już od pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu. Według danych ZUS, do końca 2024 roku złożono ponad 470 tysięcy wniosków, a wypłaty otrzymało ponad 120 tysięcy osób. Do końca listopada 2025 roku ZUS przyjął łącznie 188,5 tys. wniosków o świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł. Infor.plInfor.pl

W samym 2025 roku świadczenie wspierające choć raz otrzymało 255 026 osób. Spośród nich aż 65 636 pobierało je w najwyższej możliwej stawce — 220% renty socjalnej. W przedziale 180% renty socjalnej znalazło się 52 559 osób, w przedziale 120% — 53 913 osób, w przedziale 80% — 52 230 osób, a w przedziale 60% — 30 424 osoby. Liczba złożonych wniosków w 2026 roku jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przykłady praktyczne – dla kogo i ile?

Poniższe przypadki ilustrują sposób stosowania przepisów w praktyce.

Osoba z porażeniem mózgowym, 34 lata, wymagająca wsparcia przy większości czynności dnia codziennego, uzyskała w decyzji WZON wynik 93 punktów. Przysługuje jej świadczenie w wysokości 180% renty socjalnej — od marca 2026 roku to ok. 3561 zł miesięcznie, wypłacane przez ZUS, wolne od podatku.

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, 25 lat, zdolna fizycznie do wielu czynności, lecz pozbawiona świadomości zagrożeń i niezdolna do samodzielnego podejmowania decyzji — uzyskała 82 punkty. Przy ustalaniu punktacji WZON uwzględnił brak rozumienia skutków działań, a nie tylko fizyczną zdolność do ich wykonywania. Przysługuje jej 80% renty socjalnej — ok. 1583 zł miesięcznie od marca 2026 roku.

Osoba z chorobą neurodegeneracyjną, 50 lat, wymagająca nadzoru i pomocy przez kilka godzin dziennie — uzyskała 72 punkty. Od 1 stycznia 2026 roku po raz pierwszy mogła złożyć wniosek do ZUS, kwalifikując się do progu 40% renty socjalnej, co daje ok. 792 zł miesięcznie po marcowej waloryzacji.

Opiekun 16-letniego syna z niepełnosprawnością, pobierający świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach — może zachować to świadczenie do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Po ukończeniu przez syna 18 lat, jeżeli uzyska on decyzję WZON z wynikiem co najmniej 70 punktów, będzie mógł samodzielnie wnioskować o świadczenie wspierające. Pobieranie przez niego tego świadczenia wyklucza dalszą wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna. Wybór należy do syna lub jego przedstawiciela ustawowego.

Źródła: