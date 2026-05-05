REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » 4 tys. zł miesięcznie z ZUS świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych w 2026. Czy będą zmiany w 2027 r.

4 tys. zł miesięcznie z ZUS świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych w 2026. Czy będą zmiany w 2027 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 14:56
[Data aktualizacji 05 maja 2026, 14:31]
Michał Kaźmierczak
Michał Kaźmierczak
Dziennikarz, wydawca, autor publikacji i raportów branżowych. Współpracował z Wirtualną Polską, Wprost, Zieloną Interią. Specjalista w zakresie Zielonej Transformacji.
Mężczyzna na wózku z opiekunem w placówce ZUS, informacja o świadczeniu wspierającym
Ważne świadczenie w 2026 i 2027 roku. 4000 zł miesięcznie z ZUS dla tej grupy
Archiwum
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 roku grono uprawnionych do świadczenia wspierającego zostało rozszerzone po raz trzeci i ostatni. Do systemu weszły osoby z poziomem potrzeby wsparcia określonym na 70–77 punktów, co zamknęło trzyletni harmonogram wdrażania jednej z największych reform wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami od lat.

Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jego wysokość zależy od przyznanej liczby punktów i po marcowej waloryzacji renty socjalnej waha się od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Poniżej kompletny przewodnik: komu przysługuje, ile wynosi, jak wnioskować i na co uważać w procedurze.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest świadczenie wspierające i dla kogo?

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ze zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619) i funkcjonuje od 1 stycznia 2024 roku. Jego istota polega na tym, że pieniądze trafiają bezpośrednio do mieszkania osoba z niepełnosprawnością może odliczyć w PIT. Skarbówka wyjaśnia co i w jakim zakresie nadaje się do odliczenia">osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna — co stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do dotychczasowego modelu świadczeń opiekuńczych. Cel jest jasno określony ustawowo: częściowe pokrycie wydatków związanych ze szczególnymi potrzebami życiowymi osób wymagających wsparcia.

Prawo do świadczenia przysługuje osobom pełnoletnim, zamieszkałym w Polsce, będącym obywatelami polskimi albo obywatelami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku cudzoziemców — osobom przebywającym legalnie w Polsce i posiadającym dostęp do krajowego rynku pracy. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) ustalającej poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów w skali stupunktowej. Samo posiadanie ZUS - jak uniknąć błędów. Emeryci, studenci, osoby z niepełnosprawnością i inni zleceniobiorcy">orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy lub miejski zespół orzekający, przez lekarzy ZUS, komisje KRUS czy historyczne komisje ds. inwalidztwa sprzed września 1997 roku, nie jest wystarczające — wymagana jest odrębna decyzja WZON, uzyskiwana w ramach nowej procedury.

Dla kogo świadczenie wspierające? Harmonogram

Ustawa przewidziała trzyetapowe rozszerzanie kręgu uprawnionych. Osoby z liczbą od 87 do 100 punktów mogły ubiegać się o świadczenie od 2024 roku, osoby z wynikiem od 78 do 86 punktów — od 2025 roku, a osoby z wynikiem od 70 do 77 punktów — od 2026 roku. Takie podejście miało na celu stopniowe przygotowanie systemu orzeczniczego i administracyjnego na rosnącą liczbę spraw. ZUS

REKLAMA

Od tej zasady istnieje wyjątek zawarty w art. 64 ustawy o świadczeniu wspierającym. Osoby z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie pobierali co najmniej od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wypłacany przez organ gminy, mogły ubiegać się o świadczenie wspierające już od 2024 roku — pod warunkiem uzyskania decyzji WZON z wynikiem co najmniej 70 punktów, bez względu na obowiązujący wówczas harmonogram.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Istotna jest też kwestia relacji między świadczeniem wspierającym a opiekunem. Gdy osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek o świadczenie wspierające do ZUS, gmina wstrzymuje wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego dla opiekuna. Obie formy wsparcia nie mogą być pobierane jednocześnie.

Zobacz również:

Niepełnosprawność a punktowa skala potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia jest wyznaczany przez specjalistyczne zespoły WZON w oparciu o ujednolicony kwestionariusz, bazujący na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Ocena nie dotyczy wyłącznie fizycznej sprawności, lecz całościowego funkcjonowania osoby — uwzględnia zdolność do podejmowania decyzji i świadomość skutków własnych działań.

Skala obejmuje zakres od 1 do 100 punktów. Prawo do świadczenia wspierającego otwiera wynik 70 punktów. Ocena przeprowadzana jest zasadniczo w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub, na jej wniosek, w miejscu wskazanym przez WZON. Decyzja jest wydawana na maksymalnie 7 lat, przy czym nie może przekraczać okresu, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia jest dobrowolne i nie wiąże się z weryfikacją ani zmianą posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Wysokość świadczenia jest bezpośrednio powiązana z aktualną kwotą renty socjalnej i przeliczana jako jej procent, uzależniony od przyznanej liczby punktów. Do końca lutego 2026 roku renta socjalna wynosiła 1878,91 zł brutto, zatem świadczenie wspierające mieściło się w widełkach od ok. 751,56 zł do ok. 4133,60 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2026 roku renta socjalna po waloryzacji wynosi 1978,49 zł brutto, co automatycznie podwyższyło kwoty świadczenia wspierającego. Przeliczone stawki wynoszą orientacyjnie: ok. 792 zł dla osób z 70–74 punktami (40% renty socjalnej), ok. 1187 zł dla osób z 75–79 punktami (60%), ok. 1583 zł dla osób z 80–84 punktami (80%), ok. 2374 zł dla osób z 85–89 punktami (120%), ok. 3561 zł dla osób z 90–94 punktami (180%) oraz ok. 4353 zł dla osób z 95–100 punktami (220%).

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3%. Waloryzacja odbywa się automatycznie — ZUS przelicza świadczenie z urzędu i informuje o zmianie drogą elektroniczną. Votum SA

Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego, nie podlega egzekucji komorniczej, nie jest wliczane do dochodu przy obliczaniu innych świadczeń i jest niezależne od dochodów osoby uprawnionej. Może być pobierane łącznie z rentą socjalną.

Kto nie otrzyma świadczenia wspierającego?

Ustawa wyłącza z kręgu uprawnionych osoby przebywające całą dobę w placówkach zapewniających pełną opiekę. Chodzi o domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz inne placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Wykluczenie wynika z założenia, że osoby te mają zaspokojone potrzeby w ramach pobytu instytucjonalnego.

Świadczenie wspierające - ile jest wniosków?

Zainteresowanie świadczeniem wspierającym okazało się bardzo duże już od pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu. Według danych ZUS, do końca 2024 roku złożono ponad 470 tysięcy wniosków, a wypłaty otrzymało ponad 120 tysięcy osób. Do końca listopada 2025 roku ZUS przyjął łącznie 188,5 tys. wniosków o świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł. Infor.plInfor.pl

W samym 2025 roku świadczenie wspierające choć raz otrzymało 255 026 osób. Spośród nich aż 65 636 pobierało je w najwyższej możliwej stawce — 220% renty socjalnej. W przedziale 180% renty socjalnej znalazło się 52 559 osób, w przedziale 120% — 53 913 osób, w przedziale 80% — 52 230 osób, a w przedziale 60% — 30 424 osoby. Liczba złożonych wniosków w 2026 roku jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przykłady praktyczne – dla kogo i ile?

Poniższe przypadki ilustrują sposób stosowania przepisów w praktyce.

  • Osoba z porażeniem mózgowym, 34 lata, wymagająca wsparcia przy większości czynności dnia codziennego, uzyskała w decyzji WZON wynik 93 punktów. Przysługuje jej świadczenie w wysokości 180% renty socjalnej — od marca 2026 roku to ok. 3561 zł miesięcznie, wypłacane przez ZUS, wolne od podatku.
  • Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, 25 lat, zdolna fizycznie do wielu czynności, lecz pozbawiona świadomości zagrożeń i niezdolna do samodzielnego podejmowania decyzji — uzyskała 82 punkty. Przy ustalaniu punktacji WZON uwzględnił brak rozumienia skutków działań, a nie tylko fizyczną zdolność do ich wykonywania. Przysługuje jej 80% renty socjalnej — ok. 1583 zł miesięcznie od marca 2026 roku.
  • Osoba z chorobą neurodegeneracyjną, 50 lat, wymagająca nadzoru i pomocy przez kilka godzin dziennie — uzyskała 72 punkty. Od 1 stycznia 2026 roku po raz pierwszy mogła złożyć wniosek do ZUS, kwalifikując się do progu 40% renty socjalnej, co daje ok. 792 zł miesięcznie po marcowej waloryzacji.
  • Opiekun 16-letniego syna z niepełnosprawnością, pobierający świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach — może zachować to świadczenie do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Po ukończeniu przez syna 18 lat, jeżeli uzyska on decyzję WZON z wynikiem co najmniej 70 punktów, będzie mógł samodzielnie wnioskować o świadczenie wspierające. Pobieranie przez niego tego świadczenia wyklucza dalszą wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna. Wybór należy do syna lub jego przedstawiciela ustawowego.

Źródła:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619)
  • Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M. P. z 2026 r., poz. 202)
  • ZUS, zus.pl — oficjalne informacje o świadczeniu wspierającym
  • Infor.pl — Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku
  • GazetaPrawna.pl — Najważniejsze zmiany dla osób niepełnosprawnych w 2026 roku
  • Niepelnosprawni.pl — Ile osób otrzymało świadczenie wspierające? Dane za 2025 rok
  • PełnomocnikON, niepelnosprawni.gov.pl — Zmiany w świadczeniu wspierającym od 2026 r.
Powiązane
Świadczenia: wspierające, pielęgnacyjne, przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach
Świadczenia: wspierające, pielęgnacyjne, przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach
Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Od 8 lipca korzystając z usług przedsiębiorcy możemy stać się przymusowo jego pracodawcą. Dlaczego umowa o pracę jest najbardziej dyskryminowaną fiskalnie formą działalności?
05 maja 2026

Uchwalona (i podpisana) przez Prezydenta nowelizacja ustawy o PIP może od 8 lipca 2026 r. zdezorganizować i nawet częściowo zniszczyć nie tylko polski biznes, lecz również tysiące nieprowadzących działalności gospodarczej podmiotów korzystających z usług samozatrudnionych, przy okazji likwidując również ich firmy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Tu wszyscy będą poszkodowani: zleceniodawcy, zleceniobiorcy, budżet państwa, samorząd terytorialny, ZUS, a nawet instytucje publiczne. Pomysł, aby urzędnik mógł arbitralnie narzucać stronom umowy dużo bardziej niekorzystną formę opodatkowania (i „oskładkowania), jest aktem wrogości wobec obywateli choć na usprawiedliwienie naszej klasy politycznej zasługuje tylko to, że jest to „unijny import regulacyjny”, czyli tak każe Bruksela.
4 tys. zł miesięcznie z ZUS świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych w 2026. Czy będą zmiany w 2027 r.
05 maja 2026

Od 1 stycznia 2026 roku grono uprawnionych do świadczenia wspierającego zostało rozszerzone po raz trzeci i ostatni. Do systemu weszły osoby z poziomem potrzeby wsparcia określonym na 70–77 punktów, co zamknęło trzyletni harmonogram wdrażania jednej z największych reform wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami od lat.
Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłaty od 0,30 zł do 31 zł [Projekt rozporządzenia z 30 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

W poniedziałek, 4 maja 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Chodzi o wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości pobrania za odpłatnością dodatkowych danych z rejestru PESEL.
Nowe legitymacje emeryta od lipca 2026. Jest projekt, ale nie wszyscy będą musieli wymieniać dokument
05 maja 2026

Legitymacja emeryta i rencisty, z której korzysta ponad 8 milionów osób, ma się zmienić w lipcu 2026 r. Rząd chce, by dokument był bardziej odporny na fałszerstwa i lepiej rozpoznawalny w codziennym użyciu – od banku po aptekę. Czy to oznacza obowiązkową wymianę? Niekoniecznie – projekt przewiduje rozwiązanie, które dla wielu może być zaskoczeniem.

REKLAMA

Świadczenie wspierające. Jak długo się czeka w 2026 roku?
05 maja 2026

„Z informacji posiadanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynika, że czas oczekiwania na wydanie decyzji jest zróżnicowany regionalnie (w zależności m.in. od liczby wniosków, które wpłynęły do danego WZON) i aktualnie wynosi od 3 do 10 miesięcy” – poinformowała pełnomocniczka rządu Maja Nowak.

Komunikat Kościoła w sprawie święta św. Stanisława. Dotyczy każdego wiernego
05 maja 2026

8 maja w piątek przypada uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Centralne uroczystości odbędą się w Krakowie na Wawelu w niedzielę 10 maja. Czy w piątek 8 maja obowiązuje post i czy trzeba iść do kościoła?

Zarabiają 4 tys., a oczekują prawie 10 tys. zł. Finansowe ambicje polskich studentów [BADANIE]
05 maja 2026

Studenci w Polsce zarabiają średnio 4,1 zł netto miesięcznie, jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 9,9 zł na rękę – wynika z badania „Student w pracy”. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tys. zł netto, więcej miesięcznie zarabia co trzeci.
Ten przepis za miesiąc wchodzi w życie. Kogo dotyczy? Jaki jest mandat za brak kasku na rowerze?
05 maja 2026

Już za miesiąc wchodzi w życie przepis, na który wiele osób czekało Chodzi o obowiązkową jazdę w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO. Kogo obejmą nowe przepisy? Ile wyniesie mandat za niestosowanie się do nowych przepisów? Kto nie będzie musiał się do niego stosować?

REKLAMA

Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Spadkobierca nie zapisze już swojej ostatniej woli w ten sposób
05 maja 2026

Aby testament był ważny, należy go sporządzić w określony prawnie sposób. Dotychczas spadkodawcy mogli tego dokonywać własnoręcznie, notarialnie lub urzędowo. Trwają prace nad likwidacją alternatywy dla testamentu notarialnego.
Nawet 3 000 zł grzywny za niestawiennictwo świadka w sądzie - jak się przygotować?
05 maja 2026

Obecność w sądzie często stanowi stresujące przeżycie, nawet jeśli się ma być jedynie świadkiem. Większy niepokój może wywoływać niewiedza, jak się zachować, niż samo udzielanie odpowiedzi na pytania sądu. Jak zminimalizować niepokój i dezorientację?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA