Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?

Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?

04 maja 2026, 14:10
[Data aktualizacji 04 maja 2026, 14:14]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy będą kolejne zmiany dotyczące kart parkingowych?
Czy będą kolejne zmiany dotyczące kart parkingowych?
Shutterstock

Osoby z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na brak mechanizmu zapewniającego ciągłość ważności karty parkingowej w okresie pomiędzy wygaśnięciem dotychczasowej a wydaniem nowej. W praktyce często uniemożliwia to korzystanie z dokumentu. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło kilka pytań w tej sprawie. Rodziny.

Co robić, gdy karta parkingowa traci ważność?

Jak podkreśla poseł Paweł Papke, obowiązujące przepisy nie przewidują żadnego rozwiązania umożliwiającego zachowanie ważności karty parkingowej w czasie oczekiwania na wydanie nowej karty, nawet w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun złożyli wniosek o jej wydanie przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu. Co to oznacza w praktyce?

Otóż poseł przypomina, iż karta parkingowa traci ważność z dniem wskazanym na dokumencie. Osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun składa wniosek o wydanie nowej karty, często z wyprzedzeniem lub bezpośrednio po upływie terminu ważności.

Powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z kolei ma 30 dni na poinformowanie o terminie odbioru karty. Jest to termin na przekazanie informacji, nie zaś na fizyczne wydanie dokumentu. Czas oczekiwania na wydanie karty wynosi bowiem od jednego do trzech tygodni. Jak podkreśla poseł, w tym okresie osoba z niepełnosprawnością zostaje pozbawiona możliwości korzystania z uprawnień wynikających z karty parkingowej.

„Należy podkreślić, że nie jest to problem wynikający z niewłaściwego działania organów administracji. Powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działają w granicach obowiązujących przepisów, które nie dają im możliwości wydania karty z datą wsteczną ani wprowadzenia tymczasowego przedłużenia ważności dotychczasowej karty na czas procedury administracyjnej. Urzędnik nie ma prawnej możliwości działania poza literalnym brzmieniem ustawy” – czytamy w interpelacji.

Papke zwraca uwagę na niespójność systemową. „W przypadku samych orzeczeń o niepełnosprawności ustawodawca wprowadził mechanizm zapewniający ciągłość ich ważności – złożenie wniosku przed upływem terminu powoduje automatyczne przedłużenie ważności orzeczenia do czasu wydania nowego rozstrzygnięcia. Analogicznego rozwiązania nie zastosowano jednak wobec kart parkingowych, mimo że ich posiadanie ma kluczowe znaczenie dla mobilności i codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami” – alarmuje poseł.

I dodaje, iż obecna luka prawna wywołuje szereg negatywnych skutków dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności brak możliwości korzystania z tzw. kopert. Obecne przepisy niosą też ryzyko nałożenia mandatu karnego za parkowanie bez ważnego dokumentu pomimo posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i złożonego wniosku o wydanie nowej karty.

Ministerstwo odpowiada

Z tego powodu poseł zapytał resort rodziny m.in. o możliwość wprowadzenia rozwiązania analogicznego do art. 6bb ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, polegającego na automatycznym przedłużeniu ważności karty parkingowej w przypadku złożenia wniosku o jej wydanie przed upływem terminu ważności.

„Nie istnieją przepisy uniemożliwiające złożenie wniosku o wydanie kolejnej karty parkingowej przed upływem terminu ważności poprzedniej karty, przy czym wydanie kolejnej karty staje się możliwe po utracie ważności poprzedniej” – podkreśliła Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pełnomocniczka poinformowała, iż w ministerstwie prowadzone są aktualnie prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Ich przedmiotem jest zniesienie wymogu osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością podczas składania wniosku o wydanie karty parkingowej.

Ważne

„Podjęcie działań umożliwiających składanie wniosku o wydanie karty parkingowej drogą pocztową lub przez osobę upoważnioną wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko osób z niepełnosprawnościami. Zapewniam, że wskazany przez Pana Posła problem terminów ważności kart parkingowych również zostanie rzetelnie zbadany pod kątem ewentualnej zmiany przepisów w tym zakresie” – czytamy w odpowiedzi resortu.

Ministerstwo przypomina też, że jedynym dokumentem umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym jest karta parkingowa. Nie ma więc możliwości wydawania przez Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaświadczeń lub dokumentów tymczasowo potwierdzających uprawnienie osób z niepełnosprawnościami do korzystania z miejsc parkingowych do czasu wydania nowej karty.

Kto może korzystać z karty parkingowej?

Przypomnijmy, iż prawo do karty parkingowej mają osoby niepełnosprawne, mające znacznie ograniczone możliwości poruszania się i odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (w punkcie 9).

Jak wyjaśnia Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), 07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia) w przypadku stwierdzenia wystąpienia znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się również niepełnosprawnemu dziecku, które nie ukończyło 16 roku życia, mającemu znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Prawa do karty nie mają osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim.

Co ważne, kartę parkingową wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na 5 lat.

Źródło: Interpelacja nr 15899 w sprawie luki prawnej dotyczącej braku ciągłości ważności kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami/Sejm

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2024 r., poz. 1251; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1872).

