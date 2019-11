Wizyta w banku? Wystarczy komputer z Internetem. Poznaj zalety szybkich pożyczek

Kredyt bankowy – co należy o nim wiedzieć?

Słowo „kredyt” jest zarezerwowane wyłącznie dla instytucji bankowych. To pisemna umowa między kredytobiorcą i bankiem. Na jej podstawie bank użycza nam danej kwoty.

Przy braniu kredytu podajemy cel, na jaki chcemy przeznaczyć pieniądze. Zgodnie z umową, możemy przeznaczyć je tylko na ten cel. Formalnie dopóki nie spłacimy swojego zobowiązania wobec banku, to właśnie on jest prawnym właścicielem pieniędzy – jeśli stwierdzi, że nie do końca zgodnie z przeznaczeniem wydajemy otrzymany kredyt, może zażądać zwrotu.

reklama reklama



Czym charakteryzuje się kredyt?

Umowa

Umowa kredytu jest bardzo szczegółowa. Zawiera przede wszystkim:

- dane obu stron (nasze oraz banku),

- cel kredytu (podajemy cel, na który przeznaczymy pieniądze),

- kwotę pożyczanych pieniędzy,

- walutę kredytu oraz zasady zasad dotyczące wymiany i kursu walut,

- oprocentowanie kredytu,

- dokładne informacje związane ze wszystkimi kosztami kredytu (marża, obsługa kredytu, dodatkowe koszty),

- terminy i wysokości poszczególnych rat kredytu,

- jasne warunki dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu oraz konsekwencje, które mogą wyniknąć z opóźnień w spłatach,

- informacje na temat możliwości odstąpienia od umowy z bankiem.

Historia kredytowa

Historia kredytowa to w dużym skrócie wszelkie informacje dotyczące naszych dotychczasowych zobowiązań finansowych (pożyczki, kredyty, karty kredytowe), jak również wniosków, które składaliśmy, by je otrzymać. Dane przetrzymywane są w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i mówią przyszłemu kredytodawcy, czy nie mieliśmy w przeszłości problemów z płatnościami, czy nie braliśmy pożyczki na spłatę poprzedniej pożyczki, czy jesteśmy terminowi i tym samym wiarygodni.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to szereg czynników, które pomagają określić, czy rzeczywiście będziemy w stanie spłacić kredyt, o który się ubiegamy, czy może wnioskowana kwota jest nieadekwatna do naszych możliwości finansowych. Na zdolność kredytową składają się między innymi:

- wysokość i źródło dochodów ,

- rodzaj umowy, na którą jesteśmy zatrudnieni,

- historia kredytowa,

- stałe koszty utrzymania (nasze oraz ludzi, którzy znajdują się na naszym utrzymaniu, rachunki, comiesięczne opłaty),

- sytuacja finansowa współkredytobiorcy (w przypadku, jeśli chcemy zaciągnąć kredyt z inną osobą),

- wysokość wkładu własnego,

- wiek kredytobiorcy.

Procedura przyznania kredytu

Zazwyczaj zajmuje od kilku do kilkunastu dni (wszystko zależy od wysokości pożyczanej kwoty).

Szybka pożyczka – alternatywa dla kredytu

Oferta szybkich pożyczek zdaje się nieustannie rozrastać. Jest to taki rodzaj pożyczki, w której zaciągamy zobowiązanie na relatywnie niewielkie kwoty i bardzo krótki czas spłaty. Może być rozwiązaniem, gdy pojawią się nieprzewidziane wydatki.

Polacy zaufali tej formie pożyczania pieniędzy, więc nic dziwnego, że obecnie w naszym kraju mamy ponad 460 firm pożyczkowych (Rejestr Instytucji Pożyczkowych sporządzony przez Komisję Nadzoru Finansowego). Co warto o nich wiedzieć – czym się charakteryzują?

Regulacje prawne

Szybkie pożyczki są regulowane przede wszystkim przez przepisy Kodeksu Cywilnego (artykuły 720-724) oraz ustawę o kredycie konsumenckim. Polskie prawo czuwa nad tym, by w kwestii pożyczek nie było przestrzeni do nadużyć wobec klientów. Ponadto, działalności instytucji pozabankowych przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W momencie, kiedy uzna, że działalność firmy może stanowić potencjalne zagrożenie, może wszcząć wobec takiej firmy stosowne postępowanie.

Umowa

Umowa szybkiej pożyczki zawiera między innymi dane obu stron (nasze oraz firmy, od której pożyczamy pieniądze), dokładną kwotę oraz walutę pożyczanych pieniędzy, terminy oraz zasady spłat, informacje o wysokości oprocentowania oraz wszelkich dodatkowych kosztach, informacje o prawie odstąpienia od umowy pożyczki, dokładne terminy spłat lub spłaty, informacje dotyczące wcześniejszej spłaty oraz konsekwencji wynikających z opóźnienia. Tu nie trzeba podawać celu, na jaki chcemy przeznaczyć pieniądze. Od razu jesteśmy też ich właścicielami.

Minimalna ilość formalności

Ubiegając się o szybką pożyczkę, wnioskujemy o mniejsze kwoty ze znacznie krótszym niż w przypadku kredytu terminem spłaty. Dzięki temu instytucja pozabankowa nie ma potrzeby aż tak dokładnego sprawdzania nas i naszej płynności finansowej. Nie musimy przedkładać żadnych zaświadczeń z miejsca pracy. Podajemy swoje imię, nazwisko, PESEL, dane dowodu osobistego, adres zamieszkania. Sami ustalamy kwotę i liczbę dni, w których wywiążemy się ze zobowiązania.

Firmy udzielające pożyczek również sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów.

Szybka decyzja i szybki przelew

Dzięki zminimalizowanym formalnościom firma pożyczkowa jest w stanie bardzo szybko podjąć decyzję o przyznaniu nam pożyczki. Co więcej, zdarza się, że jeszcze tego samego dnia mamy pieniądze na swoim koncie, nawet w kwadrans od podjęcia decyzji.

Promocje

Firma pożyczkowa ma zdecydowanie większe pole manewru w kwestii promocji, na przykład promocji dla nowych klientów. Niektóre decydują się o udzieleniu pierwszej pożyczki za darmo. Co to oznacza? Biorąc pierwszą pożyczkę, oddajemy dokładnie tyle, ile pożyczyliśmy, czyli całkowity dodatkowy koszt wynosi… 0 złotych.

Pożyczka przez Internet, czyli…

Pożyczka przez Internet to jedna z najwygodniejszych i najszybszych pożyczek na rynku. Przede wszystkim potrzebujemy wyłącznie komputera lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Wchodzimy na stronę firmy, rejestrujemy się, wypełniamy prosty formularz i… gotowe! Jedną z największych firm mających ofercie pożyczki online jest firma Vivus (https://www.vivus.pl/).

O czym należy wiedzieć, jeśli zastanawiamy się nad tego rodzaju szybką pożyczką? Przede wszystkim już będąc na stronie internetowej firmy możemy sprawdzić, jaką kwotę możemy pożyczyć i ile nas to wyniesie (RRSO przy pierwszej pożyczce wynosi 0%*), jeśli zdecydujemy się na określoną liczbę dni na spłatę.

Dzieje się tak dzięki prostemu przelicznikowi, w którym jedynie przesuwamy suwak zmieniający kwotę (do 7500 zł) oraz drugi, który określa liczbę dni (od 1 do 30). Na tej samej stronie znajdziemy również czytelny regulamin wzięcia pożyczki, a nawet przykład umowy, którą ewentualnie mielibyśmy zawrzeć z firmą.

Wszystko załatwiamy bez wychodzenia z domu. Musimy jedynie przygotować niezbędne do wypełnienia formularza dane i właściwie… to wszystko!

Szybka pożyczka – warto?

Biorąc pod uwagę, że wszystko, co dotyczy szybkich pożyczek, jest uregulowane prawnie, nadzorowane, odpowiednio zabezpieczone również na poziomie cyfrowym, nie powinniśmy się obawiać żadnych przykrych niespodzianek. Jeśli zależy nam na bardzo szybkim zastrzyku gotówki, pożyczka online w sprawdzonej firmie może okazać się doskonałą alternatywą dla wzięcia małego kredytu lub niezręcznego pożyczenia pieniędzy od kogoś bliskiego.

Zepsuła się nam lodówka? Zaskoczyła nas perspektywa zapłacenia za leczenie? Właśnie trafiła się oszałamiająca promocja na wakacje lub upragniony telewizor? Dzięki takim właśnie opcjom mamy większy wybór i jeśli wiemy, że bez problemu w przeciągu miesiąca odpowiednia kwota pojawi się na naszym koncie na rzecz spłaty (na przykład otrzymamy wypłatę), to bez oporów możemy wypróbować szybką pożyczkę.

* Przykład reprezentatywny dla pierwszej pożyczki: Pożyczkodawcą jest Vivus Finance sp. z o.o. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez Internet lub telefon to 3000 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna, która jest niezwłocznie zwracana wnioskodawcy, wynosi 1 grosz (gdy Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych, w którym Spółka posiada swoje konto) lub 1 złoty gdy Klient korzysta z systemu Blue Cash. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni. Stan na 28.03.2019 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. (informacje za https://www.vivus.pl/).

Artykuł sponsorowany przez Vivus Finance sp. z o.o.