Papież Leon XIV: małżeństwo wyłącznym związkiem kobiety i mężczyzny
Watykan w wydanym ostatnio dokumencie „Jedno ciało. Pochwała monogamii” zaznaczył, że małżeństwo jest wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny. Papież Leon XIV popiera dokument.
Watykan: „Jedno ciało. Pochwała monogamii”
W Watykanie ogłoszony został dokument Dykasterii Nauki Wiary „Jedno ciało. Pochwała monogamii”, zaaprobowany przez papieża Leona XIV. Małżeństwo określono w nim jako „nierozerwalną jedność”, wyłączną i wzajemną przynależność, która nie może być „dzielona z innymi”. „Prawdą jest, że dla wielu taki przekaz może zabrzmieć dziwnie i pod prąd” - przyznano w dokumencie. Mowa w nim jest też o tym, że „małżeństwo nie jest posiadaniem”.
Zapisano również: „Monogamia nie jest po prostu przeciwieństwem poligamii. Jest czymś więcej, a jej pogłębienie pozwala zrozumieć małżeństwo w całym swoim bogactwie i płodności”.
Seksualność według Watykanu
Dykasteria Nauki Wiary zaznaczyła ponadto, że „seksualność nie sprowadza się do zagwarantowania prokreacji, ale pomaga wzbogacić i umocnić jedyny i wyłączny związek oraz uczucie wzajemnej przynależności”. „Wpisanie seksualności w ramy miłości, która łączy małżonków w wyłącznej przyjaźni i dąży do dobra drugiej osoby, nie prowadzi do obniżenia wartości przyjemności seksualnej” - ocenił Watykan.
Pochwała monogamii, która jest punktem wyjścia noty doktrynalnej, stanowi odpowiedź na kwestie poruszone przez niektórych biskupów afrykańskich. Przypomniano w niej, że temat monogamii poruszał cytowany w dokumencie Jan Paweł II, który podkreślał, że sprawa ta zasługuje na dalsze zgłębianie.
Mit Don Juana
Według Watykanu „poligamia, zdrada i poliamoria opierają się na złudzeniu, że intensywność relacji można odnaleźć w następstwie oblicz osób”. Jako negatywny przykład wskazano „mit Don Juana”.
W dokumencie przywołano również refleksje biskupa Karola Wojtyły, który odrzucał tezę, postrzegającą seksualność małżeńską wyłącznie jako środek służący prokreacji i wskazywał, że „istnieje radość zgodna” zarówno z jednością fizyczną, jak i z godnością osoby. W dokumencie potępiona została wszelka przemoc fizyczna i psychiczna.
Z Watykanu Sylwia Wysocka
