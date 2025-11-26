REKLAMA

Papież Leon XIV: małżeństwo wyłącznym związkiem kobiety i mężczyzny

Papież Leon XIV: małżeństwo wyłącznym związkiem kobiety i mężczyzny

26 listopada 2025, 12:36
watykan Papież Leon XIV małżeństwo wyłącznym związkiem kobiety i mężczyzny
Watykan, Papież Leon XIV, Dykasteria Nauki Wiary „Jedno ciało. Pochwała monogamii”: małżeństwo wyłącznym związkiem kobiety i mężczyzny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Watykan w wydanym ostatnio dokumencie „Jedno ciało. Pochwała monogamii” zaznaczył, że małżeństwo jest wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny. Papież Leon XIV popiera dokument.

Watykan: „Jedno ciało. Pochwała monogamii”

W Watykanie ogłoszony został dokument Dykasterii Nauki Wiary „Jedno ciało. Pochwała monogamii”, zaaprobowany przez papieża Leona XIV. Małżeństwo określono w nim jako „nierozerwalną jedność”, wyłączną i wzajemną przynależność, która nie może być „dzielona z innymi”. „Prawdą jest, że dla wielu taki przekaz może zabrzmieć dziwnie i pod prąd” - przyznano w dokumencie. Mowa w nim jest też o tym, że „małżeństwo nie jest posiadaniem”.

REKLAMA

REKLAMA

Zapisano również: „Monogamia nie jest po prostu przeciwieństwem poligamii. Jest czymś więcej, a jej pogłębienie pozwala zrozumieć małżeństwo w całym swoim bogactwie i płodności”.

Seksualność według Watykanu

Dykasteria Nauki Wiary zaznaczyła ponadto, że „seksualność nie sprowadza się do zagwarantowania prokreacji, ale pomaga wzbogacić i umocnić jedyny i wyłączny związek oraz uczucie wzajemnej przynależności”. „Wpisanie seksualności w ramy miłości, która łączy małżonków w wyłącznej przyjaźni i dąży do dobra drugiej osoby, nie prowadzi do obniżenia wartości przyjemności seksualnej” - ocenił Watykan.

Pochwała monogamii, która jest punktem wyjścia noty doktrynalnej, stanowi odpowiedź na kwestie poruszone przez niektórych biskupów afrykańskich. Przypomniano w niej, że temat monogamii poruszał cytowany w dokumencie Jan Paweł II, który podkreślał, że sprawa ta zasługuje na dalsze zgłębianie.

REKLAMA

Mit Don Juana

Według Watykanu „poligamia, zdrada i poliamoria opierają się na złudzeniu, że intensywność relacji można odnaleźć w następstwie oblicz osób”. Jako negatywny przykład wskazano „mit Don Juana”.

W dokumencie przywołano również refleksje biskupa Karola Wojtyły, który odrzucał tezę, postrzegającą seksualność małżeńską wyłącznie jako środek służący prokreacji i wskazywał, że „istnieje radość zgodna” zarówno z jednością fizyczną, jak i z godnością osoby. W dokumencie potępiona została wszelka przemoc fizyczna i psychiczna.

Z Watykanu Sylwia Wysocka


oprac. Emilia Panufnik

Homoseksualizm i biseksualizm a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego
Homoseksualizm i biseksualizm a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego
Związek partnerski a małżeństwo. Jakie są różnice? Rozdzielność majątkowa, a nie - jak w przypadku małżeństwa - wspólność majątkowa małżeńska
Związek partnerski a małżeństwo. Jakie są różnice? Rozdzielność majątkowa, a nie - jak w przypadku małżeństwa - wspólność majątkowa małżeńska
Papież Leon XIV: msza inauguracyjna. Jakie cele ma Papież?
Papież Leon XIV: msza inauguracyjna. Jakie cele ma Papież?
Źródło: PAP
