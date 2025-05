Jak zmieni się rata kredytu i zdolność kredytowa po obniżce stóp procentowych o 0,5 pkt proc.

Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej obniży 7 maja 2025 r. poziom stóp procentowych o 0,5 pkt proc. Takiej obniżki oczekuje największa liczba ekonomistów i ekspertów rynku finansowego. W teorii taka obniżka zmniejszy ratę kredytu z oprocentowaniem zmiennym, na kwotę 500 000 zł, o ok. 172 zł. W praktyce w części przypadków rata spadnie jeszcze mocniej. Dotyczy to kredytów z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 6M, która spadła już o 0,79 p.p. W rezultacie rata wspomnianego kredytu spadnie o 271 zł. Taka obniżka stóp procentowych nieco poprawi też dostępność kredytów hipotecznych. Zdolność kredytowa wzrośnie o ok. 5%. Jeśli ktoś na początku kwietnia mógł uzyskać kredyt na 500 000 zł, to po obniżce będzie to ok. 525 000 zł.