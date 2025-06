Kredyty hipoteczne 2025: Raty znacząco spadną w czerwcu nawet bez obniżki stóp procentowych NBP. Co dalej?

Rada Polityki Pieniężnej w czerwcu (4 czerwca kończy się posiedzenie RPP) prawdopodobnie utrzyma podstawową stopę procentową (stopę referencyjną) na dotychczasowym poziomie 5,25%. Mimo to część kredytobiorców w czerwcu zaobserwuje znaczący spadek raty kredytu hipotecznego. Będzie to opóźniony efekt majowej obniżki oraz oczekiwań dotyczących kolejnych redukcji stóp procentowych. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat spadnie o 274 zł, jeśli oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 6M. Z kolei jeśli podstawą wyliczeń jest stawka WIBOR 3M, rata zmniejszy się o 172 zł. Warto podkreślić, że to prawdopodobnie nie koniec zmian. Z notowań kontraktów FRA wynika, że WIBOR 3M za 6 miesięcy może spaść do poziomu 4,3%, a WIBOR 6M do 4,18%.

Jak działa mechanizm zmian rat kredytów?

Wysokość oprocentowania zmiennego kredytów hipotecznych nie jest bezpośrednio powiązana ze stopami NBP, lecz ze stawkami WIBOR. Spadek WIBOR-u nie przekłada się od razu na zmianę raty — decydujący jest moment aktualizacji oprocentowania.



W przypadku kredytów opartych na WIBOR 3M aktualizacja oprocentowania odbywa się co 3 miesiące, a dla WIBOR 6M — co 6 miesięcy. Nowa, niższa rata obowiązuje od kolejnego miesiąca po aktualizacji.

Majowa obniżka stóp procentowych NBP, to niższe raty dopiero od czerwca

Ponieważ ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w maju, pierwsi kredytobiorcy zaczną płacić niższe raty dopiero od czerwca. Dotyczy to osób, które miały aktualizację oprocentowania właśnie w maju. W przeciwnym razie na obniżkę raty trzeba będzie poczekać.

Niektórzy na obniżkę muszą zaczekać do listopada

Dla przykładu osoby z kredytem opartym na WIBOR 6M i ostatnią aktualizacją w kwietniu, na znaczącą obniżkę raty będą musieli zaczekać aż do listopada. Najdłużej będą czekać jednak posiadacze kredytów z oprocentowaniem stałym, które zwykle obowiązuje przez 5 lat.



Należy też dodać, że wysokość nowej raty zależy od wielu czynników: daty udzielenia kredytu, jego wysokości, zastosowanej marży, stawki WIBOR oraz momentu ostatniej aktualizacji oprocentowania. Dlatego różnice między kredytobiorcami mogą być znaczące.

RPP obniżyła stopy w maju o 0,5 p.p., a WIBOR 6M spadł o 0,8 p.p.

Największej różnicy w wysokości raty mogą spodziewać się osoby, które stosunkowo niedawno zaciągnęły kredyt — w 2024 lub 2025 roku — i których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 6M.



Przykład: kredyt na 500 000 zł na 30 lat, z marżą 2,1%, przy aktualizacji oprocentowania 6 maja (WIBOR 6M – 5,03%). Od czerwca do listopada rata takiego kredytu wyniesie 3 370 zł. Poprzednia rata, obowiązująca przez ostatnie 6 miesięcy (przy WIBOR 6M wynoszącym 5,83% z 6 listopada 2024 r.), wynosiła 3 644 zł. To oznacza spadek o 274 zł.

Co dalej? Prognozy wskazują na dalsze obniżki

To jednak prawdopodobnie nie koniec zmian. Wiele wskazuje na to, że stopy procentowe mogą w tym roku spaść jeszcze o co najmniej 0,5 p.p.. Najbliższa obniżka (o 0,25 p.p.) zostanie wprowadzona najprawdopodobniej w lipcu. Później najprawdopodobniej zobaczymy kolejne. Z notowań kontraktów terminowych wynika, że instytucje finansowe przewidują spadek stawki WIBOR 6M do poziomu 4,18% w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Dla wspomnianego kredytu oznaczałoby to ratę na poziomie 3 088 zł, czyli aż o 528 zł mniej niż obowiązująca od grudnia 2024 do maja 2025 roku.

Prognoza z 2025-06-02 Raty kredytów z WIBOR 6M rankomat.pl

Aktualnie (dane z 4 czerwca 2025 r.) WIBOR 6M wynosi 5,01%.

Mniejsze zmiany rat dla kredytów opartych o WIBOR 3M

W przypadku kredytu opartego na WIBOR 3M spadek raty w czerwcu będzie mniejszy, ale w dłuższym okresie efekt będzie zbliżony do tego w kredytach uzależnionych od WIBOR 6M. WIBOR 3M reaguje szybciej na zmiany stóp procentowych, ale uwzględnia krótszy horyzont czasowy.



Przykład: kredyt na 500 000 zł na 30 lat, z marżą 2,1%, ostatnia aktualizacja oprocentowania miała miejsce 6 maja, gdy stawka WIBOR 3M wyniosła 5,35%. Z kolei 3 miesiące wcześniej było to 5,85%. Spadek stawki to 0,5 p.p., co odpowiada dokładnie majowej obniżce stóp NBP. Rata takiego kredytu od czerwca zmniejszy się z 3 651 zł do 3 479 zł, czyli o 172 zł.



Warto dodać, że WIBOR 3M nadal spada i obecnie wynosi 5,20% (dane z 4 czerwca 2025 r.). Według kontraktów FRA, za pół roku może wynieść 4,3%, co przełożyłoby się na ratę 3 128 zł.