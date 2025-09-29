Płatności kartą w podróży zagranicznej: co trzeba wiedzieć (i zrobić) by nie przepłacać

Płatności kartą to dla osób podróżujących za granicę ogromne ułatwienie oraz bezpieczeństwo. Nie wszyscy są jednak świadomi kosztów, możliwości i ograniczeń jakie wiążą się z tą wygodną forma płatności. Wybór odpowiedniej karty – debetowej, kredytowej, walutowej czy wielowalutowej – może decydować o tym, ile faktycznie zapłacimy za zakupy czy wypłaty gotówki za granicą. Zagraniczne wakacje z kartą płatniczą mogą być znacznie tańsze, jeśli wie się, jak jej używać i jak zadbać o bezpieczeństwo swojego portfela.

Płacenie kartą za granicą jest dziś wygodne i bezpieczne – ale może wiązać się też z szeregiem kosztów, które mogą zaskoczyć nieprzygotowanego podróżnika. Wysokość prowizji, sposób przewalutowania czy dostępność odpowiedniej waluty – to tylko niektóre czynniki wpływające na ostateczny koszt każdej transakcji. Warto wiedzieć, jak uniknąć zbędnych kosztów i sprawić, że transakcje zostaną rozliczone w najkorzystniejszy sposób.

Nie każda karta działa tak samo

Podczas wyjazdu warto pamiętać, czym różnią się poszczególne rodzaje kart. Korzystanie za granicą ze standardowej karty debetowej, połączonej z kontem złotówkowym, nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ najczęściej wiąże się z przewalutowaniem i dodatkowymi opłatami za obsługę transakcji. Również bardzo popularna ze względu na możliwości jakie daje – karta kredytowa, może generować dodatkowe koszty – szczególnie w przypadku wypłat z bankomatów lub niespłaconego salda.

Przykładowo: w ofercie jednego ze światowych liderów płatności cyfrowych – Visa, znajdują rozwiązania, które są najlepszym wyborem dla podróżujących za granicę. Są nimi karty walutowe i wielowalutowe. Pozwalają one płacić bezpośrednio w walutach obcych – z pominięciem kosztownego przewalutowania i niepewności – jaki koszt w złotówkach przyniesie płatność. Karta wielowalutowa Visa automatycznie rozpoznaje walutę transakcji i obciąża odpowiednie konto. Daje to większą kontrolę nad wydatkami i pozwala uniknąć dodatkowych prowizji.

Przewalutowanie – ukryty koszt płatności zagranicznych

Większość transakcji zagranicznych kartą do konta w złotówkach wymaga przeliczenia waluty. Oznacza to nie tylko zastosowanie kursu bankowego (często mniej korzystnego niż rynkowy – np. w kantorach), ale także naliczenie dodatkowych opłat – w tym prowizji sięgającej nawet 6% wartości transakcji. Co więcej, w przypadku niektórych kart stosowany jest tzw. podwójny kurs – np. najpierw z waluty lokalnej na dolary lub euro, a potem dopiero na złotówki – co dodatkowo zwiększa koszt.

Czy warto mieć konto walutowe?

Tak – szczególnie jeśli wyjeżdżamy do jednego kraju lub strefy euro, USA lub Wielkiej Brytanii. Konto walutowe umożliwia wcześniejsze zakupienie waluty po korzystnym kursie i uniknięcie kosztów przewalutowania. W połączeniu z odpowiednią kartą – np. wielowalutową Visa – to dziś jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań dla osób podróżujących prywatnie i zawodowo.

Uwaga na wypłaty gotówki

Choć płatność kartą za granicą jest zazwyczaj bardziej opłacalna niż wypłata gotówki, ta w niektórych sytuacjach może być jednak również potrzebna. Warto przy tym pamiętać, że wypłaty z bankomatów zagranicznych zwykle obciążone są dodatkowymi opłatami – zarówno po stronie banku, jak i operatora bankomatu. W połączeniu z przewalutowaniem, koszty mogą być naprawdę wysokie, dlatego spodziewając się, że możemy potrzebować waluty w gotówce, warto zabrać ze sobą kwotę odpowiadającą spodziewanym potrzebom.

Mówiąc o gotówce warto też pamiętać, że za granicą na turystów czekają nie tylko atrakcje, ale także amatorzy ich portfeli. W przypadku utraty portfela cała jego gotówkowa zawartość przepada bezpowrotnie, natomiast szybkie zastrzeżenie karty i ustalony wcześniej limit transakcji mogą zdecydowanie ograniczyć poniesione straty.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Podróżując z kartą, również warto zachować ostrożność. Najważniejsze zasady to: nie oddawanie karty w obce ręce – nawet jeśli kelner lub sprzedawca są bardzo sympatyczni. W żadnej sytuacji nie można sobie pozwolić na utratę kontroli nad tym, co się dzieje z kartą. Kolejną zasadą jest unikanie podejrzanych bankomatów, korzystanie z bankowych aplikacji mobilnych umożliwiających monitorowanie karty oraz stosowanie zabezpieczeń biometrycznych. Dobrym pomysłem jest też posiadanie zapasowej metody płatności – np. drugiej karty lub możliwości płacenia zbliżeniowego– np. za pomocą telefonu.

Oczywiście może zdarzyć się, że mimo ostrożności dojdzie do utraty karty. W przypadku kart Visa – to także nie koniec świata, nawet jeśli kartę straciliśmy gdzieś „na końcu świata”. Visa działa w ponad 200 krajach i terytoriach zależnych, a jej centra wsparcia są dostępne przez internet i telefon – przez całą dobę. W sytuacjach awaryjnych umożliwiają nie tylko szybkie zablokowanie utraconej karty, ale także szybkie otrzymanie zastępczej karty awaryjnej lub wsparcia w postaci gotówki.

A co z podróżującymi po Polsce i turystami odwiedzającymi nasz kraj?

Wygoda wykorzystania płatności kartą w podróży po Polsce bardzo często stoi na jeszcze wyższym poziomie niż za granicą. Nasz kraj jest jednym ze światowych liderów pod względem popularności tej metody płatności – zwłaszcza, jeśli mówimy o płatnościach zbliżeniowych. Na terminalach oferowanych przez eService zarówno turyści z kraju, jak i z zagranicy mogą korzystać z wygody, i bezpieczeństwa jaką daje posługiwanie się kartą. Jeśli w pobliżu nie ma bankomatu, w wielu miejscach przy okazji zakupów mogą skorzystać z usługi Cashback (https://www.eservice.pl/blog/cashback-wyplata-gotowki-w-sklepie), czyli „wypłaty gotówki z terminala”. Wystarczy poprosić o to sprzedawcę – w sklepie czy np. na Poczcie.

Turyści zagraniczni z pewnością docenią możliwość skorzystania z usługi DCC (Dynamic Currency Conversion), czyli zapłacenia za zakupy kartą - we własnej walucie. Dzięki tej usłudze od razu dowiedzą się, ile finalnie kosztuje ich zakup – bez obaw o nieznany kurs przewalutowania i wartość opłat dodatkowych. To również cenna wskazówka dla polskich sprzedawców – oferując takie rozwiązaniem, można zwiększyć obroty wśród zagranicznych klientów, zapewniając im wygodne, transparentne i bezpieczne płatności.

Wiedza to oszczędność

Znajomość kosztów przewalutowania i dostępnych rozwiązań – od kart fintechowych, przez wielowalutowe np. te od Visa, po usługi dynamicznego przewalutowania transakcji – DCC– pozwala podróżować bez obaw o niespodziewane koszty. Dzięki globalnej dostępności terminali zgodnych ze standardami Visa oraz innych organizacji płatniczych, bezgotówkowa podróż może być bezpieczna i korzystna finansowo.

eService od lat wspiera bezpieczne i wygodne płatności – nie tylko w Polsce, ale i za granicą – w 11 krajach, w których działają nasze terminale. Naszym celem jest, by niezależnie od miejsca pobytu użytkownicy kart płatniczych mieli dostęp do szybkich, nowoczesnych i korzystnych dla nich rozwiązań, dlatego stale rozwijamy nasze terminale i systemy tak, by były kompatybilne z różnymi formami płatności – i usługami dodatkowymi, które ułatwiają życie zarówno sprzedawcom, jak i kupującym – mówi Zdzisław Mikłaszewicz, eService.