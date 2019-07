Nowelizacja KPC 2019: plan rozprawy

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego została uchwalona przez Sejm 13 czerwca 2019 r. Obecnie czeka na podpis Prezydenta.

Przepisy, dotyczące wprowadzenia planu rozprawy mają obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowe rozwiązania mają na celu rozstrzygnięcie sporu już na etapie posiedzenia przygotowawczego. Jeżeli nie będzie to możliwe, zostanie sporządzony plan rozprawy.

Postępowanie przygotowawcze ma być ostatnią chwilą na określenie przez strony przedmiotu żądań oraz zarzutów.

Plan rozprawy zwiększy zaangażowanie stron

Zamierzeniem twórców projektu było to, aby strony aktywnie uczestniczyły w postępowaniu i miały wpływ na jego przebieg.

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy czytamy:

„Tak ustalony harmonogram rozprawy pozwoli stronom przede wszystkim uzyskać realny wpływ na kształtowanie przebiegu postępowania, dzięki czemu nie tylko poczują się współgospodarzami postępowania, ale przede wszystkim będą współodpowiedzialne za jego przebieg. Co więcej, strony zawczasu poznają plan oraz sposób rozpoznania ich sprawy. Zniknie zatem stan niepewności, w którym strony nie znają zamierzeń sądu co do sposobu i kolejności procedowania z daną sprawą. Po posiedzeniu przygotowawczym i sporządzeniu planu rozprawy stanie się jasne dla stron, jakie czynności w danej sprawie zostaną przedsięwzięte, w jakim czasie, oraz, co najważniejsze, kiedy mogą spodziewać się rozstrzygnięcia. W porównaniu do dotychczasowego sposobu procedowania będzie to przełom w sposobie organizacji pracy sądu ze sprawą cywilną. Zdecydowanie zwiększy się transparentność działania sądu, a przez to poprawi się jego wizerunek w świadomości społecznej. Najważniejszym jednak czynnikiem pozytywnym takiego ukształtowania procedowania ze sprawą wydaje się wciągnięcie stron, tj. obywateli, w organizację pracy sądu nad ich sprawą. Poczucie współuczestnictwa czy wręcz oddziaływania obywateli na pracę sądu ze sprawą wydaje się nie do przecenienia w dzisiejszej sytuacji standaryzacji i anonimizacji obsługi działalności publicznoprawnej państwa.”

Brak udziału i współdziałania stron

Wprawdzie plan rozprawy ma być sporządzany przez sąd z udziałem stron, jednak w sytuacji, gdy nie będą one uczestniczyły w pracach nad harmonogramem, sąd niezbędne rozstrzygnięcia podejmie samodzielnie.

Plan zostanie sporządzony bez udziału:

- pozwanego, jeżeli nie stawi się on na posiedzenie przygotowawcze;

- strony, która stawiwszy się na posiedzenie przygotowawcze nie bierze w nim udziału.