Zmiany w Kodeksie pracy od 4 maja 2019 r. (RODO) – część I

4 maja 2019 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące RODO. Podania jakich danych pracodawca może żądać od kandydata do pracy i pracownika? Co z imionami rodziców, danymi do kontaktu i przetwarzaniem danych osobowych szczególnej kategorii? Kiedy niezbędna jest zgoda pracownika?