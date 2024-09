Polacy wskazali 63 nazwiska. Kto zostanie prezydentem RP?

Który ze znanych polityków lub osób publicznych najlepiej sprawdziłby się w roli kolejnego prezydenta Polski? Prawie 40 proc. Polaków nie potrafi zaproponować swojego kandydata. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS.

We wrześniowym badaniu CBOS zapytał ankietowanych, kto byłby ich zdaniem najlepszym kandydatem na prezydenta. Co ważne, było to pytanie otwarte i badani sami wskazywali osobę, która ich zdaniem najlepiej sprawdziłaby się w roli prezydenta, innymi słowy sami przedstawiali propozycje. Nie musieli ograniczać się wyłącznie do zgłaszanych dotąd kandydatów, czy nawet tylko do postaci ze sfery politycznej.

Na pytanie, który ze znanych im polityków lub osób publicznych najlepiej sprawdziłby się w roli prezydenta, najwięcej osób - 38 proc. badanych - udzieliło odpowiedzi: "nie wiem, trudno powiedzieć, nie znam polityków, nie znam się na polityce". 9 proc. ankietowanych stwierdziło, że "nie ma takiego (polityka, osoby publicznej), żaden, nikt się nie nadaje".

Jak wskazuje CBOS, w sumie swoich kandydatów na prezydenta wskazało 53 proc. badanych. Ta grupa ankietowanych wymieniła łącznie 63 nazwiska polityków i osób publicznych, z których jednak tylko 15 pojawiało się w wypowiedziach co najmniej 1 proc. badanych.

Kto byłby najlepszym kandydatem na prezydenta RP?

Najwięcej ankietowanych (18 proc.) wskazało, że najlepszym kandydatem na prezydenta RP byłby obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na drugim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen (Konfederacja) - 4 proc., a na trzecim - Krzysztof Bosak (Konfederacja) - 3 proc. Na byłego premiera Mateusza Morawieckiego (PiS) również wskazało 3 proc. ankietowanych.

Po 2 proc. pytanych jako najlepszych kandydatów na prezydenta zaproponowało: marszałka Sejmu, lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudę. Taki sam wynik (2 proc.) uzyskali politycy PiS: Mariusz Błaszczak i Dominik Tarczyński.

Po 1 proc. wskazań badanych uzyskali politycy Zjednoczonej Prawicy: Patryk Jaki i Marek Jakubiak, polityk Konfederacji WiN Janusz Korwin-Mikke, aktualny prezes IPN Karol Nawrocki i europosłanka Konfederacji WiN Ewa Zajączkowska-Hernik. 8 proc. badanych wskazało na "innych polityków i osoby publiczne".

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 9 do 12 września 2024 roku. Badanie przeprowadzono na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).