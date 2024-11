Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta RP? Decyzja PiS dziś o godz. 16. Natomiast KO ogłosiła już Trzaskowskiego swoim kandydatem

Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta RP? Dzisiaj o godz. 16 odbędzie się w Krakowie obywatelskie spotkanie z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w trakcie którego zostanie ogłoszona decyzja dotycząca poparcia bezpartyjnego kandydata na prezydenta - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Natomiast Rafał Trzaskowski jest już oficjalnie kandydatem KO w wyborach prezydenckich.

Czy Karol Nawrocki jest tym kandydatem na prezydenta RP, którego poprzez PiS? Mamy się tego dowiedzieć w niedzielę o godz. 16. Rzecznik PiS wyjaśnił, że spotkanie odbędzie się w Hali Sokoła - miejscu, jak podkreślił, "historycznym i szczególnym dla szerokiego środowiska polskich patriotów". To tam 10 lat temu PiS ogłosił, że kandydatem ugrupowania na prezydenta będzie Andrzej Duda. Jak mówił, podczas spotkania "zostanie ogłoszona decyzja dotycząca poparcia bezpartyjnego kandydata na urząd prezydenta RP, zarekomendowana przez powołany do tego zespół na mocy decyzji Komitetu Politycznego".

REKLAMA

REKLAMA

Bochenek dodał, że niedzielne wydarzenie ma charakter społeczny, a chęć udziału w nim można zgłosić za pośrednictwem biur parlamentarzystów PiS. "To początek naszej wspólnej wielomiesięcznej drogi, ciężkiej pracy i współpracy tych wszystkich, którym sprawy naszej ojczyzny nie są obojętne. To czas solidarności i jedności, bo tylko w ten sposób możemy budować pomyślną przyszłość Polski" - oświadczył Bochenek.

W ostatnim czasie PiS rozważało trzy osoby, które mogłyby wystartować w wyborach: szefa IPN Karola Nawrockiego, b. ministra edukacji Przemysława Czarnka oraz europosła, b. kandydata na prezydenta stolicy Tobiasza Bocheńskiego. Na ostatniej prostej o nominację walczyli już tylko Nawrocki i Czarnek.

TV Republika podała w czwartek po południu, że kandydatem PiS miałby zostać Nawrocki. Z kolei według portalu wPolsce.pl Nawrocki miałby startować jako kandydat obywatelski, a PiS jedynie udzieliłoby mu poparcia.

REKLAMA

Doniesienia te dementował w czwartek Bochenek na platformie X: "W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi naszego kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich, a także licznymi publikacjami medialnymi pragnę przekazać, iż nie zapadła w tej sprawie ŻADNA decyzja".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W piątek w sprawie kandydata odbywały się kolejne spotkania i konsultacje. W PiS kilka miesięcy temu powołano specjalny zespół, który zajmował się wyłonieniem kandydata ugrupowania na prezydenta. Na jego czele stał Jarosław Kaczyński, a - jak wynika z informacji - w skład zespołu wchodzili: szef klubu Mariusz Błaszczak, była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, były szef dyplomacji Zbigniew Rau oraz sekretarz generalny PiS Piotr Milowański. Partia zleciła też liczne badania, które miały ocenić potencjalnych kandydatów - początkowo było ich kilkunastu. Ostatnie wyniki badań miały trafić do centrali partii w połowie tego tygodnia.

W sobotę swojego kandydata na prezydenta ogłosiła KO. Został podany rezultat piątkowego głosowania w prawyborach, w których rywalizowali prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. W prawyborach w KO prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał 74,75 proc. głosów, a szef MSZ Radosław Sikorski - 25,25 proc. głosów. Oddano 22 tys. 126 głosów.

Premier Donald Tuska napisał na platformie "X": "Rafał Trzaskowski kandydatem całej Koalicji w wyborach prezydenckich! 22 126 głosujących, wielki zwycięzca i wielki pokonany, emocjonująca i autentyczna kampania. Takie były nasze prawybory. Tak wygląda demokracja".

Rafał Trzaskowski kandydatem całej Koalicji w wyborach prezydenckich! 22 126 głosujących, wielki zwycięzca i wielki pokonany, emocjonująca i autentyczna kampania. Takie były nasze prawybory. Tak wygląda demokracja. November 23, 2024

Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wyników prawyborów wyraził przekonanie, że KO wkrótce pokaże, że ponownie jest w stanie "obudzić całą Polskę". "Jestem przekonany, że z tych wyborów wychodzimy wzmocnieni, wszyscy wychodzimy wzmocnieni, a ja mam bardzo mocny mandat i bardzo dużo energii, i determinacji i odwagi, do tego, by wygrać z PiS" - oświadczył Trzaskowski.

Zdaniem politologa prof. Wawrzyńca Konarskiego, szalę zwycięstwa na korzyść Rafała Trzaskowskiego mogła przechylić m.in. pamięć o tym, że Radosław Sikorski przez całą karierę był osobą "zmiennogustną" pod kątem wyborów politycznych. Konarski ocenił też, że być może osoby głosujące w prawyborach uznały, że Trzaskowski ma większe szanse na przyciągnięcie elektoratu, który nazywamy jest chwiejnym albo niezdecydowanym.

Trzaskowski zaprezentuje swój program prezydencki 7 grudnia

7 grudnia na Śląsku Rafał Trzaskowski zaprezentuje swój program. "Przygotowujemy się do 7 grudnia, do olbrzymiej mobilizacji, przygotowujemy sam początek kampanii. A potem od 7 grudnia już zaczynamy i się nie zatrzymamy aż do wygranych wyborów" - powiedział dziennikarzom prezydent Warszawy. Jak ocenił, kampania prezydencka będzie poświęcona tematom bezpieczeństwa, gospodarki, jakości życia, ochrony zdrowia, będzie o tym, "o czym Polki i Polacy na co dzień rozmawiają".

Politycy KO podkreślają, że najtrudniejsze – czyli wygranie wyborów prezydenckich w 2025 r. - dopiero przed nimi. "Na końcu to będzie bój na żyletki, to będzie 50 na 50, każdy głos będzie miał znaczenie” – stwierdził wiceszef PO, wiceminister obrony Cezary Tomczyk. "To, czego potrzebujemy, to dobrego przygotowania do konwencji 7 grudnia oraz dobrej mobilizacji” – stwierdziła ministra edukacji, szefowa Inicjatywy Polska Barbara Nowacka.

Wybory prezydenckie w 2025 roku. Startuje także Hołownia, Mentzen, Jakubiak

Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ogłosili już: marszałek Sejmu i szef Polski 2050 Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie.

Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że wybory na prezydenta Rzeczpospolitej zarządzi w pierwszym możliwym terminie, 8 stycznia. Wówczas rozpocznie się kampania wyborcza. Zaznaczył, że nie poda jeszcze daty wyborów, ponieważ musi skonsultować się z PKW. Poinformował jednak, że na pewno będzie to w maju przyszłego roku.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego prezydenta RP i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej. Marszałek Sejmu zarządza wybory prezydenta RP w drodze postanowienia, które podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw RP najpóźniej w 3 dniu od dnia zarządzenia wyborów.