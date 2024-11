Emerytury w grudniu i styczniu. ZUS szykuje już wcześniejsze wypłaty na święta i na początku 2025 r.

Grudzień jest już tuż-tuż, a wraz z nim okres świąteczny, który w tym roku przyniesie niespodziankę dla niektórych seniorów. ZUS zaplanował wcześniejsze wypłaty emerytur i świadczeń, jeśli ich standardowy termin przypada na dzień świąteczny. Sprawdź, kto może liczyć na szybsze otrzymanie pieniędzy z ZUS na koniec 2024 roku i na początku 2025 roku.

Co roku ZUS wypłaca emerytury w określonych dniach miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25. Gdy jednak termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS realizuje wypłatę wcześniej, zazwyczaj w ostatni dzień roboczy poprzedzający święto. To oznacza, że niektórzy seniorzy mogą otrzymać swoje świadczenia przed Bożym Narodzeniem.

Wypłaty emerytur przed świętami Bożego Narodzenia 2024

W grudniu 2024 roku taka sytuacja będzie miała miejsce, gdyż 25 grudnia (środa) przypada na Boże Narodzenie, a to dzień ustawowo wolny od pracy. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują swoje emerytury 25. dnia miesiąca, mogą spodziewać się przelewu lub wizyty listonosza już w poniedziałek, 23 grudnia.

Możliwe jest też, że pieniądze dotrą we wtorek, 24 grudnia, czyli w Wigilię. Warto wspomnieć, że aktualnie trwają prace nad projektem ustawy, który może uczynić Wigilię dniem wolnym od pracy, co mogłoby dodatkowo przyspieszyć wypłaty świadczeń.

Co z emeryturami na początku stycznia 2025 roku?

Podobna sytuacja dotyczy również wypłat na przełomie roku. 1 stycznia 2025 roku to Nowy Rok, który wypada w środę – dzień ustawowo wolny od pracy. Osoby, które zazwyczaj otrzymują emeryturę 1. dnia miesiąca, mogą spodziewać się wcześniejszej wypłaty. W takim przypadku ZUS powinien zrealizować świadczenia już w poniedziałek, 30 grudnia 2024 roku, lub najpóźniej we wtorek, 31 grudnia.

Seniorzy, którzy standardowo otrzymują emeryturę 5. dnia miesiąca, również mogą liczyć na szybsze pieniądze. 5 stycznia 2025 roku przypada na niedzielę, a więc emerytury zostaną wypłacone najpóźniej w piątek, 3 stycznia 2025 roku. To oznacza, że osoby, które zwykle dostają pieniądze w pierwszych dniach stycznia, także skorzystają na wcześniejszym terminie wypłaty.

Dlaczego ZUS wypłaca emerytury wcześniej?

ZUS zawsze dostosowuje terminy wypłat emerytur i rent do kalendarza, aby zapewnić seniorom dostęp do środków na czas, zwłaszcza w okresie świątecznym. Jeśli dzień wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, ZUS automatycznie przesuwa realizację świadczenia na wcześniejszy dzień roboczy. Dzięki temu seniorzy nie muszą obawiać się opóźnień w dostępie do swoich pieniędzy.

Oto daty wypłat, które warto zapamiętać na grudzień 2024 i styczeń 2025:

Emerytura 25 grudnia 2024 r. : wypłata możliwa już 23 lub 24 grudnia.

: wypłata możliwa już 23 lub 24 grudnia. Emerytura 1 stycznia 2025 r. : wypłata przed Nowym Rokiem, najpóźniej 31 grudnia.

: wypłata przed Nowym Rokiem, najpóźniej 31 grudnia. Emerytura 5 stycznia 2025 r.: wypłata najpóźniej w piątek, 3 stycznia 2025 r.

Świąteczne wypłaty to dobry moment na planowanie budżetu

Dzięki wcześniejszym wypłatom seniorzy będą mieli więcej czasu na zaplanowanie świątecznych wydatków. Przyspieszone świadczenia z ZUS to także wygoda, która pozwala uniknąć pośpiechu i stresu związanego z zakupami świątecznymi oraz przygotowaniami do Nowego Roku.

Warto pamiętać, że zmiany w terminach wypłat dotyczą tylko tych sytuacji, gdy dni ustawowo wolne przypadają na standardowe daty wypłat. Jeśli masz wątpliwości co do terminu swojej wypłaty, zawsze możesz skontaktować się z ZUS lub sprawdzić harmonogram na stronie internetowej instytucji.