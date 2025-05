Zmiana miejsca głosowania na drugą turę w wyborach na Prezydenta RP jest możliwa. Co zrobić, aby zagłosować w obwodzie poza stałym miejscem zamieszkania w niedzielę 1 czerwca 2025 r.? Niezbędne jest zaświadczenie o zmianie miejsca głosowania.

rozwiń >

Wybory prezydenckie 2025 - druga tura

Wedle programu wyborczego pierwsze głosowanie odbyło się w niedzielę 18 maja 2025 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00. Wiadomo już, że będzie druga tura wyborów. Będzie miała miejsce w niedzielę 1 czerwca 2025 r. Komitety wyborcze, które uzbierały 100 tys. podpisów do dnia 28 kwietnia zakwalifikowały się na listę kandydatów na Prezydenta RP. W pierwszej turze wyborów można było głosować na następujące osoby:

REKLAMA

Artur Bartoszewicz (ekonomista), Magdalena Biejat (Lewica), Grzegorz Braun (europoseł, wykluczony z Konfederacji), Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, Trzecia Droga), Marek Jakubiak (poseł, koło Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (prezes IPN, popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (dziennikarka, wcześniej posłanka SLD, ekonomistka), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy, Koalicja Obywatelska), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Adrian Zandberg (poseł, Razem) Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju).

W drugiej turze będzie można oddać głos na Rafała Trzaskowskiego albo Karola Nawrockiego. Kandydaci otrzymali w pierwszej turze odpowiednio 31,36% oraz 29,54% głosów.

Obwody miejsca stałego zamieszkania

Zasadą jest, że wyborcy głosują w stałych obwodach czyli w miejscu stałego zamieszkania w Polsce. Spis wyborców obwodu stałego zawiera:

osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze danej gminy,

osoby ujęte na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,

osoby nigdzie niezamieszkałe stale, przebywające na obszarze gminy ujęte na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

Zmiana miejsca głosowania - wybory prezydenckie 2025

Przepisy przewidują jednak możliwość zmiany miejsca głosowania w wyborach na Prezydenta RP 2025 r. Składano w tym celu wnioski w terminie od 4 kwietnia 2025 r. do 15 maja 2025 r. Taki wniosek jest ważny zarówno na pierwszą jak i drugą turę wyborów. Z wnioskiem o głosowanie w miejscu czasowego pobytu może wystąpić wyborca:

czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),

czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),

nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania musi zawierać następujące dane:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

nazwisko i imię (imiona),

obywatelstwo,

numer PESEL wnioskodawcy,

adres przebywania w dniu wyborów.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania?

Można złożyć dokument w dwóch formach:

papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów

z własnoręcznym podpisem elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Zmiana miejsca głosowania na drugą turę wyborów

Możliwa jest również zmiana miejsca głosowania tylko na drugą turę wyborów - 1 czerwca 2025 r. Wniosek składa się wówczas najpóźniej do dnia 29 maja 2025 r. (czwartek). W tym przypadku wydane zostaje już tylko jedno zaświadczenie dotyczące oczywiście tylko drugiej tury.

Zaświadczenie o prawie do głosowanie w innym miejscu

Po złożeniu wniosku o głosowanie w innym miejscu oddanie głosy we wskazanym miejscu będzie możliwe dopiero po uzyskaniu z dowolnie wybranego urzędu gminy zaświadczenia o prawie do głosowania albo po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu ponownego głosowania lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Ważne Wyborca otrzymuje 2 zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz

zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (druga tura) Utrata zaświadczenia (np. zgubienie) niezależnie od przyczyny skutkuje brakiem możliwości głosowania w nowym obwodzie jak i stałym obwodzie głosowania.

Zmiana miejsca głosowania żołnierza i funkcjonariusza

Również żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, chcący zagłosować na jednego z kandydatów na Prezydenta Polski w miejscu odbywania służby muszą złożyć stosowny wniosek o zmianę miejsca głosowania.