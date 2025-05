Zaświadczenie o prawie do głosowania - 2 tura wyborów 2025

Osoba, która do dnia 15 maja 2025 r. wystąpiła do urzędu gminy z wnioskiem o zmianę miejsca głosowania w wyborach prezydenckich 2025 r., otrzymała zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie to było ważne podczas pierwszej tury głosowania w dniu 18 maja i będzie ważne także w trakcie drugiej tury wyborów w dniu 1 czerwca 2025 r. Jeden wniosek oznaczał przekazanie dwóch zaświadczeń:

zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania,

zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Ważne Należy pamiętać, aby na daną turę przynieść właściwe zaświadczenie. Można głosować z nim w dowolnym miejscu w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - wniosek do 29 maja 2025 r.

Czy osoba, która nie zgłosiła wcześniej wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, może to zrobić po pierwszej, a przed drugą turą wyborów? Tak, jak najbardziej. Istnieje taka możliwość. Wyborca musi w tym celu złożyć wniosek najpóźniej w czwartek 29 maja 2025 r. Zatem zmiana miejsca głosowania może zostać dokonana także tylko na jedną z dwóch tur wyborów. Wniosek składa się w wersji:

papierowej do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na terenie gminy, w której sana osoba będzie przebywać w dniu drugiej tury wyborów.

elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Po złożeniu wniosku zaświadczenie otrzymuje się od ręki. Można również upoważnić do odbioru zaświadczenia inną osobę.

Zmiana miejsca głosowania na drugą turę wyborów 2025

Kto może zmienić miejsce głosowania na drugą turę wyborów prezydenckich w 2025 roku? Musi być to osoba czasowo przebywająca poza miejscem zameldowania na pobyt stały (także wyborca zameldowany na pobyt czasowy), czasowo przebywająca poza miejscem zamieszkania (ujęta na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania), nieujęta w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Stosowny wniosek o zmianę miejsca głosowania musi zawierać następujące dane:

nazwisko i imię (imiona), obywatelstwo, numer PESEL wnioskodawcy, adres przebywania w dniu wyborów.

Po złożeniu wniosku należy odebrać z dowolnie wybranego urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. W tym momencie wyborca otrzyma już tylko jedno zaświadczenie:

zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Pierwsze zaświadczenie ważne było 18 maja 2025 r., a drugie będzie obowiązywało podczas drugiej tury czyli w niedzielę 1 czerwca 2025 r. Z niniejszym zaświadczeniem można głosować również poza graniami kraju.