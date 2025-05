Nieważny dowód osobisty a wybory. Czy mogę głosować?

W Sejmie wciąż o drugim dodatku do renty jedynie w kontekście konsultacji z Ministerstwem Finansów. Nawet nie wiemy, czy będą pieniądze na dodatek

Pierwszy dodatek dla rencistów, to dodatek dopełniający (do renty socjalnej). Jego wypłaty są z wyrównaniem od stycznia 2025 r. (wyrównanie uwzględnia też marcową waloryzację.) Natomiast gorzej wygląda sprawa drugiego dodatku – tym razem dla rencistów z tytułu niezdolności do pracy (tzw. renta chorobowa). Wciąż nie mamy upublicznionego projektu nowelizacji przepisów. Wszystko się prawdopodobnie rozbija o stan budżetu oraz zgodę Ministra Finansów.