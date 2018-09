Jak wpisać się do rejestru wyborców przez internet?

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co zrobić?

Kliknij przycisk Wpisz się do rejestru wyborców. Zaloguj się na swój profil zaufany. Wybierz obywatelstwo. Zaadresuj wniosek — wybierz urząd gminy, w której chcesz głosować. Podaj dane dokumentu tożsamości — dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu. Podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że mieszkasz pod podanym adresem. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP. Czekaj na odpowiedź z urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego rejestru.

Kiedy wysłać wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Weź pod uwagę termin wyborów i czas oczekiwania na realizację wniosku — wyślij wniosek odpowiednio wcześniej. Sprawdź informacje w sekcji Ile będziesz czekać.

Kto może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Każdy, kto spełnia 2 poniższe warunki:

Zamieszkał na stałe w innej gminie niż ta, w której jest zameldowany. Może głosować, czyli: ma co najmniej 18 lat,

ma prawa wyborcze.

Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

głosować w wyborach (prawo czynne),

startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

sąd pozbawił praw wyborczych,

są ubezwłasnowolnione.

Gdzie wysłać wniosek

Do urzędu gminy, w której mieszkasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,

skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości — na przykład dowodu osobistego lub paszportu.

Ile będziesz czekać

Decyzję o wpisaniu (lub odmowie wpisania) do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców — jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

Źródło: Obywatel.gov.pl

Przejdź do usługi: Wpisz się do rejestru wyborców

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji