Budżetówka: Zamiast podwyżką choć o 1000 zł zachęcić do przyjścia do pracy, rząd obniżał wymagania

Dodajmy poprzedni rząd, który przygotował projekt rozporządzenia obniżający wymogi dla niektórych pracowników sądów, co do ich wykształcenia. W uzasadnieniu projektu wprost zaznaczono, że trzeba obniżyć te wymogi, bo osoby z wyższym wykształceniem, nie chcą w sądach pracować.

Czy nie lepiej utrzymać wymagania, ale znacznie podnieść pensje i ściągać do sądów świetnych specjalistów?

Wynagrodzenia w sądach

Wiadomo, że wysokie wynagrodzenia mają sędziowie. Np. dla 2020 r. szacuje się, że przeciętne wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych, wynosiło ponad 16 000 zł brutto. W WSA było to 24 000 zł. W Sądzie Najwyższym średnio wypłacano 30 000 zł, a w Trybunale Konstytucyjnym ponad 32 000 zł.

Ale wysokich pensji nie mają pracownicy sądów nie będący sędziami. I nikt nie chce w sądach pracować. Więc zamiast podwyżkami zachęcić do przyjścia do pracy, pojawił się pomysł obniżenia wymogów, co do wykształcenia. Kogo dotyczy?

W jakich zawodach ludzie uciekają z sądów albo nie chcą do nich przyjść?

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego wprowadza takie zmiany: rezygnację z wyższego wykształcenia. Fragment projektu:

1) wiersz „starszy protokolant sądowy protokolant sądowy” otrzymuje brzmienie:

starszy protokolant sądowy protokolant sądowy wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, a także w przypadku starszego protokolanta sądowego – 3 lata pracy na stanowisku protokolanta sądowego

2) wiersz „menedżer usługi” otrzymuje brzmienie:

menedżer usługi wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętności w zakresie informatyki lub zarządzania

Rozporządzenie podpisuje MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI w porozumieniu z ministrem obrony narodowej i ministrem rodziny i polityki społecznej.

Zamiast podwyżki, średnie wykształcenie

Z uzasadnienia projektu wprost wynika, że chodzi o niskie pensje i nie podejmowanie pracy w tych zawodach. Czytamy w nim:

Wobec trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do objęcia stanowisk menedżera usługi oraz protokolanta i starszego protokolanta sądowego w sądach powszechnych i wojskowych istnieje potrzeba złagodzenia wymagań w zakresie niezbędnego wykształcenia na powyższych stanowiskach, na które będą wymagane niższe niż dotychczas kwalifikacje – wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny.

Więc pracownicy w sądach, czy możecie liczyć na jakieś przyzwoite pensje w przyszłości? I jaki będzie los tego projektu?

Nie wszyscy w budżetówce dostaną podwyżki

Zarząd Związku Miast Polskich, który obradował pod koniec listopada we Wrocławiu przekazał swoje zastrzeżenia oraz wyraził niezadowolenie z propozycji zawartych w rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej. Wśród proponowanych tam rozwiązań znalazło się m.in. zamrożenie płac części urzędników.

"Bulwersującą sprawą dla przedstawicieli miast zasiadających w Zarządzie ZMP jest właśnie zamrożenie wynagrodzeń w JST i w spółkach komunalnych, które nie ma obejmować jednak całej sfery publicznej, np. sądów czy prokuratur" - tak w komunikacie opublikowanym przez ZMP.



W uzasadnieniu do projektu wskazano, że „(…) w roku 2024 nie przewiduje się wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (…). W konsekwencji tego rozwiązania nie nastąpi również automatyczny wzrost uposażenia posłów i senatorów, które odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat”.

Podwyżki w SG, policji i straży pożarnej

Odchodzący rząd M. Morawieckiego wprowadził od 1 stycznia 2024 r. rzutem na taśmę podwyżki w policji, SG i PSG poprzez zmianę rozporządzenia z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Celem nowelizacji jest wyłączenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej spod rygoru obligatoryjnego tworzenia funduszu premiowego.

Zasada fakultatywnego funduszu premiowego

Wprowadzenie zasady fakultatywnego tworzenia funduszu premiowego oznacza, że w przypadku jego nieutworzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej, środki finansowe dedykowane na utworzenie funduszu premiowego zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń pracownikom w taki sposób, aby zabezpieczały zarówno wzrost wynagrodzenia zasadniczego, jak i pozostałych składników wynagrodzenia relacjonowanych do wynagrodzenia zasadniczego.

Przyjętym rozwiązaniem jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, z późn. zm.).

Jak została przeprowadzona nowelizacja?

Został zmieniony ten przepis:

§ 9. 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi oraz załogi jednostek pływających tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia dla pracowników Służby Więziennej może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania premii ustala kierownik urzędu lub jednostki.

Znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Nauczyciele są wygrani - podwyżki o 30% albo 1500 zł brutto, a w 2025 r. zrównanie do przeciętnej pensji dla dyplomowanych

W 2023 r. nauczyciel dyplomowany miał podstawowej pensji 4550 zł brutto i 3432 zł netto/na rękę. Ile oferowali mu politycy na 2024 r.? Program KO przewiduje dwa warianty dla roku 2024 r.:

podwyżka o 30%, co daje u nauczycieli dyplomowanych około 5915 zł brutto i 4362,69 zł netto podwyżka o 1500 zł brutto, co przynosi podwyżkę o około 6050 zł brutto i 4453,7 zł netto.

Ale jest jeszcze projekt obywatelski nowelizacji Karty Nauczyciela jest prowadzony przez ZNP. Podpisało go 250 000 osób. I wiąże "na sztywno" wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem (dziś 7195 zł), co zapewnia automatyczną waloryzację i coroczne podwyżki.

Jeżeli ta ustawa "przejdzie" przez Sejm (a jest to możliwe - symetryczny projekt podwyżek dla pielęgniarek jest prawie pewny uchwalenia), to prawdopodobnie stanie się to w połowie 2024 r., a nowe przepisy zostaną zastosowane w 2025 r. W tym scenariuszu nauczyciele:

otrzymają podwyżkę o 30% od 1 stycznia 2024 r., a od 1 stycznia 2025 r. ich pensja zostanie powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem (czyli kolejna podwyżka).

Jeżeli ta ustawa zostałaby przyjęta, to nauczyciel dyplomowany otrzymałby w latach 2024 r. i 2025 r.:

w 2024 r. podwyżkę o 1500 zł brutto w 2025 r. kolejną podwyżkę o 1145 zł brutto.

Łącznie jest to podwyżka o nokautujące 2645 zł brutto (za okres 2024 r. - 2025 r.)

Z obliczeń wychodzi podwyżka pensji nauczyciela dyplomowanego za okres 2024 r. i 2025 r. o około +1803 zł netto (do poziomu w 2025 r. 5235 zł netto z obecnych 3432 zł netto).