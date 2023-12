Budżetówka: Od kiedy wyrównanie? Bo w 2024 r. podwyżki o 20% dla żołnierzy i pracowników cywilnych MON są już pewne

Wicepremier Kosiniak-Kamysz potwierdził 20% podwyżki w 2024 r. dla żołnierzy WP i pracowników cywilnych MON. Co z wyrównaniem? Będzie od 1 stycznia 2024 r.?

Wicepremier Kosiniak-Kamysz potwierdził 20% podwyżki dla żołnierzy WP, wojskowych pracowników cywilnych i wszystkich instytucji podległych MON. Są też podwyżki dla szkół podległych MON.

Co z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W 2024 r. jest pewne, że żołnierze otrzymają wyrównanie. Obietnice wyrównania od 1 stycznia 2024 r. otrzymali nauczyciele. Trudno sobie wyobrazić, aby żołnierze zostali potraktowani inaczej. W tej samej sytuacji są policjanci. Także w ich przypadku prawdopodobne są wyrównania od 1 stycznia 2024 r. Nowy rząd nie będzie na początku swojej działalności wchodził w niezadowolenie policjantów, żołnierzy i służb mundurowych.

W sobotę wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też o tym, że jego formacja w nowym rządzie bierze odpowiedzialność za:

obronność, rolnictwo,infrastrukturę oraz rozwój i technologię.

"To są wielkie obszary odpowiedzialności dotyczące bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego, żywieniowego" - ocenił.

"Kontynuujemy wdrażanie naszego programu ogłoszonego w expose przez pana premiera Tuska, programu całego rządu" - podkreślił Kosiniak-Kamysz i przypomniał, że w piątek w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o przekazaniu 5 mld euro dla Polski - a wizytę premiera nazwał sukcesem.

Co z obietnic wdrożymy w życie?

Jak dodał, spełnione zostaną obiecane 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli, ale również 20-procentowe podwyżki w sferze usług publicznych od nowego roku. "Jako minister obrony narodowej chcę też poinformować, że 20-procentowe podwyżki dotyczą żołnierzy Wojska Polskiego, dotyczą pracowników cywilnych, dotyczą wszystkich instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej" - przekazał. "A 30-procentowe podwyżki dotyczą szkół - tam, gdzie są szkoły wojskowe, uczelnie wyższe, akademie wojskowe, gdzie też te podwyżki będą" – dodał.

Co zrobimy z programami poprzedniego rządu?

Kosiniak-Kamysz pytany był czy kontrakty zbrojeniowe zawarte przez rząd PiS będą kontynuowane. "Co do zasady, w obszarach energetyki i uzbrojenia mamy chęć kontynuowania kontraktów, żeby się nie zachować, jak nasi poprzednicy. Oni zerwali kontrakty na śmigłowce wielozadaniowe, przez co bezpieczeństwo Polski nie mogło być zapewnione w wyższym stopniu, dużo wcześniej" - odpowiedział.

"My chcemy kontynuować w tym obszarze to, co dobre i naprawić niedociągnięcia. Minister Paweł Bejda, który odpowiada za nadzór nad procesem modernizacji armii, sferą zakupów, różnego rodzaju kontraktów, dokonuje analizy, przeglądu" - powiedział. "Co do zasady jest chęć kontynuacji, co nie zmienia faktu, że szczególnie te, zawierane po 15 października kontrakty będą przedmiotem naszej analizy" - poinformował.

"To naturalne, że każda władza ma prawo przeanalizować decyzje swoich poprzedników", ale, jak dodał, "tu jest chęć współpracy z prezydentem i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego". "To bardzo ważne, żebyśmy budowali wspólną strategię mimo różnic politycznych, które są i nie widzę powodów, dla których taka analiza i współpraca stały przeciwko sobie. Co do zasady jesteśmy zwolennikami kontynuacji".