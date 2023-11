1 mld zł wyrównania dla części budżetówki. Za 2021 - 2023 r. Pieniądze potrzebne na wczoraj ...

Dane ZUS: we wrześniu nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 11,8 tys. osób

We wrześniu 2023 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 11,8 tys. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość kompensówki we wrześniu wyniosła ok. 3,8 tys. zł.