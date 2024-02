Komunikat KGP: 1 marca 2024 r. wypłata podwyżek dla policjantów [20% kwoty bazowej]. W marcu na kontach +20% dodatku za stopień. Wyrównania od 1 stycznia 2024 r. .

Aktualnie podwyższeniu ulegają uposażenie zasadnicze wraz z wysługą oraz wszystkie dodatki wynikające z kwoty bazowej. Obecnie procedowana jest zmiana przepisów w zakresie wysokości dodatku za stopień (podwyżka o 20%).

Jeszcze w marcu, niezwłocznie po ogłoszeniu nowego rozporządzenia, nastąpi wypłata wyrównania tego dodatku za miesiące styczeń, luty i marzec.

Wszystkie obiecane podwyżki dla policjantów zostaną zrealizowane.

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów informowało kilka tygodni temu, że przy okazji podwyżek, które zostaną naliczone od dnia 1 stycznia 2024 r., w tym samym terminie wejdzie w życie nowy mechanizm regulujący wysokość dodatków za stopień. Celem nowych przepisów ma być osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia o 20%, czyli o kwotę 1472 zł (1359 zł. plus 113 zł nagrody rocznej).

W zakres wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym mają wejść nowe stawki dodatku za stopień.

Sam zaś stopień nie będzie już określany w konkretnych stawkach kwotowych, a w relacji do kwoty bazowej. Dzięki temu od dnia 1 stycznia o 20% wzrośnie również jego wysokość. Dodatek za stopień będzie więc rósł za każdym razem, gdy rosnąć będzie kwota bazowa.

WAŻNE! Z kalkulacji wynika, że dodatki za stopień wzrosną od 330 zł (dla posterunkowego) do 474 zł (dla generalnego inspektora), średnio o kwotę 375 zł.

W konsekwencji zmian do 90% wzrośnie ilość elementów uposażenia zależnych od kwoty bazowej, pomniejszając w ten sposób przestrzeń zależną od krytykowanej przez NSZZ Policjantów uznaniowości. W ten oto sposób z listy niezałatwionych dotąd postulatów zniknie kolejny ważny temat.

W uzasadnieniu do nowelizacji podkreślono, że wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego z wysługą lat oraz dodatkiem za stopień, rośnie podstawa do przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych. Z wyliczeń wynika, że do zaangażowania na ten cel pozostaje jeszcze kwota około 90 zł w przeliczeniu na policjanta. W odniesieniu do części dodatków funkcyjnych będzie ona obligatoryjna, ponieważ dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 20% uposażenia zasadniczego plus dodatek za stopień. Co do dodatków służbowych, NSZZ Policjantów stoi na stanowisku, że zasady tej regulacji powinny zostać uzgodnione na poziomie Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych.

