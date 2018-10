Ile zarabia żołnierz zawodowy - cz. II

W poprzedniej części omówione zostało wynagrodzenie zasadnicze oraz szereg dodatków przysługujących żołnierzom. W tej części przedstawię inne należności przysługujące żołnierzom zawodowym. Więcej informacji o wynagrodzeniu zasadniczym, dodatkach oraz planowanych podwyżkach znajdą Państwo w poniższym artykule.

Na jakie należności finansowe mogą liczyć żołnierze?

Żołnierze, oprócz wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, mogą liczyć na następujące należności:

zasiłek na zagospodarowanie;

gratyfikacja urlopowa;

dodatkowe uposażenie roczne;

nagrody uznaniowe i zapomogi;

nagrody jubileuszowe;

należności za podróże i przeniesienia;

dodatkowe wynagrodzenie;

należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa;

należności zwolnieniowe;

należności pośmiertne.

Zasiłek na zagospodarowanie - żołnierz zawodowy powołany do pełnienia zawodowej służby wojskowej otrzymuje zasiłek na zagospodarowanie, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Zasiłek na zagospodarowanie może być przyznany żołnierzowi zawodowemu tylko jeden raz w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowe.

Gratyfikacja urlopowa - raz do roku żołnierzowi przysługuje prawo do gratyfikacji urlopowej, pod warunkiem, że w trakcie roku kalendarzowego pełnił służbę przez okres co najmniej sześciu miesięcy kalendarzowych. Gratyfikacja urlopowa wynosi 35% najniższego uposażenia żołnierza dla żołnierza oraz na każdego uprawnionego członka rodziny (małżonka oraz dzieci).

Dodatkowe uposażenie roczne - żołnierze mogą liczyć również na dodatkowe uposażenie roczne. Jest ono przyznawane w wysokości jednomiesięcznego uposażenia.

Nagrody uznaniowe i zapomogi - nagrody uznaniowe są przyznawane w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych.

Zapomogi przyznaje się w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych.

Nagrody jubileuszowe - żołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: