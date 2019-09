Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego w 2020 r.

Zwolnienie grupowe

W przypadku zwolnienia grupowego pracownikowi należy się odpowiednia odprawa. Czym jest zwolnienie grupowe? Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zwolnieniem grupowym jest rozwiązanie stosunków pracy przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Takie rozwiązanie umów dochodzi do skutku na mocy wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę bądź porozumienia stron. Przyczyny rozwiązania umów nie dotyczą pracowników. Mogą leżeć po stronie pracodawcy bądź mieć charakter obiektywny jak np. klęska żywiołowa. O zwolnieniu grupowym mówi się w sytuacji zwolnienia określonej liczby pracowników w okresie 30 dni. Jest to co najmniej:

10 pracowników (pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników), 10% pracowników (pracodawca zatrudnia co najmniej 100, lecz mniej niż 300 pracowników), 30 pracowników (pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników).

Wskazane liczby dotyczą pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli obejmuje to co najmniej 5 pracowników.

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych

W świetle art. 8 omawianej ustawy pracownikowi, który został zwolniony w ramach grupowego rozwiązania stosunków pracy przysługuje odprawa pieniężna w określonej wysokości. Kwota uzależniona jest od stażu pracy u aktualnego pracodawcy. Oznacza to, że inną odprawę otrzyma osoba pracująca krócej, a inną osoba pracująca dłużej, mimo rozwiązania stosunku pracy w ramach jednego zwolnienia grupowego. Ustawodawca przewiduje trzy kwoty odprawy odpowiadające jednomiesięcznemu, dwumiesięcznemu i trzymiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika. Odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika otrzyma osoba zatrudniona u danego pracodawcy krócej niż 2 lata. Dwa razy większą odprawę otrzyma już zatrudniony od 2 do 8 lat. Natomiast najwyższą kwotę otrzyma osoba pracująca w tym miejscu pracy ponad 8 lat. Najprościej obrazuje to tabela:

Staż pracy u danego pracodawcy Kwota odprawy z tytułu zwolnienia grupowego krócej niż 2 lata jednomiesięczne wynagrodzenie od 2 do 8 lat dwumiesięczne wynagrodzenie ponad 8 lat trzymiesięczne wynagrodzenie

Do okresu zatrudnienia u aktualnego pracodawcy zalicza się wyjątkowo okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, co oznacza, że nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dotyczy to także innych przypadków, kiedy odrębne przepisy stanowią, że nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę.

Odprawę oblicza się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Maksymalna wysokość odprawy w 2020 r.

Maksymalna wysokość odprawy wypłacanej w ramach zwolnienia grupowego w 2020 r. wynosi 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Płaca minimalna w nowym roku kalendarzowym wyniesie 2600 zł brutto. Po dokonaniu obliczenia otrzymujemy wynik 39 000 zł.

Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej może być równa kwocie 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w dniu rozwiązania stosunku pracy.

