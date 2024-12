959,00 zł tyle może dostać emeryt. Dodatki do emerytury w 2025 r.

959,00 zł tyle może dostać emeryt w 2025 r.? Jakie dodatki do emerytury w nadchodzącym roku? Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, trzynasta emerytura, ryczałt energetyczny, świadczenie honorowe. Na jakie świadczenia i w jakiej kwocie mogą liczyć emeryci w 2025 r.?

rozwiń >

Nie wszystkie dodatki są przewidziane dla każdego emeryta. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby je dostać.

Emerytom, którzy ukończyli 75 lat przysługuje dodatek pielęgnacyjny. W przypadku przekroczenia tej granicy wiekowej nie trzeba składać zaświadczenia o stanie zdrowia, bo dodatek jest przyznawany z urzędu i wypłacany razem z emeryturą. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje także osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, w tym przypadku nie liczą się kryteria wiekowe, wówczas konieczne jest złożenie wniosku. Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji, od 1 marca 2025 r. wynosić będzie 330,07 zł.

Osoby, które ukończyły 75 lat mogą liczyć na zasiłek pielęgnacyjny. Warto wiedzieć, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł.

Trzynastka i czternastka - dla każdego emeryta

Świadczeniem, na które może liczyć emeryt i rencista jest trzynasta i czternasta emerytura. To dodatkowe świadczenie wypłacane przez ZUS i przysługuje wszystkim uprawnionym. Wysokość trzynastej i czternastej emerytury jest równa wysokości najniższej emerytury i podlega waloryzacji na takich samych zasadach jak renta czy emerytura. Wskaźnik waloryzacji jest równy wartości średniorocznej inflacji w poprzedzającym roku powiększonej o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, również w poprzedzającym roku. Z prognoz rządu wynika, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,82 proc. Minimalna emerytura byłaby więc w wysokości 1884,61 zł. Trzynasta emerytura jest wypłacana wiosną 2025 r.

W przypadku czternastek obowiązuje próg dochodowy 2900 zł brutto.

Renta wdowia - co nas czeka od 1 stycznia 2025 r.

Wdowy i wdowcy, którym przysługuje prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku będą mogli od 1 lipca 2025 r. ubiegać się o rentę wdowią. Aby wystąpić o rentę wdowią należy mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn), do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) oraz nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim. Renta wdowia będzie w dwóch wariantach:

100 proc. swojej emerytury i 15 proc. renty rodzinnej,

100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. swojej emerytury.

Emerytura honorowa - dla kogo?

Seniorzy po ukończeniu 100. roku życia mogą liczyć na świadczenie honorowe. Wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji. Jeśli prognozy dotyczące wskaźnika waloryzacji się potwierdzą, od marca 2025 roku wysokość świadczenia honorowego wyniesie 6594,66 zł.

Zwolnienie z abonamentu RTV w 2025 r.

Uprawnieni do emerytury (której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy ukończyli 60 lat i seniorzy po 75. roku życia nie muszą opłacać abonamentu radiowo-telewizyjnego. Są z niego zwolnieni.

Ryczałt energetyczny - ile wynosi

Od 1 marca 2024 r. ryczałt energetyczny wynosi 299,82 zł. Przysługuje on kombatantom i innym osobom uprawnionym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom i wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny przysługują osobom pobierającym emeryturę lub rentę, które są kombatantami lub ofiarami represji. Wdowy i wdowcy po tych osobach mają prawo do dodatku kompensacyjnego. Zarówno dodatek kombatancki, jak i kompensacyjny przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające status kombatanta. Od 1 marca 2024 roku wysokość dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł, a dodatek kompensacyjny, stanowiący 15% tej kwoty, wynosi 49,51 zł.

