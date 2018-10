Świadczenia rodzinne w formie rzeczowej

Otrzymałem decyzję, zgodnie z którą kwota zasiłku pielęgnacyjnego będzie wpłacana na konto sklepu, abym mógł w ten sposób nabyć żywność. Dotychczas otrzymywałem świadczenia rodzinne na mój rachunek bankowy. Czy taka zmiana jest zgodna z prawem?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (art. 17a), jeżeli organ wypłacający świadczenia poweźmie od ośrodka pomocy społecznej informację o tym, iż osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, to przekazanie tych świadczeń powinno odbywać się w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

reklama reklama

W praktyce zatem rodzina może otrzymać pomoc na przykład w formie opłacania obiadów w szkole czy leków.

Ważne jest, aby fakt marnotrawienia środków został ustalony w sposób niebudzący wątpliwości. Z treści tego przepisu wynika, iż ustawodawca przewidział określone w nim konsekwencje dla osób, które marnotrawią wypłacane świadczenie czyli czynią to wielokrotnie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 września 2008 r. (IV SA/Gl 321/08).

Zobacz również Świadczenie pielęgnacyjne 2019 – kwota, uprawnieni, wniosek

Pobieram zasiłek rodzinny na dzieci. Otrzymałam ostatnio wezwanie z ośrodka pomocy społecznej w sprawie złożenia wyjaśnień. Odmówiłam jednak i MOPS wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty świadczenia. Czy miał prawo tak postąpić?

Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba o nie wnioskująca odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.Uprawnienie takie przysługuje organowi na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jednak w przypadku przeprowadzenia wywiadu lub udzielenia wyjaśnień świadczenia rodzinne zostaną wypłacone od miesiąca, w którym został przeprowadzony wywiad do końca okresu zasiłkowego. Taka sytuacja jest oczywiście możliwa, jeżeli spełnione są pozostałe warunki do otrzymania wsparcia.

Nie zgadzam się ze zmianą formy wypłacania świadczeń na rzeczową. Czy mogę w jakiś sposób zmienić taką decyzję?

Tak, po otrzymaniu decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pismo takie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Ponadto, gdy ustaną przyczyny wypłaty świadczeń w formie rzeczowej można złożyć wniosek o zmianę decyzji na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1952 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j .t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

Zobacz również: Odwołanie od decyzji administracyjnej