7 ważnych świadczeń z podwyżką w 2025 r. Które nie wzrosną?

Wybraliśmy kilka najważniejszych świadczeń, których kwoty wzrosną w 2025 r. Nie są to wszystkie świadczenia. Warto przykładowo pamiętać o waloryzacji, która co roku podnosi wysokość emerytur, rent, a także dodatków. W ten sposób od 1 marca 2025 r. podwyżce ulegnie m.in. renta rodzina czy dodatek pielęgnacyjny. Co jeszcze?

1. Zasiłek stały

Zasiłki stałe mogą otrzymywać osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, które spełniają kryteria dochodowe. 1 stycznia 2025 r. zmianie ulegają kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Próg dochodowy dla osoby samotnie gospodarującej wzrośnie o 234 zł, a dla osoby w rodzinie – o 223 zł. Zmiany kryteriów prezentuje poniższa tabela:

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej 2024 2025 dla osoby samotnej 776 zł 1010 zł dla osoby w rodzinie 600 zł 823 zł

Kwoty te mają wpływ również na wzrost kwot zasiłków z pomocy społecznej m.in. maksymalnej wysokości zasiłku stałego, która od 1 stycznia 2025 r. będzie wynosiła 1229 zł. Aktualnie jest to 1000 zł.

2. Zasiłek okresowy

Podwyżka kryteriów dochodowych ma wpływ również na inne świadczenia z pomocy społecznej, w tym na wysokość zasiłku okresowego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek okresowy ustala się: do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ustalona zgodnie z powyższymi zasadami kwota zasiłku okresowego nie może być jednak niższa niż 50% różnicy między:

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna kwota zasiłku okresowego to 20 zł miesięcznie.

3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Podwyżka od 1 stycznia 2025 r. obejmie też pomoc pieniężna na usamodzielnienie. Świadczenie to wzrośnie z z 1 837 zł do 2 066 zł.

Taka pomoc przysługuje osobom, które na podstawie orzeczenia sądu, przebywały w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym albo młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę.

4. Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest jednym świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które podlega corocznej waloryzacji od 1 marca 2024 r. Świadczenie to mogą otrzymać osoby, które są niezdolne do pracy, nie mają ustalonego prawa do emerytury oraz posiadają wymagany do wieku staż pracy. Niezdolność do pracy powinna powstać w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych albo w ciągu 18 miesięcy od zakończenia takiego okresu. Renta może być wypłacana na stałe lub okresowo.

Ważne Od 1 mara 2024 r. renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi 1780,96 zł, a z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 1335,72 zł. Od 1 marca 2025 r. będą to najprawdopodobniej kwoty 1901,71 zł brutto (dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) i 1426.282 brutto (w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Ostateczne kwoty poznamy w lutym 2025 r.

5. Renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Naruszenie to poza określonymi wyjątkami powinno powstać przed ukończeniem 18 roku życia. Jeżeli całkowita niezdolności do pracy jest trwała, to ZUS przyznaje rentę socjalną stałą. Gdy zaś mamy do czynienia z okresową niezdolnością do pracy, można otrzymać rentę socjalną okresową.

Ważne Renta socjalna – podobnie jak renta z tytułu niezdolności do pracy – jest corocznie waloryzowana. Oznacza to, iż od 1 marca 2025 r. zgodnie z aktualnymi założeniami powinna wynosić 1901.71 zł (brutto).

6. Świadczenie wspierające

W oparciu o wysokość renty socjalnej ustalana jest kwota świadczenia wspierającego. Drugim czynnikiem, który ma wpływ na wysokość tego świadczenia, jest ilość punktów uzyskanych w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Decyzja takie wydają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Aktualnie (od 1 marca 2024 r.) maksymalna wysokość świadczenia wspierającego wynosi 3 919 zł. Po marcowej waloryzacji renty socjalnej od 1 marca 2025 r. świadczenie to wyniesie prawdopodobnie 4184 zł.

7. Świadczenie pielęgnacyjne

W 2025 r. wraz ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegnie również kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Chodzi tu zarówno o świadczenie przyznawane na tzw, zasadach nowych, jak i według starych zasad. Zgodnie z przepisami kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Wskaźnikiem waloryzacji jest tu procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

W 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2025 r. powinno zatem wynosić 3287 zł.

Które świadczenia nie wzrosną?

W 2025 r. nie wzrośnie m.in. zasiłek pielęgnacyjny czy zasiłek rodzinny. Kwoty tych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata . Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2024 r. W jej wyniku podjęto decyzję o pozostawieniu kwot świadczeń rodzinnych na aktualnym poziomie. Nie zmienią się one zatem od listopada 2024 r. Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, to kolejna weryfikacja będzie miała miejsce w 2027 roku, co oznacza brak zmiany również w roku 2025.