Dla kogo 200% świadczenia pielęgnacyjnego? W 2024 r. to 5976 zł

Przykład

Przykładowo, jeśli rodzic opiekuje się dwojgiem niepełnosprawnych dzieci, to powinien otrzymać „podwójne” świadczenie pielęgnacyjne. W 2024 r. świadczenie to wynosi 2988 zł miesięcznie, a zatem na dwoje niepełnosprawnych dzieci jest to kwota 5976 zł).