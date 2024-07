5 świadczeń z wyższym progami dochodowymi w 2025 r.

W 2025 r. zostaną podwyższone kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Będą dotyczyły kilku ważnych zasiłków. Ale to nie wszystkie zmiany. W naszym zestawieniu znalazło się też jedno świadczenie wypłacane przez organy emerytalno-rentowe.

1. Zasiłek stały w 2025 r.

Aktualnie kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł. Zgodnie z rozporządzeniem, które wejdzie w życie z początkiem 2025 r. kwoty te wzrosną odpowiednio do 1010 zł i 823 zł.

W przypadku zasiłku stałego próg dochodowy ma też znaczenie dla wysokości świadczenia.

W przypadku osoby w rodzinie jest to różnica pomiędzy kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Dla osoby samotnie gospodarującej zasiłek stanowi różnicę między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

Od 1 stycznia 2025 maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie do 1229 zł. miesięcznie. W 2024 r. wynosi 1000 zł

2. Zasiłek okresowy w 2025 r.

Zasiłek okresowy to kolejne ważne świadczenie, które zostanie objęte podwyżką progów dochodowych w pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 r.

Wysokość zasiłku okresowego jest uzależniona od aktualnych kryteriów dochodowych oraz osiąganego dochodu. Oblicza się ją indywidualnie, biorąc pod uwagę szczegółowe zasady określone w ustawie o pomocy społecznej. Okres, na jaki przyznawane jest wsparcie również określany jest w oparciu o konkretny przypadek.

3. Zasiłek celowy w 2025 r.

Z kolei zasiłek celowy przyznaje się na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Nie jest to jednak zamknięty katalog potrzeb.

O zasiłek mogą ubiegać się również osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego czy też klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić kryterium dochodowe takie samo jak w przypadku zasiłku stałego czy okresowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe można przyznać specjalny zasiłek celowy, którego wysokość nie może jednak przekraczać progów dochodowych.

4. Stypendium szkolne w 2025 r.

Ciekawostką jest fakt, iż podwyżka kryteriów dochodowych w pomocy społecznej będzie miała wpływ również na stypendia szkolne. Od 1 stycznia 2025 r. będzie w przypadku tych świadczeń obowiązywało wyższe kryterium dochodowe, które wyniesie 823 zł. W roku 2024 jest to kwota 600 zł. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się co do zasady do 15 września danego roku szkolnego. Po upływie tego terminu wniosek może być złożony tylko w uzasadnionych przypadkach. Warto w swojej gminie sprawdzić szczegółowe zasady przyznawania stypendiów.

5. Świadczenie uzupełniające w 2025 r.

Świadczenie uzupełniające wypłacane jest przez organy emerytalno-rentowe np. ZUS czy KRUS osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

O wsparcie mogą się ubiegać te dorosłe osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które nie mają określonych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza kwoty granicznej. Zastosowanie ma tu zasada „złotówka za złotówkę”. Maksymalnie można otrzymać 500 zł, stąd potoczna nazwa świadczenia „500 plus”.

Miesięczna kwota uprawniająca do świadczenia uzupełniającego podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca próg ten wynosi 2419,33 zł (brutto), a od 1 marca 2025 r. powinien wzrosnąć prawdopodobnie do kwoty 2583.36 zł. W lutym poznamy ostateczną kwotę waloryzacji.