Wynagrodzenie chorobowe 2019

Wynagrodzenie chorobowe

Podstawa wynagrodzenia chorobowego pracownika nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent, czyli składkom na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego. W efekcie najniższa podstawa wynosi w 2019 roku to 1 941,50 zł.

Pracownik, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu (umowa o pracę) za czas niezdolności do pracy otrzyma wynagrodzenie chorobowe, wypłacane na podstawie zaświadczenia lekarskiego dostarczonego pracodawcy w odpowiednim terminie.

Na jaki okres przysługuje wynagrodzenie chorobowe? Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni niezdolności chorobowej lub przez 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. Po tym okresie (kolejno od 34. lub 15. dnia choroby), pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Okresy 33 dni lub 14 dni oblicza się, sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, nawet jeśli pomiędzy nimi były przerwy.

Okres wyczekiwania

Wynagrodzenie zostanie jednak przyznane, jeśli niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, a choroba trwa co najmniej 30 dni bez przerwy. Niezbędny jest też okres wyczekiwania, który wnosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, czyli 30 dni nieprzerwanego zatrudnienia. Do okresu wyczekiwania wliczają się również poprzednie okresy zatrudnienia, jeśli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni.

Wyjątkowo wynagrodzenie chorobowe przysługuje bez okresu wyczekiwania w przypadku, gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub gdy chodzi o absolwentów szkół lub uczelni wyższych.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje?

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje między innymi w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego oraz gdy pracownik niezdolny do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów.

Także w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności wynagrodzenie chorobowe nie zostanie wypłacone, podobnie jak w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek umyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez pracownika. ZUS zabierze także zasiłek za pierwszych pięć dni, jeżeli niezdolność do pracy został spowodowana nadużyciem alkoholu.

Pracownik straci również prawo do wynagrodzenia chorobowego, jeśli sfałszował zwolnienie lekarskie lub wykorzystywał zaświadczenie niezgodnie z jego celem, na przykład wykonując pracę zarobkową.