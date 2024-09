Do kiedy przysługuje zasiłek chorobowy? Kiedy zasiłek chorobowy przysługuje przez okres 182 dni? W jakich przypadkach możemy liczyć na zasiłek chorobowy przez okres nie dłuższy niż 270 dni? Czy po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Prawo do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. W przypadku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowemu, prawo do zasiłku nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, prawo do zasiłku nabywa się po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Wysokość zasiłku chorobowego

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości:

- 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, w tym również za okres pobytu w szpitalu,

- 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli ubezpieczony stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, w czasie ciąży lub wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Warto także pamiętać, że zasiłek chorobowy przysługuje w przypadku, gdy niezdolny do pracy powstała w czasie ubezpieczenia chorobowego, również za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, która przypada po ustaniu ubezpieczenia. Zasiłek chorobowy przysługuje jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego:

- nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo

- nie później niż w ciągu trzech miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E").

Do kiedy przysługuje zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy. Jednakże ma też swoje limity. Może on przysługiwać nie dłużej niż przez 182 dni. W przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą, bądź przypada w trakcie ciąży, zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez okres 270 dni. W przypadku, gdy dana osoba przestaje być ubezpieczona, zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Należy pamiętać, że nie dotyczy to niezdolności do pracy, która powstała na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży. Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się niezależnie od przyczyny niezdolności do pracy okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

