Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało w poniedziałek po południu, że w wyniku powodzi zajęcia zawieszono w ponad 530 szkołach, przedszkolach i placówkach. W związku z tym, warto pamiętać, że rodzice opiekujący się zdrowymi dziećmi do lat 8 mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy.

W poniedziałek, 16 września rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na objętym powodzią obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Prawo do zasiłku opiekuńczego a odwołanie zajęć w szkołach

W przypadku, gdy następuje nieprzewidziane zamknięcie placówki edukacyjnej do której uczęszcza dziecko w wieku do ukończenia 8 lat, a ubezpieczony dowiedział się o tym w terminie krótszym niż siedem dni przed jej zamknięciem, ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.

Prawo do zasiłku opiekuńczego: wymiar

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze maksymalnie do 60 dni w roku kalendarzowym. Należy pamiętać, że limit ten ma zastosowanie do wszystkich członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego, niezależnie od ich liczby oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki. Zasiłek ten przysługuje w przypadku, gdy nie ma możliwości, by inny członek rodziny był w stanie zapewnić opiekę nad dzieckiem w czasie nieobecności rodzica/opiekuna dziecka.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Należy pamiętać, że wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

[WNIOSEK] o zasiłek opiekuńczy

W celu uzyskania zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem do lat 8 w przypadku, gdy jego placówka edukacyjna została nieprzewidzianie zamknięta, należy złożyć do ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A. Należy pamiętać także o oświadczeniu, że dana placówka edukacyjna, do której chodzi dziecko w wieku do lat 8, została nieprzewidzianie zamknięta. Poniżej załączamy wniosek gotowy do wypełnienia. Jest on dostępny także na stronie ZUS.

