Zasiłek chorobowy » ZUS: zasiłek chorobowy jedynie na wniosek. Samo zwolnienie lekarskie e-ZLA nie wystarczy. Trzeba dochować tego terminu i podać numer konta

ZUS: zasiłek chorobowy jedynie na wniosek. Samo zwolnienie lekarskie e-ZLA nie wystarczy. Trzeba dochować tego terminu i podać numer konta

02 lutego 2026, 22:07
Zwolnienie lekarskie, L4, e-ZLA, choroba, chorobowe
ZUS: zasiłek chorobowy tylko na wniosek. Samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy. Trzeba pilnować tego terminu i wpisać numer rachunku bankowego
ShutterStock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie, aby otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS-u. Świadczenie wypłacane jest osobom ubezpieczonym na wniosek, dlatego warto pilnować terminu jego złożenia i pamiętać o wpisaniu numeru rachunku bankowego.

Komu ZUS przyzna zasiłek chorobowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, które są niezdolne do pracy z powodu choroby i mają to potwierdzone zwolnieniem lekarskim (e-ZLA). Jednak samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku o zasiłek chorobowy - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Kto składa wniosek o zasiłek chorobowy?

Wniosek do ZUS-u składają m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, a także osoby po ustaniu zatrudnienia. Dla przedsiębiorców i osób współpracujących z osobą prowadzącą działalność właściwym formularzem jest Z-3b lub ZAS-53. Osoby, które ubiegają się o zasiłek po ustaniu zatrudnienia, powinny złożyć wniosek ZAS-53 wraz z oświadczeniem Z-10, jeśli jest to pierwsze zwolnienie po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

W przypadku pracowników i zleceniobiorców, którym zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie płatnik składek, wniosek do ZUS-u przekazuje pracodawca lub zleceniodawca na formularzach Z-3 lub Z-3a. Jeśli zostanie wystawione kolejne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) obejmujące okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek na formularzu Z-3 lub Z-3a wypełniane jest w ograniczonym zakresie. W takiej sytuacji można również skorzystać z formularza ZAS-12.

Chcesz pieniądze na konto? Wpisz numer rachunku!

Aby ZUS mógł przekazać świadczenie na konto, za każdym razem we wniosku o zasiłek należy wpisać numer rachunku bankowego. Brak tej informacji oznacza, że pieniądze zostaną wysłane przekazem pocztowym. Zdarza się, że świadczeniobiorcy lub płatnicy składek pomijają tę rubrykę, zwłaszcza przy wnioskach składanych za kolejny okres niezdolności do pracy. Warto zwrócić na to uwagę i upewnić się, czy numer rachunku został wpisany – dodaje rzeczniczka.

Posiadanie konta w banku to bezpieczny i wygodny sposób zarządzania pieniędzmi. Gotówka łatwo może stać się celem złodziei, natomiast środki zgromadzone na koncie są bezpieczne i zawsze dostępne. Pieniądze wpływają na konto na czas, bez konieczności czekania na listonosza, a korzystać z nich można w każdej chwili, także podczas urlopu czy pobytu w sanatorium. Konto bankowe to wygoda, ponieważ umożliwia szybkie opłacanie rachunków, robienie zakupów i wypłacanie gotówki w dowolnym momencie.

Zaległości i spóźnienie mogą pozbawić prawa do zasiłku chorobowego

Przedsiębiorcy, osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a także osoby fizyczne i duchowni będący płatnikami składek na własne ubezpieczenia powinni pamiętać, że zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeśli w dniu powstania prawa do świadczenia mają zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekraczające 1% minimalnego wynagrodzenia. Prawo do wypłaty świadczenia powstanie dopiero po spłacie zadłużenia. Równie ważne jest, aby nie odkładać złożenia wniosku o zasiłek na później. Roszczenie o jego wypłatę przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje. Opóźnienie w złożeniu wniosku lub zaległości w opłacaniu składek mogą więc spowodować utratę prawa do chorobowego.

Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem PUE/eZUS.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy wynosi co do zasady 80% podstawy wymiaru, czyli średniego wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy. W pewnych sytuacjach świadczenie jest wyższe i wynosi 100% podstawy. Dotyczy to okresu ciąży, wypadków w drodze do pracy lub z pracy oraz badań i zabiegów związanych z dawstwem komórek, tkanek i narządów.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
