Zasiłek dla bezrobotnych po okresie opieki nad dzieckiem

Kobiety często pytają, czy będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych po urlopach/ zasiłkach związanych z rodzicielstwem? Podpowiadamy, kiedy rejestracja w urzędzie pracy jest możliwa i czy zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał!

Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest rok pracy w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację z co najmniej minimalny wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Do 365 dni uprawniających do nabycia świadczenia zaliczane są również inne okresy, tj. pobieranie zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia.

Urlopy macierzyński, rodzicielski, wychowawczy

W przypadku kobiet, które korzystały z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem (zasiłek macierzyński był wypłacany w trakcie trwania umowy o pracę), odpowiedź na pytanie: czy będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, jest prosta. Jeśli na umowie o pracę mają co najmniej minimalne wynagrodzenie – pracowały na pełen etat, zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał.

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, nie wpływa to jednak na utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Okres ten bezwzględnie wlicza się do 365 dni, od których uzależnione jest nabycie świadczenia. Zasiłek dla bezrobotnych zostanie przyznany nawet jeśli przez ostatnie trzy lata byłaś na urlopie wychowawczym!

Rejestracja w urzędzie będzie możliwa po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem, że nadal nie będzie wypłacany zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Dla kobiet, których umowa trwała do dnia porodu, zasiłek dla bezrobotnych zostanie przyznany jeśli zasiłek macierzyński naliczany był od co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do rejestracji należy przedstawić zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia z podstawą wymiaru jego naliczania.

Rejestracja w urzędzie pracy możliwa jest dopiero po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Wychowawczy dla zleceniobiorcy i przedsiębiorcy

Osoby, które przez okres co najmniej 6 miesięcy prowadziły działalność gospodarczą lub wykonywały pracę na podstawie umowy-zlecenia i zaprzestały aktywności zawodowej z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych art.6a). Można określić to jako swego rodzaju urlop wychowawczy. Okres ten zostanie zaliczony do okresu, od którego uzależnione jest nabycie prawa do zasiłku, a rejestracja będzie możliwa dopiero po zakończeniu okresu sprawowania opieki, za który składki pokrywane są z budżetu państwa.

Inne świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem

Osobom, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego przysługuje świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł. Świadczenie to nie jest wliczane do okresu 365 dni, od którego zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Pobierając świadczenie, można posiadać status osoby bezrobotnej.